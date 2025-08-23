Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:51

Одна ошибка со стрижкой — и тонкие волосы будут выглядеть ещё реже

Стрижки для тонких волос: каре, боб 90-х, пикси и pageboy bob создают объём

Тонкие волосы часто кажутся безжизненными, быстро теряют форму и плохо держат укладку. Но это не приговор. Даже с "паутинкой" на голове можно создать пышную и эффектную причёску — главное, выбрать правильный подход.

Длина имеет значение

Чем длиннее тонкие волосы, тем сильнее они "падают". Поэтому стилисты советуют не отращивать их чрезмерно: оптимальный вариант — до плеч или чуть короче.

Удачные варианты:

  • асимметричное каре;

  • боб в стиле 90-х;

  • удлинённая чёлка или косая прядь у лица.

"Для тонких волос я не рекомендую сильную филировку. Лучше выбрать прямой, чёткий срез — он делает волосы визуально гуще", — говорит стилист Ивета Хайдукова.

Короткие стрижки — для смелых

Если вы готовы к экспериментам, выбирайте современные короткие формы:

  • пикси (акцент на скулы и глаза);

  • трикси (более мягкий вариант пикси);

  • pageboy bob — стрижка в стиле принцессы Дианы.

Такие причёски не только добавят объёма, но и сделают образ модным и лёгким.

Как быть с длинными волосами

Если не хотите расставаться с длиной, ограничьтесь максимум плечами. При этом выбирайте ровный срез и лёгкие пляжные волны — они создают иллюзию густоты и движения.

Маленькие хитрости для объёма

Не всегда нужен кардинальный шаг к ножницам. В арсенале есть и "старые-новые" помощники:

  • креппинг (гофре у корней) — только на нижних прядях, чтобы сверху волосы оставались гладкими;

  • пудра для прикорневого объёма;

  • лёгкая тепловая укладка с защитой.

С тонкими волосами можно создать по-настоящему роскошные укладки, если подобрать подходящий вариант. Главное — не гнаться за длиной и не перегружать волосы лишними слоями. Правильный срез, лёгкие волны и пара простых трюков — и ваши пряди будут выглядеть как у кинозвезды.

