Лысая кожа, выразительные глаза и острые уши — кошка, которая меняет представление о питомцах

Когда впервые видишь сфинкса, кажется, что он пришёл к нам из фантастического фильма. Гладкая кожа с лёгким пушком, выразительные глаза и острые уши делают его абсолютно непохожим на привычных пушистых мурлык. Но за необычной внешностью скрывается ласковый и умный питомец, который быстро завоёвывает сердце хозяина.

Канадские корни породы

История сфинкса началась в Канаде в 1966 году, когда в помёте домашней кошки появились бесшерстные котята. Первоначально отсутствие шерсти вызывало опасения, однако вскоре стало ясно, что это результат естественной генетической мутации, а не болезни.

Разведение породы началось в 1975 году, а уже к 1988-му Американская ассоциация любителей кошек официально признала канадского сфинкса. Существуют и легенды, что предки этих кошек жили у ацтеков, но документальных подтверждений этому нет.

Внешний вид и особенности

Сфинкс не полностью лысый — на его коже есть тонкий слой пуха, особенно заметный на ушах, хвосте и животе. Окрас кожи может быть самым разным: от белого и серого до рыжего и кремового. Усы у представителей этой породы отсутствуют, но это никак не мешает их ориентации.

Из-за отсутствия шерсти кожа сфинксов чувствительна к солнцу и перепадам температуры, поэтому им нужен особый уход.

Характер и темперамент

Сфинксы — активные, общительные и очень привязанные к хозяевам. Они обожают внимание, с удовольствием спят рядом с человеком и плохо переносят одиночество. Эти кошки умны, поддаются дрессировке и охотно общаются с людьми.

Владелец сфинкса Адриано Лейте из Куритибы рассказывает: "Куки очаровательна. Она обожает спать со мной; редко ложится отдельно и всегда ищет моего тепла. Она мурлычет, трётся и даже пыталась сосать у меня на шее, когда была котёнком. Ей нужно моё внимание, и она предпочитает играть со мной, а не одна", — владелец сфинкса Адриано Лейте.

Уход за лысой кошкой

Чтобы сфинкс был здоров и счастлив, владельцу важно помнить о регулярных процедурах:

Купания и гигиена — кожа у сфинксов выделяет больше жира, поэтому им нужны периодические водные процедуры или протирание влажными салфетками.

Защита от солнца — летом используют специальный кошачий солнцезащитный крем.

Одежда — зимой сфинксу необходима тёплая одежда, а в жару — защита от перегрева.

Чистка зубов — не менее двух раз в неделю.

Уход за ушами и когтями — уши очищают каждые две недели, когти подстригают по мере отрастания.

Питание и здоровье

Сфинксу подходит стандартный рацион здоровой кошки: комбинация сухого и влажного корма, а также доступ к свежей воде. При наличии заболеваний важно проконсультироваться с ветеринаром для подбора подходящего питания.

Порода подвержена дерматитам, а также ряду наследственных заболеваний, включая гипертрофическую кардиомиопатию и дисплазию суставов. Регулярные осмотры и прививки — обязательная часть ухода.

Цена и выбор питомника

Стоимость сфинкса начинается примерно от 3000 реалов, но может превышать 5000 в зависимости от окраса, пола и родословной. Перед покупкой важно убедиться, что заводчик заботится о животных и соблюдает все условия содержания.

Тем, кто рассматривает возможность завести сфинкса, опытные владельцы советуют присоединяться к сообществам в соцсетях — иногда там можно найти питомцев для усыновления.