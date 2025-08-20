Волосы тускнеют и выпадают? Виноваты не шампуни, а здоровье организма
Красивые и крепкие волосы зависят не только от шампуня. В эфире программы "Жить здорово!" иммунолог и профессор Андрей Продеус рассказал, какие факторы действительно влияют на рост и качество волос — и какие из них являются ключевыми.
Кто вредит волосам
Грибковые инфекции
По словам специалиста, один из главных врагов волос — грибок, который поселяется в коже головы. Он нарушает питание корней, вызывает воспаление и может стать причиной перхоти и выпадения.
Гипотиреоз
От работы щитовидной железы напрямую зависит скорость роста волос.
"Чем лучше работает щитовидная железа, тем интенсивнее происходит рост волос", — подчеркнул Продеус.
При сниженной функции (гипотиреозе) волосы становятся ломкими, тусклыми и начинают выпадать.
Что помогает волосам
Железо
Этот микроэлемент необходим для нормального питания волосяных фолликулов. Его дефицит — одна из самых распространённых причин выпадения.
Правильная расчёска
Исследования показывают: лучше использовать расчёски с редкими зубьями — они не травмируют волосы и не повреждают кожу головы.
Полезно помнить
Зуд и перхоть — повод проверить кожу головы на грибковые инфекции.
Регулярное обследование щитовидной железы помогает вовремя предотвратить проблемы с волосами.
Включайте в рацион продукты, богатые железом: печень, гречку, красное мясо, яблоки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru