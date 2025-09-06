Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:19

Потеря объёма начинается с тарелки — тайная связь еды и волос

Недостаток витаминов D и B12 приводит к истончению и выпадению волос

Когда волосы начинают становиться тоньше и теряют объём, многие воспринимают это как неизбежность. Однако в большинстве случаев проблема связана не только с генетикой или возрастом, но и с образом жизни, питанием и нехваткой важных витаминов. Понимание этих факторов помогает не только остановить процесс, но и улучшить состояние волос.

Почему волосы истончаются

Частая жалоба людей — постепенное ослабление волос и снижение густоты. Причины могут быть разными: гормональные изменения, стресс, хронические заболевания, неправильный уход. Но особое место занимают дефициты питательных веществ. Например, нехватка витамина D ослабляет фолликулы, и волосы становятся ломкими и редкими. Дефицит витамина B12 также отражается на их состоянии: этот элемент влияет на образование красных кровяных клеток и здоровье нервной системы, а значит — и на питание волос.

Как заметить недостаток витаминов

Одним из первых сигналов становится изменившаяся текстура волос. Они начинают выпадать чаще обычного, становятся тонкими и теряют блеск. Иногда к этому добавляется сухость кожи головы. Проверить, действительно ли причина в витаминах, можно только с помощью анализов. Врач после консультации подскажет, какие элементы находятся в дефиците и как восполнить их.

Важные витамины для здоровья волос

Ключевую роль в поддержании густоты и силы волос играют несколько веществ:

  • Витамин D — отвечает за рост и укрепление фолликулов.
  • Витамин B12 — участвует в кроветворении и снабжении тканей кислородом.
  • Биотин (витамин B7) — способствует росту и предотвращает ломкость.
  • Витамин E — улучшает кровообращение кожи головы и стимулирует питание корней.

Регулярное поступление этих витаминов помогает сохранить волосы густыми и сильными.

Питание как источник красоты

Чтобы поддержать волосы, важно скорректировать рацион. Включайте продукты, богатые полезными элементами: яйца, молочные продукты, рыбу, зелёные овощи. Например, лосось и сардины содержат не только витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, которые улучшают структуру волос. Листовая зелень и бобовые богаты витаминами группы B.

Диета, в которой сочетаются белки, витамины и минералы, становится естественным способом улучшить внешний вид и здоровье волос.

Когда нужны добавки

Иногда только питание не справляется с задачей восполнения дефицитов. В таких случаях врач может назначить витаминные комплексы. Особенно это актуально при низком уровне витамина D в зимний период или при строгих диетах. Но важно помнить: самолечение не всегда безопасно, поэтому любые добавки лучше подбирать с врачом.

Простые шаги для увеличения объёма

Для тех, кто хочет быстрее вернуть волосам густоту, стоит сочетать витаминотерапию с уходом:

  1. Используйте шампуни и кондиционеры для объёма.

  2. Старайтесь не пересушивать волосы частыми укладками.

  3. Защищайте волосы от ультрафиолета и холода.

  4. Регулярно делайте массаж кожи головы — он улучшает кровоток.

Эти привычки в комплексе с правильным питанием заметно влияют на внешний вид прядей.

Роль солнца и образа жизни

Ежедневные прогулки под солнцем помогают естественным образом восполнять витамин D. Даже короткое пребывание на свежем воздухе благотворно сказывается не только на волосах, но и на общем самочувствии. Здоровый сон, снижение стресса и физическая активность также играют огромную роль: волосы напрямую реагируют на общее состояние организма.

Чтобы сохранить густоту и силу волос, важно уделять внимание рациону, уровню витаминов и образу жизни. Правильное питание, умеренное пребывание на солнце и уход за волосами помогают вернуть им объём и красоту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Ахмеров: лишний вес связан с 30% случаев онкологии репродуктивной системы сегодня в 13:12

Ожирение и рак: связь, о которой редко говорят вслух

Онкогинеколог рассказал, как ожирение повышает риск рака яичников и почему лишний вес делает лечение сложнее и менее эффективным.

Читать полностью » Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта сегодня в 12:40

Держите телефон на уровне глаз: простая хитрость, которая спасет от инсульта

Травматолог Константин Терновой предупреждает: неправильное использование смартфона может вызвать инсульт и инфаркт спинного мозга. Узнайте, как избежать рисков и сохранить здоровье позвоночника.

Читать полностью » Волкова: свежие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем привезённые аналоги сегодня в 12:19

Осень на вкус: свежие ягоды, которые заряжают энергией

Врач объяснила, почему свежие сезонные ягоды полезнее замороженных и привозных, и какие плоды особенно стоит включить в рацион.

Читать полностью » 300 минут спорта и средиземноморская диета: гериатр Прощаев рассказал о профилактике когнитивных нарушений сегодня в 11:40

Три цифры, которые перевернут ваше представление о старении — спрятаны в обычной диспансеризации

Врач-гериатр Кирилл Прощаев раскрыл методы снижения риска деменции: средиземноморская диета, 300 минут спорта в неделю, контроль сна и ИМТ. Узнайте, как сохранить ясность ума после 50 лет.

Читать полностью » Врач Мария Беляева предупредила об опасности бесконтрольного приёма витаминов сегодня в 11:16

Аптечные комплексы без назначения врача: скрытая угроза для здоровья

Врач рассказала, почему бесконтрольный приём витаминов может быть опасен и какие безопасные способы восполнить их запасы существуют.

Читать полностью » Министр здравоохранения: онкология остаётся главной задачей медицины будущего сегодня в 10:40

Онкология в России: какие секреты скрываются за ростом ранней диагностики

Министр здравоохранения РФ заявил об ухудшении прогноза по онкологии в мире. В России, несмотря на рост заболеваемости, отмечается положительная динамика выявления рака на ранних стадиях.

Читать полностью » Мамина: кофеин, выдержанные сыры и алкоголь ухудшают качество сна сегодня в 10:14

Еда, которая превращает ночь в мучение: скрытые враги сна

Врач рассказала, какие продукты способны нарушить ночной сон и почему даже сыр или шоколад вечером могут вызвать бессонницу.

Читать полностью » Почему антибиотики перестают работать: главные причины по данным ВОЗ сегодня в 9:40

Антибиотики и алкоголь — роковой дуэт: скрытые последствия, о которых молчат в аптеках

Узнайте о распространенных ошибках при приеме антибиотиков, которые могут навредить вашему здоровью и привести к развитию устойчивых бактерий. Как правильно принимать антибиотики, чтобы сохранить их эффективность?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Питомцы мёрзнут осенью и зимой и нуждаются в утеплённых местах для сна
СФО

Яндекс Лавка: в Тюмени студенты чаще всего заказывают пельмени, сосиски и чебупиццы
Красота и здоровье

Музыка снизила симптомы укачивания на 57% — исследование Юго-Западного университета Китая
Авто и мото

Трамп снизил пошлины на японские автомобили до 15% вместо 27,5%
УрФО

В Свердловской области самые популярные подержанные авто — Toyota, BMW и Lada
Спорт и фитнес

Врачи назвали основные правила безопасных приседаний и бега
Наука и технологии

Учёные утверждают, что вода на Земле пришла от планеты Тейя
Туризм

Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet