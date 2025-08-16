Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот
Кот
© flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:14

Лысая кожа, выразительные глаза и острые уши — кошка, которая меняет представление о питомцах

История канадского сфинкса: как появилась порода в 1966 году в Канаде

Когда впервые видишь сфинкса, кажется, что он пришёл к нам из фантастического фильма. Гладкая кожа с лёгким пушком, выразительные глаза и острые уши делают его абсолютно непохожим на привычных пушистых мурлык. Но за необычной внешностью скрывается ласковый и умный питомец, который быстро завоёвывает сердце хозяина.

Канадские корни породы

История сфинкса началась в Канаде в 1966 году, когда в помёте домашней кошки появились бесшерстные котята. Первоначально отсутствие шерсти вызывало опасения, однако вскоре стало ясно, что это результат естественной генетической мутации, а не болезни.

Разведение породы началось в 1975 году, а уже к 1988-му Американская ассоциация любителей кошек официально признала канадского сфинкса. Существуют и легенды, что предки этих кошек жили у ацтеков, но документальных подтверждений этому нет.

Внешний вид и особенности

Сфинкс не полностью лысый — на его коже есть тонкий слой пуха, особенно заметный на ушах, хвосте и животе. Окрас кожи может быть самым разным: от белого и серого до рыжего и кремового. Усы у представителей этой породы отсутствуют, но это никак не мешает их ориентации.

Из-за отсутствия шерсти кожа сфинксов чувствительна к солнцу и перепадам температуры, поэтому им нужен особый уход.

Характер и темперамент

Сфинксы — активные, общительные и очень привязанные к хозяевам. Они обожают внимание, с удовольствием спят рядом с человеком и плохо переносят одиночество. Эти кошки умны, поддаются дрессировке и охотно общаются с людьми.

Владелец сфинкса Адриано Лейте из Куритибы рассказывает: "Куки очаровательна. Она обожает спать со мной; редко ложится отдельно и всегда ищет моего тепла. Она мурлычет, трётся и даже пыталась сосать у меня на шее, когда была котёнком. Ей нужно моё внимание, и она предпочитает играть со мной, а не одна", — владелец сфинкса Адриано Лейте.

Уход за лысой кошкой

Чтобы сфинкс был здоров и счастлив, владельцу важно помнить о регулярных процедурах:

  • Купания и гигиена — кожа у сфинксов выделяет больше жира, поэтому им нужны периодические водные процедуры или протирание влажными салфетками.
  • Защита от солнца — летом используют специальный кошачий солнцезащитный крем.
  • Одежда — зимой сфинксу необходима тёплая одежда, а в жару — защита от перегрева.
  • Чистка зубов — не менее двух раз в неделю.
  • Уход за ушами и когтями — уши очищают каждые две недели, когти подстригают по мере отрастания.

Питание и здоровье

Сфинксу подходит стандартный рацион здоровой кошки: комбинация сухого и влажного корма, а также доступ к свежей воде. При наличии заболеваний важно проконсультироваться с ветеринаром для подбора подходящего питания.

Порода подвержена дерматитам, а также ряду наследственных заболеваний, включая гипертрофическую кардиомиопатию и дисплазию суставов. Регулярные осмотры и прививки — обязательная часть ухода.

Цена и выбор питомника

Стоимость сфинкса начинается примерно от 3000 реалов, но может превышать 5000 в зависимости от окраса, пола и родословной. Перед покупкой важно убедиться, что заводчик заботится о животных и соблюдает все условия содержания.

Тем, кто рассматривает возможность завести сфинкса, опытные владельцы советуют присоединяться к сообществам в соцсетях — иногда там можно найти питомцев для усыновления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повадки диких кошек проявляются у домашних питомцев вчера в 19:21

Милый пушистик или хищник? Вот что выдаёт в домашних кошках их диких предков

От привычки охотиться до любви к ночным прогулкам — узнайте, какие черты объединяют вашего домашнего кота и грозных диких хищников.

Читать полностью » Десять признаков, по которым собака выбирает своего хозяина вчера в 18:21

Привязанность без условий: как собака решает, что вы — её стая

Собака выбирает вас не за еду и не за прогулки. Вот 10 причин, по которым она снова и снова выбирает быть рядом, даже в самые трудные дни.

Читать полностью » Йоркширский терьер Смоки стала первой в мире официальной собакой-терапевтом вчера в 17:04

Миниатюрный герой Второй мировой: этот йоркширский терьер изменил историю

История йоркширского терьера Смоки — от джунглей Новой Гвинеи до мемориала в Кливленде. Как крошка стала первой в мире собакой-терапевтом.

Читать полностью » Собаки способны определять тепло: новое исследование о восприятии температуры вчера в 16:37

Невероятные способности четвероногих: собачий нос как секрет охоты

Узнайте, как собаки могут определять температуру предметов на расстоянии, используя свои уникальные способности. Какие тайны скрывает их нос?

Читать полностью » Китайская хохлатая собака: особенности породы и содержание вчера в 16:31

Голая, но не холодная: как китайская хохлатая завоевала сердца аллергиков

Узнайте, почему китайская хохлатая — идеальная порода для людей с аллергией и ограниченным пространством. Эти дружелюбные собаки подарят вам любовь и тепло!

Читать полностью » Ветеринары назвали 5 ошибок в уходе за кошками, сокращающих их жизнь вчера в 15:34

Как ваша забота превращается в опасность для питомца

Узнайте, как привычные заботы о кошках могут обернуться вредом для их здоровья. Пять распространённых ошибок, которые стоит избегать!

Читать полностью » Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров вчера в 15:29

Ваш ноутбук больше не ваш: кошки объявили его своей собственностью

Почему ваша кошка так любит сидеть на ноутбуке? Откройте для себя причины этого забавного поведения, от стремления к вниманию до магнетизма запаха.

Читать полностью » Пудели: история породы, особенности ухода и гипоаллергенность вчера в 14:58

Пудели и их тайная связь с французской аристократией: что вы не знали

Узнайте удивительные факты о пуделях — от их разнообразия до роли в истории. Эти собаки не только красивы, но и имеют интересное прошлое!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Отёк мозга у Тиграна Кеосаяна снижается, шанс выхода из комы вырос до 50%
Наука и технологии

Учёные из международной группы нашли в "мусорной" ДНК механизмы управления генами
Дом

Простой способ уборки потолка с телескопической шваброй
Спорт и фитнес

Полный комплекс упражнений в постели от персональных тренеров из США
Еда

Салат с курицей и овощами: рецепт от шеф-повара ресторана
Туризм

Где проходят винные туры на Черноморском побережье
Спорт и фитнес

Барбара Джиссер: тренировки помогают замедлить прогрессирование рассеянного склероза
Садоводство

Специалисты назвали состав удобрения для орхидей из никотиновой кислоты и глицина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru