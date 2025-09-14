Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноги девушки в туфлях
Ноги девушки в туфлях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:11

Красота на шпильках оборачивается болью и инвалидностью

Травматолог-ортопед Красильников назвал современные методы операции при Халюс Вальгус

Истории о том, как тесная или неудобная обувь приводит к тяжёлым последствиям, подтверждаются не только в жизни обычных людей, но и среди знаменитостей. Недавно актёр Сергей Фролов, известный по сериалам "Условный мент" и "Папины дочки", лишился всех пальцев на одной ноге именно из-за обуви не по размеру. Подобные проблемы знакомы и мировым звёздам: Виктория Бекхэм долгие годы носила каблуки даже на костылях, а Кристина Агилера в какой-то момент предпочла выступать босиком, лишь бы избавиться от боли.

Что такое Халюс Вальгус

Одним из самых распространённых заболеваний стоп считается деформация большого пальца — Халюс Вальгус, в быту известная как "шишки на ногах". Постепенно палец отклоняется внутрь, что вызывает постоянный дискомфорт и влияет на качество жизни.

Травматолог-ортопед Сергей Красильников пояснил, что болезнь всегда сопровождается болями, ограничением подвижности и снижением физической активности, что в итоге отражается на общем состоянии организма.

Стадии развития болезни

Медики выделяют три стадии:
• первая — лёгкая давящая боль, угол отклонения пальца не более 25°;
• вторая — появляются отёки, деформация достигает 35°;
• третья — угол отклонения ещё больше, боль становится постоянной, помочь может только хирургия.

Современное лечение

"Операция проводится через небольшие разрезы: под рентген-контролем устраняется деформация, а затем результат фиксируется пластырем", — рассказал Красильников.

Процедура занимает около 20 минут, но для успешного исхода пациенту необходимо носить специальную ортопедическую обувь.

Профилактика и советы

Запускать болезнь не стоит: на ранних этапах помогают гимнастика и тейпирование. Тем, кто не готов отказаться от каблуков, врачи советуют выбирать высоту 5-7 см с небольшой платформой, а очень высокие модели оставлять только для особых случаев и носить не дольше трёх часов. Важна и профилактика: регулярная разминка стоп и укрепление мышц ног снижают риск развития деформации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Питание и рак: эндокринолог Гущина объяснила связь диеты с онкологией сегодня в 9:08

Куркума вместо таблеток: какие специи останавливают рост раковых клеток

Эндокринолог Юлия Гущина объяснила, как правильный рацион снижает риск рака: инсулин, йод, иммунитет и продукты, которые защитят от опухолей. Подробности — в статье.

Читать полностью » Врач Уланкина: одновременная вакцинация безопасна для иммунитета сегодня в 8:21

Какие прививки можно совмещать, а какие делают отдельно

Врачи развеяли миф о "перегрузке" иммунитета при нескольких прививках и объяснили, какие вакцины можно делать одновременно.

Читать полностью » В ухе поселился жук: как экстренно помочь и избежать опасных последствий сегодня в 8:05

Когда ухо становится домом: что делать, если насекомое решило поселиться внутри

Насекомые в ушах: что делать, если незваный гость заполз в слуховой проход? Советы врача, как безопасно извлечь насекомое и избежать травм. Первая помощь и важные предостережения.

Читать полностью » Эндокринолог Вероника Савенко объяснила, какие узлы щитовидной железы не опасны сегодня в 7:14

Большинство узлов безвредны, но некоторые требуют биопсии

Эндокринолог объяснила, почему большинство узлов в щитовидной железе безопасны и как система TI-RADS помогает оценить риск онкологии.

Читать полностью » 1346 случаев за год: как Европа борется с устойчивым грибком C. auris сегодня в 7:06

Рекордные 1346 случаев: почему грибок, не боящийся лекарств, распространяется с пугающей скоростью

Рекордный рост заражений грибком Candida auris в Европе: 1346 случаев в 2023 году (+67%). Уровень смертности достигает 62%. Эксперты ECDC предупреждают об угрозе для пациентов с ослабленным иммунитетом. Успешный опыт Дании в борьбе с инфекцией.

Читать полностью » Врач Скорпилева предупредила об осенней аллергии на помидоры, арбузы и ягоды сегодня в 6:11

На какие продукты и растения стоит обратить внимание осенью

Аллерголог рассказала, как осенняя листва и сезонные продукты могут вызывать аллергию, и почему её легко спутать с простудой.

Читать полностью » Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом сегодня в 6:04

13 тысяч смертей в год: как ваши таблетки могут стать бомбой замедленного действия

Фармаколог Александр Быков раскрыл 4 смертельно опасных сочетания лекарств: от аспирина с ибупрофеном до дигоксина с мочегонными. Узнайте, как избежать кровотечений, аритмий и других угроз.

Читать полностью » Гинеколог Ксения Калашникова назвала главные симптомы эндометриоза сегодня в 5:08

Игнорирование симптомов приводит к осложнениям и снижению качества жизни

Гинеколог рассказала, какие симптомы могут указывать на эндометриоз, и объяснила, почему женщины часто не связывают их с заболеванием.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Олимпийский чемпион Костомаров выделил Акинфеева среди российских игроков
Питомцы

История развития одежды для собак от защитных доспехов до современных коллекций
Еда

Шоколадный чизкейк без выпечки готовится за 30 минут
Дом

В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам
Красота и здоровье

Гемофилия: эксперт раскрыл секреты современной диагностики и терапии – ключевые шаги
Садоводство

Огородный лайфхак: как увеличить урожайность с помощью правильных соседей
Садоводство

Проволочник уничтожается за один сезон при внесении хлористого калия
Авто и мото

Советы автоэкспертов: как начинающему водителю преодолеть страх и ошибки за рулём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet