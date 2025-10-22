Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
© commons.wikimedia.org by HHSgov is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:49

Салон красоты в гостиной: как Энистон превратила обычный уикенд в праздник для волос

Дженнифер Энистон рассказала о весёлом уикенде с Кортни Кокс

Дженнифер Энистон недавно рассказала о том, как провела выходные с Кортни Кокс и как появился вирусный ролик, где актриса делает прическу своей подруге. 56-летняя звезда делилась впечатлениями с изданием PEOPLE, подчеркивая, что процесс оказался гораздо веселее, чем ожидалось.

Закулисье вирусного видео

"Я просила: ну, пожалуйста. Я просто умоляла ее. Я сказала: "Во-первых, у тебя в ванной полно всяких средств, которыми ты не пользуешься, а во-вторых, ты просто лентяйка, когда дело касается твоих волос", — пошутила Дженнифер.

Целью видео было показать средство из собственной линии по уходу за волосами Энистон. Съемки проходили во время уикенда в доме Кокс. Актрисы вместе развлекались, а Кортни демонстрировала, как она ориентируется в социальных сетях. Дженнифер же получала удовольствие от процесса.

"Это определенно веселее, чем если бы я снимала бьюти-влог, сидя в одиночестве в своей ванной", — сказала актриса.

Прическа с юмором

"Это самый лучший день в моей жизни. Я наконец-то могу высушить волосы Кортни феном", — с иронией отметила Энистон, пока Кортни, которой уже 61 год, сидела в кресле.

Для укладки подруги использовали спрей LolaVie's Glossing Detangler, а завершили образ легким маслом для волос LolaVie. После этого они вместе позировали перед камерой, демонстрируя результат и свою дружбу.

Советы шаг за шагом для домашнего ухода за волосами

  1. Перед укладкой используйте детанглер для распутывания волос без повреждений.

  2. Нанесите небольшое количество масла для придания блеска и мягкости.

  3. Для закрепления результата применяйте фен на средней температуре, избегая перегрева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование ухода за волосами → спутанные и ломкие пряди → использование спрея и масла.

  • Слишком высокая температура фена → повреждение структуры волос → сушка на средней мощности с расческой.

А что если…

Если проводить укладку в компании подруги, процесс может стать не только полезным, но и веселым. Совместные эксперименты с прическами помогают снизить стресс и добавляют креатива в повседневный уход.

Плюсы и минусы использования профессиональных средств дома

Плюсы Минусы
Эффект салонной укладки Необходимость покупки специализированных средств
Уход за волосами без повреждений Нужно время на освоение техники
Возможность совместного использования Иногда эффект отличается от ожиданий

FAQ

Как выбрать средство для волос, если они сухие и ломкие?
Выбирайте продукты с маслами и увлажняющими компонентами, которые питают волосы и предотвращают сечение.

Сколько стоит спрей и масло LolaVie?
Средняя цена колеблется от 20 до 35 долларов за флакон, в зависимости от объема и места покупки.

Что лучше использовать: масло или крем для блеска волос?
Масло подходит для легкой укладки и блеска, крем лучше для увлажнения и моделирования формы прически.

Мифы и правда

  • Миф: домашняя укладка хуже, чем салонная.

  • Правда: при правильном подходе и качественных средствах эффект может быть не хуже профессионального.

Сон и психология

Совместное проведение времени с друзьями и увлекательные занятия, такие как укладка волос, снижают уровень стресса и положительно влияют на настроение, что подтверждают психологические исследования о пользе "малых радостей" для психики.

Интересные факты

  1. Дженнифер Энистон использует свои средства как в быту, так и на съемках.

  2. Кортни Кокс активно ведет социальные сети и любит экспериментировать с видеоформатами.

  3. Легкое масло для волос помогает защитить пряди от негативного влияния окружающей среды.

Исторический контекст

Сотрудничество Энистон и Кокс началось еще в 90-х, когда обе актрисы снимались в "Друзьях". Их дружба и творческое взаимодействие продолжаются более 30 лет, что делает совместные проекты особенно привлекательными для поклонников.

