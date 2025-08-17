Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:10

Выбираем правильный уход: какие процедуры не нужны вашим волосам

Эксперты рассказали, какие процедуры можно исключить из ухода за волосами

В последние годы мода на многослойный уход за кожей сменилась тенденцией к упрощению, и теперь минимализм уверенно захватывает и сферу ухода за волосами. Концепция "hair minimalism" предполагает отказ от лишних шагов в бьюти-рутине, чтобы волосы оставались здоровыми, кошелёк — полным, а потребление — разумным.

По мнению стилиста нью-йоркского салона The Second Floor Salon Рожерио Кавальканте, основой ухода остаётся классический дуэт: шампунь и кондиционер. Он подчеркнул, что мытьё волос — обязательный этап, за которым должна следовать маска или кондиционер. Дальнейшие шаги зависят от структуры и состояния волос: кому-то нужны термозащита и средства для укладки феном, другим — крем для локонов или несмываемый спрей для естественной сушки.

Однако есть процедуры, которые большинству можно смело исключить. Так, маски перед мытьём полезны лишь при сильной сухости или повреждениях, а многоступенчатое кондиционирование обычно заменяется одним качественным продуктом. Для обычных волос достаточно чередовать шампунь с кондиционером и раз в две недели добавлять глубокое питание.

Спрей для распутывания, как отмечают эксперты, нужен в основном обладателям тонких или вьющихся волос, а смазывание волос маслом — древняя аюрведическая техника — подходит только для длинных и густых локонов. При жирной коже головы от неё лучше отказаться.

Пилинг кожи головы полезен лишь при конкретных проблемах, но при сухости и стянутости он способен усугубить ситуацию. Процедуры с горячим маслом, по словам основательницы LRN Beauty Лорен Палионико и парикмахера Джины Риверы, также требуют умеренности: избыток масла утяжеляет волосы и делает их безжизненными.

Сухой шампунь остаётся удобным решением в экстренных случаях, особенно для обладателей густых волос, но при возможности лучше мыть голову по мере загрязнения, а не откладывать процедуру.

