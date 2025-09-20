Скинни и болдуины — лысые грызуны, о которых мечтают все любители экзотики
Когда говорят о лысых питомцах, первым делом вспоминают кошек-сфинксов. Но существуют и другие животные, у которых пушистая шубка уступила место голой коже. Среди них — бесшерстные морские свинки. Несмотря на отсутствие привычного меха, эти малыши обладают особым очарованием и становятся всё более популярными у любителей домашних животных.
Сегодня известно около 80 пород морских свинок, отличающихся размерами, формой тела и окраской. Среди них есть и два удивительных направления селекции — свинки без шерсти: скинни и болдуин.
Скинни: первые "лысые" морские свинки
История этой породы началась с неожиданного открытия. В результате экспериментов селекционеров родились морские свинки, у которых во взрослом возрасте выпадала шерсть. Эту особенность решили закрепить, и так появилась порода скинни.
Эти свинки отличаются активным и подвижным характером. Они любят общение, быстро привыкают к хозяину и даже откликаются на собственное имя. Однако у них есть чувствительная натура: громкие и резкие звуки пугают, поэтому клетку лучше ставить в тихом месте.
-
Средний вес: около 1 кг.
-
Рост: до 35 см.
-
Окрас: чаще оттенки коричневого.
-
Особенность: подвержены переохлаждению.
Так как шерсти у скинни нет, температура в помещении должна быть не ниже 22 °С и не выше 30 °С. При холоде они могут заболеть, а жара вызывает перегрев.
Болдуин: "мини-бегемотик" среди грызунов
Болдуины — потомки скинни. Селекционеры продолжили работу и закрепили бесшерстную особенность. В итоге появилась новая порода, отличающаяся миниатюрностью и своеобразным внешним видом.
Эти свинки немного меньше своих собратьев:
-
Средний вес: около 800 г.
-
Рост: до 25 см.
-
Окрас: разнообразный, как у шерстяных пород.
Характер болдуинов мягкий и добродушный. Они любознательны, игривы, любят вкусно поесть и много времени проводить в тепле. Их внешность часто сравнивают с маленькими бегемотиками — всё благодаря характерной горбинке на носике.
Сравнение пород бесшерстных свинок
|Порода
|Вес
|Рост
|Окрас
|Особенности
|Скинни
|~1 кг
|до 35 см
|чаще коричневый
|активные, могут замерзать
|Болдуин
|~800 г
|до 25 см
|разнообразный
|похожи на бегемотиков, ласковые
Особенности содержания
Тепло — главный фактор
Отсутствие шерсти делает кожу свинок уязвимой к холоду. Комнатная температура должна поддерживаться на уровне 22-26 °С. Сквозняки и холодные полы — под строгим запретом.
Клетка и подстилка
Для двух свинок подойдёт клетка размером не менее 100x50 см. Подстилку лучше выбрать мягкую и впитывающую — тканевые коврики, стружку из лиственных пород или специальные наполнители.
Уход за кожей
Кожа свинок нежная и может пересыхать. Иногда требуется лёгкое увлажнение с помощью специальных кремов, рекомендованных ветеринаром. Купать животных часто не нужно — достаточно протирать влажной салфеткой.
Питание
Рацион бесшерстных свинок не отличается от обычных пород: свежие овощи, сено, витамин С (обязателен, так как организм не вырабатывает его самостоятельно). Из-за отсутствия шерсти обмен веществ у них быстрее, поэтому порции можно слегка увеличить.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: держать свинку в холодном помещении.
→ Последствие: простуды и ослабление иммунитета.
→ Альтернатива: поддерживать температуру 22-26 °С.
-
Ошибка: купать с мылом или шампунем.
→ Последствие: пересушивание и раздражение кожи.
→ Альтернатива: протирать влажной салфеткой и при необходимости увлажнять кожу.
-
Ошибка: ограничивать в рационе витамин С.
→ Последствие: цинга и болезни суставов.
→ Альтернатива: ежедневно добавлять продукты с витамином С или специальные добавки.
А что если в доме есть дети?
Бесшерстные морские свинки отлично подходят для семей с детьми. Они дружелюбные, любят сидеть на руках, не царапаются и не кусаются. Однако важно научить ребёнка аккуратно обращаться с питомцем: нежная кожа легко повреждается.
Плюсы и минусы содержания
|Плюсы
|Минусы
|необычная внешность и редкость
|требуют тёплого климата
|дружелюбие и игривость
|чувствительная кожа
|не линяют, нет шерсти по дому
|склонность к простудам
|компактность и небольшой вес
|более быстрый обмен веществ → больший аппетит
|подходят для семей с детьми
|нуждаются в регулярном уходе за кожей
FAQ
Сколько живут бесшерстные морские свинки?
В среднем 5-7 лет, при хорошем уходе — до 8 лет.
Можно ли содержать скинни и болдуина вместе?
Да, если они одинакового пола или кастрированы.
Нужна ли одежда свинкам зимой?
Да, существуют специальные тёплые жилетки, которые помогают защитить питомца от холода.
Мифы и правда
-
Миф: бесшерстные свинки болеют чаще обычных.
Правда: при правильных условиях они такие же здоровые, как их пушистые собратья.
-
Миф: они требуют особого корма.
Правда: питание идентично другим породам, главное — витамин С.
-
Миф: свинки без шерсти менее ласковые.
Правда: наоборот, они очень контактные и любят внимание хозяина.
Интересные факты
-
Первые скинни появились случайно в результате генетического эксперимента в Канаде.
-
Болдуины получили своё название от английского слова "bald" — "лысый".
-
Благодаря отсутствию шерсти бесшерстные свинки лучше подходят для аллергиков.
Исторический контекст
Селекция морских свинок ведётся уже несколько веков. Первые упоминания о лысых свинках относятся к концу XX века, когда скинни завоевали популярность у заводчиков в Европе и США. Позже появились болдуины, ставшие результатом целенаправленной работы по закреплению генетической особенности. Сегодня обе породы — редкость, но интерес к ним растёт благодаря необычной внешности и дружелюбному характеру.
