Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современный узкий коридор
Современный узкий коридор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:23

Как из узкого хрущевского коридора сделать интерьер, которым хочется похвастаться

Дизайнерами названы приемы, которые визуально расширяют коридор в хрущевке

Коридор в хрущёвке — это не просто узкий проход между входной дверью и комнатами, а пространство, где каждый сантиметр на вес золота. Риэлтор Роман Мынзэрару доказал, что даже три квадратных метра могут быть стильными и функциональными: в его коридоре поместились зеркало, рейки, холодильник и система хранения. Причём часть решений родилась случайно — в процессе ремонта и борьбы с неровными стенами.

Что мы имеем: типичный коридор хрущёвки

  • Ширина - 80-100 см;

  • Длина - около 3-4 м;

  • Назначение - соединяет вход с комнатами, кухней и санузлом;

  • Освещение - отсутствует естественное;

  • Основная проблема - узкое, "проходное" пространство.

Роман сохранил оригинальную дверь 1964 года, просто перекрасив её и добавив чёрную акцентную ручку. Так старый элемент превратился в дизайнерскую деталь.

1. Зеркало как инструмент расширения

В узком коридоре зеркало — не декор, а необходимость. Оно отражает свет и визуально удваивает ширину помещения.

  • Форма: вертикальная — делает потолки выше, горизонтальная — расширяет стену.

  • Рамка: тонкий чёрный кант создаёт современный акцент.

  • Высота установки: нижний край на уровне 160-170 см от пола, чтобы отражались фигура и пространство.

2. Напольное покрытие: единое пространство без стыков

Во всей квартире Роман постелил один и тот же ламинат, включая коридор. Это приём, который делает маленькое жильё визуально целостным:

  • нет порожков и переходов,
  • комната и коридор кажутся единым пространством,
  • меньше визуального "шума".

Материал был бюджетным, но качественная укладка и ровное основание позволили достичь долговечности.

3. Свет: без него узкий коридор не работает

Отсутствие окон компенсируется многоуровневым освещением:

  • Основной потолочный светильник создаёт общий фон;
  • Отражённый свет от зеркала усиливает яркость;
  • Светлые стены и потолок работают как естественные отражатели.

Одна лампа по центру — плохое решение: она создаёт тени, зрительно сужающие пространство. Лучше два-три источника средней яркости или рассеянное освещение.

4. Системы хранения: без шкафов, но с порядком

Массивная прихожая в хрущёвском коридоре невозможна, поэтому важно не хранить, а организовывать.

  • Верхняя одежда — в хозблоке;
  • Повседневные куртки — на отдельных крючках у входа;
  • Обувь — в узкой тумбе или под сиденьем пуфика;
  • Сумки — на настенных крючках.

Такое решение требует дисциплины, но обеспечивает визуальный порядок и свободу движения.

5. Цвет и акценты: правила узкого пространства

Светлые оттенки визуально расширяют помещение, а акцентные детали делают интерьер запоминающимся.

Роман выбрал комбинацию светлых стен и декоративных деревянных реек, выкрашенных морилкой. Эта простая отделка добавила глубины и динамики.

Приём Эффект
Светлая окраска стен Расширяет пространство
Вертикальные рейки Визуально "поднимают" потолок
Чёрные акценты (ручка, кант зеркала) Создают графичность

6. Нестандартное решение: холодильник в коридоре

Да, холодильник! В малогабаритных квартирах кухня часто слишком мала для стандартной модели. Роман перенёс холодильник в конец коридора — и сэкономил драгоценный метр на кухне.

Благодаря продуманной расстановке техника не мешает проходу и не выглядит случайной.

7. Психология восприятия

Коридор — первое, что видят гости, и то, что задаёт тон всему дому. Свет, порядок и чистота производят впечатление простора даже без квадратных метров.

Рабочие принципы:

  • Светлая база + контрастные детали.
  • Минимум предметов на полу.
  • Отражения и перспективы (зеркала, продольные линии).

8. Главный принцип

Хрущёвский коридор нельзя "расширить" физически, но можно обмануть восприятие: свет, отражения, единые материалы и минимум предметов делают его частью квартиры, а не отдельным узким тоннелем.

