Одна ошибка со стрижкой — и тонкие волосы будут выглядеть ещё реже

Тонкие волосы часто кажутся безжизненными, быстро теряют форму и плохо держат укладку. Но это не приговор. Даже с "паутинкой" на голове можно создать пышную и эффектную причёску — главное, выбрать правильный подход.

Длина имеет значение

Чем длиннее тонкие волосы, тем сильнее они "падают". Поэтому стилисты советуют не отращивать их чрезмерно: оптимальный вариант — до плеч или чуть короче.

Удачные варианты:

асимметричное каре;

боб в стиле 90-х;

удлинённая чёлка или косая прядь у лица.

"Для тонких волос я не рекомендую сильную филировку. Лучше выбрать прямой, чёткий срез — он делает волосы визуально гуще", — говорит стилист Ивета Хайдукова.

Короткие стрижки — для смелых

Если вы готовы к экспериментам, выбирайте современные короткие формы:

пикси (акцент на скулы и глаза);

трикси (более мягкий вариант пикси);

pageboy bob — стрижка в стиле принцессы Дианы.

Такие причёски не только добавят объёма, но и сделают образ модным и лёгким.

Как быть с длинными волосами

Если не хотите расставаться с длиной, ограничьтесь максимум плечами. При этом выбирайте ровный срез и лёгкие пляжные волны — они создают иллюзию густоты и движения.

Маленькие хитрости для объёма

Не всегда нужен кардинальный шаг к ножницам. В арсенале есть и "старые-новые" помощники:

креппинг (гофре у корней) — только на нижних прядях, чтобы сверху волосы оставались гладкими;

пудра для прикорневого объёма;

лёгкая тепловая укладка с защитой.

С тонкими волосами можно создать по-настоящему роскошные укладки, если подобрать подходящий вариант. Главное — не гнаться за длиной и не перегружать волосы лишними слоями. Правильный срез, лёгкие волны и пара простых трюков — и ваши пряди будут выглядеть как у кинозвезды.