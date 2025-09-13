Высокие каблуки и тесные туфли: привычка, которая калечит

Истории о том, как тесная или неудобная обувь приводит к тяжёлым последствиям, становятся всё более показательными. Недавно актёр Сергей Фролов, известный по сериалам "Условный мент" и "Папины дочки", лишился всех пальцев на одной ноге именно из-за неправильно подобранной пары. Подобные примеры встречались и среди знаменитостей: Виктория Бекхэм продолжала носить каблуки даже на костылях, а Кристина Агилера в какой-то момент выходила на сцену босиком, лишь бы избежать боли.

Что такое Халюс Вальгус

Одним из самых распространённых заболеваний стоп является Халюс Вальгус — деформация большого пальца, при которой он постепенно отклоняется внутрь, формируя характерную "шишку".

Травматолог-ортопед Сергей Красильников пояснил, что болезнь не проходит сама по себе и всегда сопровождается болями, снижением подвижности и, как следствие, уменьшением физической активности. Это отражается на общем состоянии организма.

Стадии развития болезни

Первая стадия: палец отклоняется до 25 градусов, появляется лёгкая боль. Вторая стадия: деформация достигает 35 градусов, возникают отёки и заметный дискомфорт. Третья стадия: угол превышает 35 градусов, боль становится постоянной, и помочь может только операция.

Современное лечение

По словам специалиста, хирургическое вмешательство проводится малоинвазивным методом: через небольшой разрез под рентген-контролем устраняют деформацию, после чего результат фиксируется пластырем.

"Операция занимает около 20 минут. Пациент обязательно должен носить ортопедический ботинок, иначе эффект не будет достигнут", — отметил Красильников.

Профилактика и советы

Чтобы не довести ситуацию до операции, врачи рекомендуют:

• выполнять гимнастику для стоп и тейпирование;

• выбирать каблуки не выше 5-7 см и с небольшой платформой;

• носить высокие шпильки только на торжественные мероприятия и не дольше трёх часов;

• регулярно разминать стопы и укреплять мышцы ног.

Итог

Заболевания стоп развиваются постепенно, и на ранних стадиях их можно сдерживать. Но тесная обувь и чрезмерная любовь к высоким каблукам значительно ускоряют процесс. Правильный выбор обуви и регулярная профилактика помогут сохранить здоровье ног и избежать серьёзных операций.