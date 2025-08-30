Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:15

БАДы для волос: какие добавки действительно работают

Витамин B7, омега-3 и цинк: добавки для роста волос, рекомендованные врачом

На рынке существует множество БАДов, обещающих улучшение роста волос, однако не все из них работают эффективно. Врач дерматовенеролог и трихолог Мария Кызымко из клиники "Будь Здоров" рассказала, какие добавки действительно могут помочь в решении проблемы с волосами.

Эффективные добавки для роста волос

  1. Витамин B7 (биотин)
    Этот витамин важен для нормального роста волос. Однако стоит помнить, что его избыток может вызвать побочные эффекты, поэтому важно соблюдать дозировку.

  2. Омега-3 жирные кислоты
    Омега-3 поддерживает общее состояние кожи и волос, способствуя их увлажнению и улучшению текстуры.

  3. Железо и цинк
    Дефицит этих микроэлементов часто приводит к истончению волос и их выпадению. Многие россияне испытывают нехватку железа и цинка, что может негативно сказаться на состоянии волос.

Важность консультации с врачом

Врач подчеркивает, что перед началом приема любых добавок следует проконсультироваться с трихологом, поскольку избыточное потребление некоторых веществ может навредить организму.

"Здоровые волосы зависят не только от внешних уходовых продуктов, но и от общего состояния организма", — утверждает Мария Кызымко.

Недостаток белка, витаминов группы B, железа, цинка и других микроэлементов может привести к ухудшению состояния кожи головы и волос. Кроме того, хронический стресс, заболевания и эндокринные нарушения (например, гипотиреоз или анемия) также могут повлиять на здоровье волос.

Заключение

Перед тем как начать принимать какие-либо средства для улучшения роста волос, важно проконсультироваться с врачом. Это поможет выявить причину проблемы и выбрать правильное лечение. Здоровье волос — это не только правильный уход, но и забота о внутреннем состоянии организма.

