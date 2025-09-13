Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туфли с острым носком
Туфли с острым носком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:16

Высокие каблуки и тесные туфли: привычка, которая калечит

Травматолог Сергей Красильников рассказал о стадиях и лечении Халюс Вальгус

Истории о том, как тесная или неудобная обувь приводит к тяжёлым последствиям, становятся всё более показательными. Недавно актёр Сергей Фролов, известный по сериалам "Условный мент" и "Папины дочки", лишился всех пальцев на одной ноге именно из-за неправильно подобранной пары. Подобные примеры встречались и среди знаменитостей: Виктория Бекхэм продолжала носить каблуки даже на костылях, а Кристина Агилера в какой-то момент выходила на сцену босиком, лишь бы избежать боли.

Что такое Халюс Вальгус

Одним из самых распространённых заболеваний стоп является Халюс Вальгус — деформация большого пальца, при которой он постепенно отклоняется внутрь, формируя характерную "шишку".

Травматолог-ортопед Сергей Красильников пояснил, что болезнь не проходит сама по себе и всегда сопровождается болями, снижением подвижности и, как следствие, уменьшением физической активности. Это отражается на общем состоянии организма.

Стадии развития болезни

  1. Первая стадия: палец отклоняется до 25 градусов, появляется лёгкая боль.

  2. Вторая стадия: деформация достигает 35 градусов, возникают отёки и заметный дискомфорт.

  3. Третья стадия: угол превышает 35 градусов, боль становится постоянной, и помочь может только операция.

Современное лечение

По словам специалиста, хирургическое вмешательство проводится малоинвазивным методом: через небольшой разрез под рентген-контролем устраняют деформацию, после чего результат фиксируется пластырем.

"Операция занимает около 20 минут. Пациент обязательно должен носить ортопедический ботинок, иначе эффект не будет достигнут", — отметил Красильников.

Профилактика и советы

Чтобы не довести ситуацию до операции, врачи рекомендуют:
• выполнять гимнастику для стоп и тейпирование;
• выбирать каблуки не выше 5-7 см и с небольшой платформой;
• носить высокие шпильки только на торжественные мероприятия и не дольше трёх часов;
• регулярно разминать стопы и укреплять мышцы ног.

Итог

Заболевания стоп развиваются постепенно, и на ранних стадиях их можно сдерживать. Но тесная обувь и чрезмерная любовь к высоким каблукам значительно ускоряют процесс. Правильный выбор обуви и регулярная профилактика помогут сохранить здоровье ног и избежать серьёзных операций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач предупреждает: эти методы самолечения при простуде ведут к осложнениям сегодня в 9:17

Температура растет, а вы… Стоп! Три опасных действия при простуде, о которых молчат врачи

Самолечение простуды опасно! Антибиотики, жаропонижающие и другие ошибки приводят к серьёзным осложнениям. Когда можно лечиться дома, а когда необходим врач?

Читать полностью » Педиатр Анастасия Мальцева объяснила, когда ребёнку не нужны жаропонижающие сегодня в 9:12

Температура не всегда повод для таблеток: что важно знать родителям

Педиатр объяснила, почему не стоит спешить давать ребёнку жаропонижающее при температуре и какие ошибки чаще всего допускают родители.

Читать полностью » Сезонное аффективное расстройство: врач назвала ключевые отличия от хандры и запретила самолечение сегодня в 8:33

Почему осенняя хандра может быть опасна: эксперт раскрывает шокирующие отличия от обычной усталости

Сезонное аффективное расстройство (САР) — серьёзное заболевание с симптомами в виде потери радости, нарушений сна и аппетита. Невролог Екатерина Демьяновская объясняет, почему важно обратиться к врачу и избегать самолечения.

Читать полностью » Ошкодеров: массаж и нагрузки могут усугубить боль при защемлении нерва сегодня в 8:19

Защемление нерва: привычные действия только ухудшают состояние

Невролог рассказал, почему при защемлении нерва нельзя греть и массировать больное место, и объяснил, что действительно помогает снять боль.

Читать полностью » Сметана 10% или 15%: диетологи назвали оптимальную жирность для здоровья сегодня в 7:33

Три ложки перед сном: странный ритуал, который изменит ваше отношение к сметане — опубликованы исследования

Диетологи раскрыли правду о сметане: оптимальная жирность 15%, правила выбора натурального продукта и как употреблять без вреда для фигуры. Три исторических факта, о которых вы не знали.

Читать полностью » Кардиолог Сергей Бойцов напомнил об основных факторах риска для сердца и сосудов сегодня в 7:14

Обычные привычки, которые убивают сосуды

Кардиолог рассказал, какие привычки разрушают сердце и сосуды, и объяснил, как простые шаги могут продлить жизнь на десять лет.

Читать полностью » Газы больше не мучают: 5 способов попрощаться со вздутием живота навсегда сегодня в 6:33

Газы исчезнут как по волшебству: простое решение проблемы вздутия живота

Мучает вздутие живота после еды? Узнайте о простых способах избавиться от дискомфорта без лекарств. Эффективные методы и полезные советы.

Читать полностью » Во Владивостоке офтальмологи вернули зрение участнику СВО после тяжёлого ранения глаза сегодня в 6:11

Врачи Владивостока вернули зрение бойцу после тяжёлого ранения глаза

Во Владивостоке офтальмологи сохранили зрение участнику СВО после тяжёлого ранения. Операция прошла успешно, но впереди новые этапы лечения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Скрытая угроза в диетических продуктах: как подсластители разрушают память
Технологии

Mozilla добавила в Firefox для iOS функцию Shake to Summarize
Садоводство

Эксперты: осенью под плодовые деревья нельзя вносить азотные удобрения
Еда

Домашний торт Птичье молоко с желатином получается нежным, по данным кондитеров
Еда

Свинина по-царски в духовке готовится с травами по рецепту кулинаров
Наука

Смертность 90%: в США изучают случаи заражения мелиоидозом
Садоводство

В Югре для компотов рекомендуют бруснику и чернику, для морсов — клюкву
Спорт и фитнес

Растяжка стоя: врачи назвали позу воина важной для спины и ног
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet