Волосы тускнеют и выпадают? Виноваты не шампуни, а здоровье организма

Красивые и крепкие волосы зависят не только от шампуня. В эфире программы "Жить здорово!" иммунолог и профессор Андрей Продеус рассказал, какие факторы действительно влияют на рост и качество волос — и какие из них являются ключевыми.

Кто вредит волосам

Грибковые инфекции

По словам специалиста, один из главных врагов волос — грибок, который поселяется в коже головы. Он нарушает питание корней, вызывает воспаление и может стать причиной перхоти и выпадения.

Гипотиреоз

От работы щитовидной железы напрямую зависит скорость роста волос.

"Чем лучше работает щитовидная железа, тем интенсивнее происходит рост волос", — подчеркнул Продеус.

При сниженной функции (гипотиреозе) волосы становятся ломкими, тусклыми и начинают выпадать.

Что помогает волосам

Железо

Этот микроэлемент необходим для нормального питания волосяных фолликулов. Его дефицит — одна из самых распространённых причин выпадения.

Правильная расчёска

Исследования показывают: лучше использовать расчёски с редкими зубьями — они не травмируют волосы и не повреждают кожу головы.

Полезно помнить

Зуд и перхоть — повод проверить кожу головы на грибковые инфекции.

Регулярное обследование щитовидной железы помогает вовремя предотвратить проблемы с волосами.

Включайте в рацион продукты, богатые железом: печень, гречку, красное мясо, яблоки.