© https://www.freepik.com by arthurhidden
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:26

Прическа может добавить 10 лет: какие стрижки лучше забыть после 40

После 40 лет стоит избегать прямой густой челки и асимметричного каре

После сорока лет выбор прически играет особенно важную роль: некоторые стрижки способны подчеркнуть свежесть и молодость, а другие, наоборот, утяжеляют лицо и делают образ менее гармоничным. Осень — лучшее время обновить свой стиль, но важно знать, какие решения уже не работают так хорошо, как раньше.

Стрижки, которые старят лицо

Асимметричное каре

В начале 2010-х оно было настоящим хитом, но сегодня выглядит слишком "выстроенным" и строгим. Четкие углы делают черты жесткими и визуально утяжеляют линию подбородка. Вместо этого стилисты советуют обратить внимание на более мягкие варианты каре с плавными очертаниями и легкостью в движении.

Прямая густая челка

Такая челка выглядит графично и эффектно, но после сорока лет редко идет на пользу. Ее плотность акцентирует внимание на лбу, а выражение лица становится напряженным и "закрытым". Более удачная альтернатива — воздушная челка-шторка. Она мягко обрамляет лицо, добавляет легкости и визуально омолаживает.

Длинные волосы без слоев

Однообразная длина, спадающая прямыми прядями, часто делает прическу тяжелой и "усталой". Волосы теряют объем, а общий вид становится менее живым. Оптимальный выход — деликатная градуировка или легкое филирование. Такие приемы возвращают динамику, создают иллюзию густоты и придают образу современность.

Как выбрать удачную прическу после 40

  • Ставка на легкость: мягкие линии и движение лучше строгих форм.
  • Многоуровневые стрижки помогают сохранить объем даже на тонких волосах.
  • Светлые или теплые акценты в окрашивании дополнительно освежают лицо.

Главная идея проста: прическа должна не прятать возраст, а подчеркивать естественную красоту и оживлять образ.

