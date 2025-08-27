Что проверить перед пересадкой волос: список обязательных анализов

Пересадка волос — серьёзное вмешательство, которое требует внимательной подготовки. Дерматовенеролог и трихолог Екатерина Макарова в беседе с сайтом "Страсти" подчеркнула: сначала необходимо пройти комплексное обследование.

Подготовка к операции

По словам специалиста, перед пересадкой пациенту назначают:

анализ крови;

флюорографию;

электрокардиограмму;

общее исследование мочи.

При необходимости добавляются консультации узких специалистов — уролога, ЛОР-врача или стоматолога. Это помогает исключить скрытые очаги инфекции, которые могут повлиять на результат.

Возможные болевые ощущения

"Болевой синдром [после операции] может быть связан с общим стрессом, индивидуальным болевым порогом, естественным результатом вмешательства, поэтому однократное назначение обезболивающих препаратов "по требованию" может решить эту проблему", — отметила Макарова.

Важность послеоперационного ухода

Эксперт подчеркнула, что именно правильный уход после процедуры играет ключевую роль в снижении риска осложнений и быстром восстановлении.





