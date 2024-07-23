Летом кожа особенно чувствительна к раздражению. Технолог по депиляции София Фролкина посоветовала избегать бритья бритвой. Она объяснила, что после бритья волосы отрастают быстро и становятся гуще, что вызывает дискомфорт и раздражение кожи, сообщает Газета.Ру.
Более щадящим и длительным методом является депиляция сахаром или воском, которая не только удаляет волосы, но и проводит мягкий пилинг, оставляя кожу гладкой и нежной. Кроме того, летом следует избегать лазерной эпиляции из-за риска ожогов и пигментных пятен на загорелой коже.
Фото: commons.wikimedia.org/Tero Koistinen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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