Танец теней под старый винил: почему без этой песни не бывает настоящего Хэллоуина

Хэллоуин не мыслим без особой атмосферы — тыкв, костюмов, ужастиков и, конечно, музыки. За десятилетия вокруг праздника сложился собственный саундтрек, а хитом №1 всех времён стала классическая композиция Бобби Пикетта и The Crypt-Kickers "Monster Mash". Именно с неё в 1962 году началась эпоха музыкальных хэллоуинских вечеринок. Песня возглавила чарты Billboard Hot 100 и до сих пор звучит в каждом плейлисте 31 октября.

Классика, с которой всё началось

В начале 60-х "Monster Mash" воспринималась как шутливая пародия на популярные тогда танцевальные хиты. Однако постепенно она превратилась в неофициальный гимн праздника. Голос Пикетта, стилизованный под Бориса Карлоффа, и игривое звучание органа создавали настроение весёлого ужаса — идеальное сочетание для вечера нечисти. Песня снова поднималась в чартах в 1970-х и 1990-х, а сегодня её можно услышать в фильмах, рекламе и даже TikTok-челленджах.

Призраки, охотники и вечная ностальгия 80-х

На втором месте рейтинга Billboard расположился зажигательный хит Рея Паркера-младшего "Ghostbusters", написанный для одноимённого фильма 1984 года. Его энергичный ритм и узнаваемая фраза Who you gonna call? мгновенно превратили трек в классический саундтрек всех хэллоуинских вечеринок.

Не отстаёт и Бобби Браун со своей песней On Our Own из "Охотников за привидениями 2". Композиция не смогла возглавить чарты, но заняла прочное место в культурной памяти эпохи. Для фанатов фильмов о привидениях это трек с идеальной дозой ретро и драйва.

Третью позицию заняла инструментальная композиция The Edgar Winter Group — "Frankenstein", чьё название говорит само за себя. Этот взрывной рок с элементами синтезаторов до сих пор звучит на вечеринках, где нужно добавить немного "электрического безумия".

Современные хиты в духе тьмы

Интересно, что в рейтинге нашлось место и трекам XXI века. Так, песня Эминема и Рианны "The Monster" объединяет рэп и мощный вокал, исследуя тему внутренней борьбы с собственными демонами. Её популярность сделала композицию одним из символов психологического Хэллоуина.

В списке также Imagine Dragons — "Demons", Оливия Родриго — "Vampire", Джастин Бибер — "Ghost". Эти современные артисты доказали: дух мистики жив и сегодня, просто выражается через электронное звучание, драматические тексты и меланхоличные образы.

Музыкальная карта ужаса: от "Spooky" до "Thriller"

Хэллоуин не был бы самим собой без Майкла Джексона и его легендарного "Thriller". Клип с танцующими зомби стал образцом музыкального хоррора и навсегда изменил индустрию. В рейтинге Billboard песня занимает 22-е место, но по влиянию на поп-культуру ей нет равных.

Не менее атмосферны Blue Öyster Cult — "(Don't Fear) The Reaper", Eagles — "Witchy Woman", Creedence Clearwater Revival — "Bad Moon Rising" и Santana — "Black Magic Woman". Эти композиции соединяют мистику, страсть и тревогу — то, что и делает хэллоуинскую музыку особенной.

Как создать идеальный хэллоуинский плейлист

Начните с классики — "Monster Mash" и "Thriller" создадут атмосферу с первых секунд. Добавьте киносаундтреки вроде "Ghostbusters" и "On Our Own". Разбавьте плейлист современными хитами — "Vampire" или "Demons". Завершите вечер чем-то эпичным и загадочным — например, "Don't Fear The Reaper".

Такая подборка легко подойдёт и для вечеринки, и для прогулки по осеннему городу.

Ошибки при выборе хэллоуинской музыки

• Ошибка: ставить только современные треки.

• Последствие: атмосфера праздника теряет узнаваемый "ретро-шарм".

• Альтернатива: включить культовые записи 60-80-х годов — они мгновенно создают нужное настроение.

• Ошибка: выбирать слишком мрачные композиции.

• Последствие: праздник превращается в депрессивный марафон.

• Альтернатива: добавить лёгкий юмор — "Monster Mash" и "Spooky" отлично балансируют страх и веселье.

А что если поменять жанр?

Попробуйте устроить вечер "джазового Хэллоуина" — треки Classic IV или Santana звучат удивительно тепло. Любителям электроники подойдёт ремикс на "Ghostbusters" или "Thriller". А фанаты инди-музыки могут добавить в список Florence + The Machine или The Weeknd — их мистические мотивы идеально вписываются в дух праздника.

FAQ

Как выбрать песни для хэллоуинской вечеринки?

Начните с классики и разбавьте её новыми хитами. Главное — сохранить баланс между страхом и весельем.

Какая песня считается самой популярной?

Безусловно, "Monster Mash" Бобби Пикетта — она возглавила рейтинг Billboard и до сих пор остаётся символом праздника.

Можно ли использовать поп-хиты вместо хоррор-треков?

Да, если в них есть загадочные образы или готическое настроение — например, "Vampire" Оливии Родриго.

Мифы и правда о хэллоуинских песнях

• Миф: все хэллоуинские треки — мрачные и страшные.

Правда: большинство из них весёлые и ироничные.

• Миф: только старые композиции создают атмосферу.

Правда: современные исполнители тоже умеют передавать дух праздника — просто делают это в новом звучании.

• Миф: "Thriller" — единственная песня, связанная с Хэллоуином.

Правда: у праздника есть целая музыкальная вселенная, охватывающая шесть десятилетий.

