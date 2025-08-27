Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:27

Что проверить перед пересадкой волос: список обязательных анализов

Дерматолог Макарова: перед пересадкой волос нужно пройти комплексное обследование

Пересадка волос — серьёзное вмешательство, которое требует внимательной подготовки. Дерматовенеролог и трихолог Екатерина Макарова в беседе с сайтом "Страсти" подчеркнула: сначала необходимо пройти комплексное обследование.

Подготовка к операции

По словам специалиста, перед пересадкой пациенту назначают:

  • анализ крови;
  • флюорографию;
  • электрокардиограмму;
  • общее исследование мочи.

При необходимости добавляются консультации узких специалистов — уролога, ЛОР-врача или стоматолога. Это помогает исключить скрытые очаги инфекции, которые могут повлиять на результат.

Возможные болевые ощущения

"Болевой синдром [после операции] может быть связан с общим стрессом, индивидуальным болевым порогом, естественным результатом вмешательства, поэтому однократное назначение обезболивающих препаратов "по требованию" может решить эту проблему", — отметила Макарова.

Важность послеоперационного ухода

Эксперт подчеркнула, что именно правильный уход после процедуры играет ключевую роль в снижении риска осложнений и быстром восстановлении.



