Как сделать прихожую и балкон частью единого интерьера

Продумывая ремонт, важно заранее определить общую эстетику квартиры. Интерьер будет выглядеть цельным только тогда, когда все помещения связаны единым стилем и подобранными материалами. Дизайнер интерьеров Стас Розенберг делится практическими рекомендациями по выбору отделки для прихожей и балкона — двух зон, которые часто оказываются недооценёнными.

Прихожая: прочность и функциональность

Прихожая — первое помещение, которое встречает жильцов и гостей. Через неё проходит вся нагрузка: грязь с улицы, высокая проходимость, удары обуви и сумок. Поэтому главные требования к отделке здесь — износостойкость и простота ухода.

Напольное покрытие

Лучшие варианты:

Керамогранит - прочный и долговечный, выдерживает перепады температуры и влагу.

- прочный и долговечный, выдерживает перепады температуры и влагу. Керамическая плитка - практичный и доступный вариант.

- практичный и доступный вариант. Цементная плитка - стильная, с богатым выбором рисунков.

Стены

Розенберг советует окрашивать стены краской для помещений с повышенной влажностью. Она устойчива к истиранию и легко моется. Дополнительно стены можно защитить:

корпусной мебелью (шкафами-купе),

декоративными панелями.

Балкон: продолжение квартиры

Балкон или лоджия всё чаще становятся частью жилого пространства: здесь устраивают кабинет, лаунж-зону или мини-сад. Важно, чтобы их отделка гармонировала с прихожей и другими помещениями.

Материалы для стен

Краска — простой и универсальный вариант.

Шпонированные панели — тёплый и уютный эффект.

Пол

Керамогранит - практично, особенно при установке системы подогрева.

- практично, особенно при установке системы подогрева. Дерево - допускается, но редко выбирается клиентами.

"Лучше выбрать те же отделочные материалы, что и в прихожей, — тогда интерьер квартиры будет смотреться цельным", — отметил дизайнер Стас Розенберг.

Таблица: материалы для прихожей и балкона

Зона Стены Пол Прихожая Краска, панели Керамогранит, плитка Балкон Краска, панели Керамогранит, дерево

Советы шаг за шагом

Определите общий стиль квартиры. Для прихожей выбирайте материалы, устойчивые к влаге и механическим повреждениям. Подберите схожие оттенки и фактуры для балкона, чтобы сохранить гармонию. Для пола на лоджии установите систему подогрева, если используете плитку. Добавьте мебель и текстиль, чтобы балкон выглядел жилым и уютным.

FAQ

Какая краска лучше для прихожей?

Краска для влажных помещений: она устойчива к истиранию и легко очищается.

Можно ли использовать дерево для пола на балконе?

Да, но только при хорошем утеплении и защите от влаги.

Нужен ли подогрев пола на лоджии?

Если укладываете плитку или керамогранит, подогрев обязателен для комфорта.

Главная мысль — согласованность и практичность. Подбирая отделку для прихожей и балкона, лучше стремиться к одной визуальной линии и выбирать материалы, которые выдержат реальную нагрузку. Керамогранит и влагостойкая краска — надёжный дуэт для компактных, интенсивно используемых зон; мебель и панели добавят защиты и стиля. А если хотите плитку на балконе — не забудьте о тёплом полу: слегка продуманное техническое решение делает пространство по-настоящему комфортным.