Хотели блеск и объём — получили ломкость и зуд: где прячется коварство шампуней

Многие женщины стоят перед одинаковой дилеммой: полки магазинов ломятся от шампуней с заманчивыми надписями — "для повреждённых волос", "против выпадения", "для объёма" — и каждая формула обещает чудеса. Но что из этого действительно работает, а что — не более чем ловкий рекламный трюк? Разберёмся, чему верить, а чему — нет.

Миф №1. Шампунь способен "восстановить повреждённые волосы"

Мы привыкли судить о шампуне по внешнему виду волос, хотя его основная задача вовсе не в этом. Шампунь создан для очищения кожи головы от себума, пыли и остатков стайлинга. Сами волосы при этом получают лишь кратковременный контакт с пеной, поэтому надеяться на их "восстановление" с помощью одного шампуня бессмысленно.

Трихологи подчёркивают: важно подбирать средство под тип кожи головы, а не под состояние волос. Если кожа жирная, а мы берём шампунь "для сухих и повреждённых", насыщенный маслами, он просто не справится с очищением. Поры забиваются, жир выделяется ещё активнее, а мы начинаем мыть голову чаще. В итоге — пересушенные кончики и перегруженные корни.

Что действительно помогает повреждённым волосам

Кондиционер. Его нужно использовать после каждого мытья. Он закрывает чешуйки кутикулы, предотвращает потерю влаги и делает волосы послушнее. Щадящее мытьё. Наносим шампунь только на корни, не трём волосы и не моем их слишком горячей водой. Аккуратная сушка. Не растираем полотенцем, используем микрофибру или хлопковую ткань, сушим феном на средней температуре и обязательно с термозащитой. Маски с гидролизованным кератином. Это редкий, но эффективный вариант. Только кератин высокой степени гидролиза способен проникнуть вглубь волоса и частично "заделать" повреждения. Такие маски встречаются в профессиональных линейках и требуют длительного воздействия — не менее 30 минут.

Важно понимать: кератиновые шампуни с низкой степенью гидролиза не лечат волосы, а создают лишь блестящую плёнку, которая вскоре осыпается, повреждая кутикулу.

Миф №2. Шампунь ускоряет рост волос и предотвращает выпадение

Звучит заманчиво, но, увы, это невозможно. Рост и выпадение регулируются внутренними процессами организма и проходят по естественному циклу: активный рост (анаген), переходная фаза (катаген) и покой с выпадением (телоген). На эти стадии влияют кровоснабжение, гормоны и наличие сигнальных белков, но не шампунь.

Чтобы волос рос, фолликул должен получать питание через сосуды. Ни одно моющее средство не способно наладить кровоток, изменить уровень гормонов или "добавить" факторы роста.

Почему может показаться, что шампунь помог

Многие замечают: после покупки "шампуня от выпадения" волосы действительно перестали выпадать. Но чаще всего дело не в составе, а в естественном завершении телогеновой фазы, которая длится около трёх месяцев. Волосы просто перестали выпадать сами по себе, когда цикл сменился.

Что реально помогает для роста волос

Здоровое питание. Белок, железо, витамины D, E и группы B — строительный материал и регуляторы обмена в фолликулах. Хорошее кровообращение. Избегаем стресса, холода без шапки и курения — всё это сужает сосуды и лишает корни питания. Сыворотки с пептидами. В составах ищите сигнальные пептиды: EGF, Palmitoyl Tetrapeptide-20, Decapeptide-10, Oligopeptide-54. Они реально воздействуют на клетки фолликула и стимулируют рост.

Миф №3. Шампунь для объёма создаёт прикорневый лифтинг

Ещё одно популярное заблуждение. Объём у корней формируется не шампунем, а строением волоса и состоянием кожи головы. На него влияют:

толщина стержня — чем он плотнее, тем больше "держит" форму;

густота — чем волос больше, тем визуально объемнее причёска;

природная волнистость — кудрявые волосы выглядят пышнее.

Сам по себе шампунь изменить эти параметры не может. Зато он способен временно утолщить волос за счёт силиконов: Dimethicone, Dimethiconol, Stearyl Dimethicone. Они обволакивают стержень, делая его толще и блестящим. Но со временем плёнка ломается, унося с собой чешуйки кутикулы, и волосы становятся ломкими и тусклыми.

Как добиться объёма без вреда

Регулярно массируйте кожу головы — по 4 минуты в день. Учёные из Японии доказали, что уже через 24 недели такого массажа увеличивается диаметр волоса.

Используйте лёгкие кондиционеры и бальзамы без силиконов.

Периодически очищайте кожу головы пилингом — это стимулирует микроциркуляцию и улучшает питание фолликулов.

При укладке сушите волосы вниз головой или у корней с круглой щёткой — механический подъём даст больше эффекта, чем любые "шампуни для объёма".

Плюсы и минусы популярных шампуней