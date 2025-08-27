Что проверить перед пересадкой волос: список обязательных анализов
Пересадка волос — серьёзное вмешательство, которое требует внимательной подготовки. Дерматовенеролог и трихолог Екатерина Макарова в беседе с сайтом "Страсти" подчеркнула: сначала необходимо пройти комплексное обследование.
Подготовка к операции
По словам специалиста, перед пересадкой пациенту назначают:
- анализ крови;
- флюорографию;
- электрокардиограмму;
- общее исследование мочи.
При необходимости добавляются консультации узких специалистов — уролога, ЛОР-врача или стоматолога. Это помогает исключить скрытые очаги инфекции, которые могут повлиять на результат.
Возможные болевые ощущения
"Болевой синдром [после операции] может быть связан с общим стрессом, индивидуальным болевым порогом, естественным результатом вмешательства, поэтому однократное назначение обезболивающих препаратов "по требованию" может решить эту проблему", — отметила Макарова.
Важность послеоперационного ухода
Эксперт подчеркнула, что именно правильный уход после процедуры играет ключевую роль в снижении риска осложнений и быстром восстановлении.
