Высокие каблуки и тесные туфли: привычка, которая калечит
Истории о том, как тесная или неудобная обувь приводит к тяжёлым последствиям, становятся всё более показательными. Недавно актёр Сергей Фролов, известный по сериалам "Условный мент" и "Папины дочки", лишился всех пальцев на одной ноге именно из-за неправильно подобранной пары. Подобные примеры встречались и среди знаменитостей: Виктория Бекхэм продолжала носить каблуки даже на костылях, а Кристина Агилера в какой-то момент выходила на сцену босиком, лишь бы избежать боли.
Что такое Халюс Вальгус
Одним из самых распространённых заболеваний стоп является Халюс Вальгус — деформация большого пальца, при которой он постепенно отклоняется внутрь, формируя характерную "шишку".
Травматолог-ортопед Сергей Красильников пояснил, что болезнь не проходит сама по себе и всегда сопровождается болями, снижением подвижности и, как следствие, уменьшением физической активности. Это отражается на общем состоянии организма.
Стадии развития болезни
-
Первая стадия: палец отклоняется до 25 градусов, появляется лёгкая боль.
-
Вторая стадия: деформация достигает 35 градусов, возникают отёки и заметный дискомфорт.
-
Третья стадия: угол превышает 35 градусов, боль становится постоянной, и помочь может только операция.
Современное лечение
По словам специалиста, хирургическое вмешательство проводится малоинвазивным методом: через небольшой разрез под рентген-контролем устраняют деформацию, после чего результат фиксируется пластырем.
"Операция занимает около 20 минут. Пациент обязательно должен носить ортопедический ботинок, иначе эффект не будет достигнут", — отметил Красильников.
Профилактика и советы
Чтобы не довести ситуацию до операции, врачи рекомендуют:
• выполнять гимнастику для стоп и тейпирование;
• выбирать каблуки не выше 5-7 см и с небольшой платформой;
• носить высокие шпильки только на торжественные мероприятия и не дольше трёх часов;
• регулярно разминать стопы и укреплять мышцы ног.
Итог
Заболевания стоп развиваются постепенно, и на ранних стадиях их можно сдерживать. Но тесная обувь и чрезмерная любовь к высоким каблукам значительно ускоряют процесс. Правильный выбор обуви и регулярная профилактика помогут сохранить здоровье ног и избежать серьёзных операций.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru