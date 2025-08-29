Секрет салонного эффекта дома: всё решает момент нанесения

Маски для волос — один из самых доступных способов ухода. Но часто женщины жалуются, что результата нет. Оказывается, всё дело в распространённых ошибках, которые сводят эффект к нулю.

Главная ошибка — нанесение в душе

Кандидат медицинских наук, трихолог Владислав Ткачев в интервью "Ленте.ру" объяснил:

"Маски лучше наносить на вымытые, слегка подсушенные полотенцем волосы".

Когда волосы слишком мокрые, они перенасыщены влагой, и активные компоненты маски не могут проникнуть вглубь стержня.

Исключение — масляные маски

Если средство основано на маслах (кокосовом, миндальном, аргановом, касторовом), его лучше наносить на сухие волосы. В этом случае компоненты работают эффективнее.

Как правильно использовать маску

Перед нанесением аккуратно расчешите волосы. Распределите средство по длине, отступив 5-10 см от кожи головы. Попадание на корни нежелательно: это может привести к закупорке фолликулов и нарушению работы сальных желез. Смывайте маску тёплой водой, а завершите ополаскиванием прохладной — это "закроет" чешуйки и придаст блеск.

Частота применения

Оптимально использовать маску 1-2 раза в неделю. Чрезмерное применение утяжеляет волосы и делает их менее свежими.

Итог

Эффективность масок зависит не столько от их состава, сколько от правильного использования. Немного дисциплины и внимательности — и волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными.