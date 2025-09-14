Красота на шпильках оборачивается болью и инвалидностью

Истории о том, как тесная или неудобная обувь приводит к тяжёлым последствиям, подтверждаются не только в жизни обычных людей, но и среди знаменитостей. Недавно актёр Сергей Фролов, известный по сериалам "Условный мент" и "Папины дочки", лишился всех пальцев на одной ноге именно из-за обуви не по размеру. Подобные проблемы знакомы и мировым звёздам: Виктория Бекхэм долгие годы носила каблуки даже на костылях, а Кристина Агилера в какой-то момент предпочла выступать босиком, лишь бы избавиться от боли.

Что такое Халюс Вальгус

Одним из самых распространённых заболеваний стоп считается деформация большого пальца — Халюс Вальгус, в быту известная как "шишки на ногах". Постепенно палец отклоняется внутрь, что вызывает постоянный дискомфорт и влияет на качество жизни.

Травматолог-ортопед Сергей Красильников пояснил, что болезнь всегда сопровождается болями, ограничением подвижности и снижением физической активности, что в итоге отражается на общем состоянии организма.

Стадии развития болезни

Медики выделяют три стадии:

• первая — лёгкая давящая боль, угол отклонения пальца не более 25°;

• вторая — появляются отёки, деформация достигает 35°;

• третья — угол отклонения ещё больше, боль становится постоянной, помочь может только хирургия.

Современное лечение

"Операция проводится через небольшие разрезы: под рентген-контролем устраняется деформация, а затем результат фиксируется пластырем", — рассказал Красильников.

Процедура занимает около 20 минут, но для успешного исхода пациенту необходимо носить специальную ортопедическую обувь.

Профилактика и советы

Запускать болезнь не стоит: на ранних этапах помогают гимнастика и тейпирование. Тем, кто не готов отказаться от каблуков, врачи советуют выбирать высоту 5-7 см с небольшой платформой, а очень высокие модели оставлять только для особых случаев и носить не дольше трёх часов. Важна и профилактика: регулярная разминка стоп и укрепление мышц ног снижают риск развития деформации.