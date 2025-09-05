Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:44

Пять решений, которые избавят прихожую от вечной уборки

Организатор пространства Светлана Гусева рассказала, как защитить прихожую от грязи и слякоти

Прихожая — первое место, куда мы попадаем, возвращаясь домой, и именно здесь чаще всего скапливается грязь, вода и снег. Чтобы эта зона не превращалась в источник постоянных уборок, достаточно продумать несколько практичных решений. Организатор пространства Светлана Гусева поделилась простыми приёмами, которые помогут справиться со слякотью.

Что должно быть у входа

Когда мы заходим домой, руки заняты ключами, сумкой, пакетами или ребёнком. Поэтому первое, что нужно продумать, — места для вещей "с порога".
• Для ключей и телефона — тумба или маленькая полка.
• Для сумки или рюкзака — скамья или пуф.
• Для верхней одежды — крючки или открытая вешалка.

"Мы возвращаемся домой, и, как правило, у нас в руках ключи, сумка или рюкзак, пакеты с покупками… Важно, чтобы всё было на расстоянии вытянутой руки от входа", — пояснила Светлана Гусева.

Закрытые шкафы в маленькой прихожей лучше не ставить: громоздкие конструкции загромождают пространство, да и хранить рядом с входом стоит только сезонные вещи.

Обувь без луж и грязи

Главная проблема зимы и межсезонья — мокрая обувь. Решение простое: используйте пластиковые поддоны. Вода и грязь будут стекать в них, а когда ботинки подсохнут — их можно переставить на открытую полку. Для семьи лучше взять поддон достаточного размера или несколько штук — минимум по одной паре обуви на каждого.

Если планируется ремонт, можно сделать "утопленную" зону пола у входа, чуть ниже уровня остальных комнат. Этот приём, широко распространённый в Азии, помогает чётко отделить "уличное" пространство от жилого.

Хранение обуви

Для нашей зимы лучше подходят открытые системы. Чтобы грязь не попадала на нижние ярусы, на полки можно постелить гибкое стекло — прозрачный материал, который легко мыть. Закрытые обувницы не проветривают и не просушивают обувь, а грязь и песок скапливаются внутри и трудно очищаются. Несезонные пары удобнее хранить в коробках или органайзерах в гардеробе.

Колёса и зонты

Если приходится заносить коляску или самокат в квартиру, помогут специальные чехлы для колёс: полы и одежда останутся чистыми, даже если сами колёса будут мокрыми.
Для мокрых зонтов удобно использовать напольную вешалку или штангу: зонт можно повесить в полураскрытом виде над поддоном, куда стечёт вода. Ещё один вариант — установить на стене компактную вешалку-сушилку, которая пригодится и для верхней одежды.

Итог

Грамотная организация прихожей — это не только уют, но и практичность. Поддоны для обуви, открытые полки, удобные крючки и продуманное хранение сделают уборку проще, а входную зону — чище и удобнее для всей семьи.

