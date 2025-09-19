Лишний раз намыли — и волосы начали выпадать: скрытая цена гигиены

Мы спорим о многом: кто круче — Леброн или Джордан, кто лучше — Marvel или DC, и даже о том, считать ли хот-дог сэндвичем. Но всё это меркнет перед новым вопросом, который неожиданно ворвался в мужские разговоры за кружкой пива: как часто нужно мыть голову? Те, кто уже интересовался средствами против выпадения волос или утолщающими шампунями, знают, что ответ не так очевиден, как кажется.

Почему это важно

Редкое мытьё приводит к накоплению кожного сала и остатков средств для укладки. В результате появляются перхоть, воспаление кожи головы, иногда даже инфекции. Волосы становятся трудно управляемыми и хуже реагируют на лечебные шампуни.

Но и ежедневное мытьё - не панацея. Сульфатные шампуни в избытке лишают кожу головы естественных масел, пересушивают её и запускают "порочный круг": чем сильнее пересушен эпидермис, тем больше сальных выделений.

Сравнение подходов к мытью головы