Роман доказал, что даже обычная прихожая из 60-х может стать стильной визитной карточкой дома.

Даже самый скромный коридор в хрущевке способен стать стильным и функциональным. Важно не количество метров, а внимание к деталям. Свет, зеркало, цвет и чистота линий способны изменить восприятие пространства до неузнаваемости. Как говорит сам Роман, "идеальный интерьер — это не всегда дорого. Главное, чтобы каждый сантиметр работал на красоту и удобство".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уксус и лимон помогают устранить запах еды и плесени без вреда для здоровья сегодня в 18:22
Мусор, полотенца, кошка: 21 приём, который победит любые запахи

Ваш дом пахнет не так свежо, как хотелось бы? Узнайте 20+ простых лайфхаков, которые устраняют запахи — от мусорного ведра до подвала.

Читать полностью » Сода и картофель очищают чугунную сковороду без потери защитного слоя — проверенный способ сегодня в 17:18
12 вещей, которые мы никогда не чистим — и зря: простые трюки без химии

Знали ли вы, что майонез убирает пятна с дерева, а картофель чистит чугун? Эти 12 лайфхаков помогут очистить самые сложные предметы в доме — быстро и без химии.

Читать полностью » Перекись водорода и сода остаются самыми эффективными средствами против бытовых пятен сегодня в 16:13
Красное вино, пот и дезодорант: как спасти одежду без химчистки и паники

От вина и пота до пятен от питомцев — эти 6 простых трюков спасут одежду, подушки и ковёр. Работают на 100% и не требуют дорогой химии.

Читать полностью » Фосфорная кислота в Coca-Cola позволяет использовать напиток для удаления ржавчины и налёта сегодня в 15:09
Кола против ржавчины и нагара: 10 бытовых трюков, которые превратят напиток в чистящее средство

Coca-Cola — не просто напиток. Она может стать вашим помощником в уборке, ремонте и даже на кухне. Узнайте 10 неожиданных способов её применения.

Читать полностью » Умный дом в России: распространённые заблуждения и реальность сегодня в 14:01
Сколько стоит установить умный дом и почему это не так дорого, как вы думаете

Мифов о «умном доме» много: дорого, сложно, не окупается. На деле всё иначе — современные решения просты, надёжны и действительно экономят время и деньги.

Читать полностью » Бюджетный умный дом: топ-5 устройств, которые сделают жизнь комфортнее сегодня в 13:59
Умный дом без лишних затрат: недорогие гаджеты, которые реально работают

Хотите больше комфорта и безопасности без ремонта и больших затрат? Пять простых устройств помогут превратить вашу квартиру в «умный дом».

Читать полностью » Эксперты рассказали, каким должен быть интерьер будущего сегодня в 12:57
Интерьер без лишнего: как создать удобное, безопасное и современное пространство

Современный интерьер — это не просто мебель и отделка, а образ жизни. Эксперты рассказали, какие решения помогают сделать дом умным, комфортным и безопасным.

Читать полностью » Как работает умный дом: управление безопасностью, освещением и климатом сегодня в 11:54
Сколько стоит жизнь в умном доме и оправдывает ли себя автоматизация

От безопасности до комфорта — система «умный дом» превращает квартиру в пространство, которое подстраивается под вас. Разберёмся, из чего она состоит и сколько стоит.

Читать полностью »

Новости
Наука
Более 20 видов птиц используют одинаковый сигнал против кукушек
Садоводство
В России вступили в силу новые требования к сжиганию растительных отходов
Технологии
Microsoft подписала 20-летний контракт на поставку солнечной энергии в Японии
Питомцы
Агрессия к гостям у кошек чаще связана со страхом и болью
УрФО
Комиссия Свердловской области рекомендовала укрываться в зданиях при появлении дронов
УрФО
В Свердловской области повысят зарплаты участникам новых инвестпроектов — Паслер
Питомцы
Зоопсихологи объяснили, почему коты метят территорию и как мягко скорректировать их поведение
Красота и здоровье
Психологи напомнили: забота о себе помогает матерям предотвратить выгорание и депрессию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet