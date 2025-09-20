Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:16

Скинни и болдуины — лысые грызуны, о которых мечтают все любители экзотики

Ветеринары описали правила ухода за лысой морской свинкой в домашних условиях

Когда говорят о лысых питомцах, первым делом вспоминают кошек-сфинксов. Но существуют и другие животные, у которых пушистая шубка уступила место голой коже. Среди них — бесшерстные морские свинки. Несмотря на отсутствие привычного меха, эти малыши обладают особым очарованием и становятся всё более популярными у любителей домашних животных.

Сегодня известно около 80 пород морских свинок, отличающихся размерами, формой тела и окраской. Среди них есть и два удивительных направления селекции — свинки без шерсти: скинни и болдуин.

Скинни: первые "лысые" морские свинки

История этой породы началась с неожиданного открытия. В результате экспериментов селекционеров родились морские свинки, у которых во взрослом возрасте выпадала шерсть. Эту особенность решили закрепить, и так появилась порода скинни.

Эти свинки отличаются активным и подвижным характером. Они любят общение, быстро привыкают к хозяину и даже откликаются на собственное имя. Однако у них есть чувствительная натура: громкие и резкие звуки пугают, поэтому клетку лучше ставить в тихом месте.

  • Средний вес: около 1 кг.

  • Рост: до 35 см.

  • Окрас: чаще оттенки коричневого.

  • Особенность: подвержены переохлаждению.

Так как шерсти у скинни нет, температура в помещении должна быть не ниже 22 °С и не выше 30 °С. При холоде они могут заболеть, а жара вызывает перегрев.

Болдуин: "мини-бегемотик" среди грызунов

Болдуины — потомки скинни. Селекционеры продолжили работу и закрепили бесшерстную особенность. В итоге появилась новая порода, отличающаяся миниатюрностью и своеобразным внешним видом.

Эти свинки немного меньше своих собратьев:

  • Средний вес: около 800 г.

  • Рост: до 25 см.

  • Окрас: разнообразный, как у шерстяных пород.

Характер болдуинов мягкий и добродушный. Они любознательны, игривы, любят вкусно поесть и много времени проводить в тепле. Их внешность часто сравнивают с маленькими бегемотиками — всё благодаря характерной горбинке на носике.

Сравнение пород бесшерстных свинок

Порода Вес Рост Окрас Особенности
Скинни ~1 кг до 35 см чаще коричневый активные, могут замерзать
Болдуин ~800 г до 25 см разнообразный похожи на бегемотиков, ласковые

Особенности содержания

Тепло — главный фактор

Отсутствие шерсти делает кожу свинок уязвимой к холоду. Комнатная температура должна поддерживаться на уровне 22-26 °С. Сквозняки и холодные полы — под строгим запретом.

Клетка и подстилка

Для двух свинок подойдёт клетка размером не менее 100x50 см. Подстилку лучше выбрать мягкую и впитывающую — тканевые коврики, стружку из лиственных пород или специальные наполнители.

Уход за кожей

Кожа свинок нежная и может пересыхать. Иногда требуется лёгкое увлажнение с помощью специальных кремов, рекомендованных ветеринаром. Купать животных часто не нужно — достаточно протирать влажной салфеткой.

Питание

Рацион бесшерстных свинок не отличается от обычных пород: свежие овощи, сено, витамин С (обязателен, так как организм не вырабатывает его самостоятельно). Из-за отсутствия шерсти обмен веществ у них быстрее, поэтому порции можно слегка увеличить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать свинку в холодном помещении.
    → Последствие: простуды и ослабление иммунитета.
    → Альтернатива: поддерживать температуру 22-26 °С.

  • Ошибка: купать с мылом или шампунем.
    → Последствие: пересушивание и раздражение кожи.
    → Альтернатива: протирать влажной салфеткой и при необходимости увлажнять кожу.

  • Ошибка: ограничивать в рационе витамин С.
    → Последствие: цинга и болезни суставов.
    → Альтернатива: ежедневно добавлять продукты с витамином С или специальные добавки.

А что если в доме есть дети?

Бесшерстные морские свинки отлично подходят для семей с детьми. Они дружелюбные, любят сидеть на руках, не царапаются и не кусаются. Однако важно научить ребёнка аккуратно обращаться с питомцем: нежная кожа легко повреждается.

Плюсы и минусы содержания

Плюсы Минусы
необычная внешность и редкость требуют тёплого климата
дружелюбие и игривость чувствительная кожа
не линяют, нет шерсти по дому склонность к простудам
компактность и небольшой вес более быстрый обмен веществ → больший аппетит
подходят для семей с детьми нуждаются в регулярном уходе за кожей

FAQ

Сколько живут бесшерстные морские свинки?
В среднем 5-7 лет, при хорошем уходе — до 8 лет.

Можно ли содержать скинни и болдуина вместе?
Да, если они одинакового пола или кастрированы.

Нужна ли одежда свинкам зимой?
Да, существуют специальные тёплые жилетки, которые помогают защитить питомца от холода.

Мифы и правда

  • Миф: бесшерстные свинки болеют чаще обычных.
    Правда: при правильных условиях они такие же здоровые, как их пушистые собратья.

  • Миф: они требуют особого корма.
    Правда: питание идентично другим породам, главное — витамин С.

  • Миф: свинки без шерсти менее ласковые.
    Правда: наоборот, они очень контактные и любят внимание хозяина.

Интересные факты

  1. Первые скинни появились случайно в результате генетического эксперимента в Канаде.

  2. Болдуины получили своё название от английского слова "bald" — "лысый".

  3. Благодаря отсутствию шерсти бесшерстные свинки лучше подходят для аллергиков.

Исторический контекст

Селекция морских свинок ведётся уже несколько веков. Первые упоминания о лысых свинках относятся к концу XX века, когда скинни завоевали популярность у заводчиков в Европе и США. Позже появились болдуины, ставшие результатом целенаправленной работы по закреплению генетической особенности. Сегодня обе породы — редкость, но интерес к ним растёт благодаря необычной внешности и дружелюбному характеру.

