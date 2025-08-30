БАДы для волос: какие добавки действительно работают

На рынке существует множество БАДов, обещающих улучшение роста волос, однако не все из них работают эффективно. Врач дерматовенеролог и трихолог Мария Кызымко из клиники "Будь Здоров" рассказала, какие добавки действительно могут помочь в решении проблемы с волосами.

Эффективные добавки для роста волос

Витамин B7 (биотин)

Этот витамин важен для нормального роста волос. Однако стоит помнить, что его избыток может вызвать побочные эффекты, поэтому важно соблюдать дозировку. Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 поддерживает общее состояние кожи и волос, способствуя их увлажнению и улучшению текстуры. Железо и цинк

Дефицит этих микроэлементов часто приводит к истончению волос и их выпадению. Многие россияне испытывают нехватку железа и цинка, что может негативно сказаться на состоянии волос.

Важность консультации с врачом

Врач подчеркивает, что перед началом приема любых добавок следует проконсультироваться с трихологом, поскольку избыточное потребление некоторых веществ может навредить организму.

"Здоровые волосы зависят не только от внешних уходовых продуктов, но и от общего состояния организма", — утверждает Мария Кызымко.

Недостаток белка, витаминов группы B, железа, цинка и других микроэлементов может привести к ухудшению состояния кожи головы и волос. Кроме того, хронический стресс, заболевания и эндокринные нарушения (например, гипотиреоз или анемия) также могут повлиять на здоровье волос.

Заключение

Перед тем как начать принимать какие-либо средства для улучшения роста волос, важно проконсультироваться с врачом. Это поможет выявить причину проблемы и выбрать правильное лечение. Здоровье волос — это не только правильный уход, но и забота о внутреннем состоянии организма.