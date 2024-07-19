По решению Девятого арбитражного суда клиника доктора Хайдарова iQPLASTIQUE продолжит свою работу

Решение Арбитражного суда: приостановление деятельности клиники является мерой исключительной.

Напомним, что с 25 апреля 2024 года решением арбитражного суда деятельность клиники "Ай Кью Пластик" была приостановлена на 90 суток. Приостановка работы на такой длинный срок является наиболее суровым видом наказания для ООО. Юристы клиники подали апелляционную жалобу, которая была принята к рассмотрению. Уже сообщалось о том, что Арбитражный суд отменил прежнюю меру наказания, а сейчас стало известно, что апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

В распоряжении KP.RU оказалось решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. В документе говорится о том, что клинике, которая фактически приостановила свою деятельность с 27 апреля, был назначен наиболее суровый вид наказания. Такие меры могут применяться за серьезные нарушения, например, отсутствие лицензии, необходимого медицинского оборудования, достаточной квалификации у медперсонала. Однако таких нарушений у клиники не было. Более того, клиника ни разу не привлекалась к административной ответственности за все время своей работы.

"Однако в обжалуемом решении судьей не указано, какие именно обстоятельства создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом допущенные нарушения являлись формальными, при этом большинство нарушений… были устранены на момент принятия судом первой инстанции оспариваемого решения, что подтверждено документально", — говорится в том же документе.

Апелляция услышала и приняла доводы юристов клиники, и отменила наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток, заменив его штрафом в размере 100 тысяч рублей, за несущественные нарушения в виде несвоевременной подачи сведений в ЕГИЗ.

Данное нарушение по своей сути является формальным, и большая часть сведений была подана еще до принятия решения судом первой инстанции.