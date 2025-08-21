Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:22

Вместо блеска — разочарование: что вы делаете не так с уходом за волосами

Врач-трихолог Ткачев: нанесение маски в душе снижает её эффективность

Многие женщины используют маски для волос, но нередко остаются недовольны результатом. Трихолог Владислав Ткачев, кандидат медицинских наук и разработчик профессиональной косметики для брендов ECOTRIATRIA и TORMESIS, рассказал "Ленте.ру", какие ошибки чаще всего сводят пользу средств к нулю.

Ошибка №1 — нанесение в душе
По словам специалиста, главное правило — не использовать маску прямо во время мытья головы.

"В это время волосы слишком влажные, что затрудняет проникновение состава в их структуру. Маски лучше наносить на вымытые, слегка подсушенные полотенцем волосы", — отметил он.

Однако если в составе есть масла (кокосовое, миндальное, аргановое или касторовое), маску стоит наносить именно на сухие волосы.

Ошибка №2 — отсутствие подготовки
Чтобы избежать спутывания, врач рекомендует тщательно расчесать волосы перед нанесением маски для интенсивного увлажнения.

Средство нужно распределять равномерно по длине, отступив от корней 5-10 см.

"При попадании на кожу головы компоненты маски могут образовывать пленку в устьях волосяных фолликулов. Это приводит к закупорке желез и нарушению оттока сального секрета", — подчеркнул трихолог.

Ошибка №3 — смывание и уход после маски
Смывать маску следует теплой, но не горячей водой. Завершающий этап — ополаскивание прохладной водой: это уплотняет чешуйки волос и придает им блеск.

При этом Ткачев назвал сомнительной практику наносить кондиционер сразу после маски. Причина проста: составы у этих средств зачастую почти одинаковы, а значит, эффекта от их комбинации не будет.

