Лысина под угрозой исчезновения: новая таблетка обещает вернуть волосы без побочных эффектов

Почти тридцать лет в области лечения облысения не происходило ничего принципиально нового. Но сейчас на горизонте появилось средство, которое может изменить всё. Препарат под кодовым названием VDPHL01, разработанный американской биотехнологической компанией Veradermic (штат Коннектикут), называют потенциальным "новым стандартом" терапии андрогенетической алопеции — самой распространённой формы выпадения волос у мужчин и женщин. Если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит его, это станет первым новым средством за три десятилетия и первым в истории пероральным препаратом, разрешённым для женщин.

Новая жизнь старого компонента

Основой VDPHL01 стала хорошо знакомая миллионам пользователей миноксидил — активное вещество, которое много лет применяется в популярных спреях и лосьонах. Изначально этот компонент создавался для лечения гипертонии, но побочный эффект — рост волос — сделал его звездой косметологии.

Проблема старых форм миноксидила заключалась в быстром всасывании в кровь и коротком сроке действия. Лекарство теряло эффективность через несколько часов и могло вызывать неприятные, а иногда и опасные побочные эффекты — от учащённого сердцебиения до скопления жидкости вокруг сердца.

VDPHL01 решает эти проблемы за счёт инновационного механизма высвобождения: действующее вещество поступает в организм постепенно, поддерживая стабильную концентрацию и исключая скачки, которые перегружают сердечно-сосудистую систему. По сути, это та же минаксидиловая формула, но "умного" поколения — безопаснее, мягче и удобнее.

Почему это важно

Современные средства против выпадения волос либо поддерживают существующие фолликулы, либо замедляют потерю волос, но редко стимулируют их рост заново. К тому же большинство препаратов неудобны — требуют ежедневного нанесения, пачкают кожу головы, оставляют жирный блеск или вызывают раздражение.

VDPHL01 в таблетках обещает изменить подход: одна капсула в день, без местного дискомфорта и с минимальными рисками.

Первые результаты

По данным испытаний Фазы 2, участники-мужчины за два месяца терапии прибавляли в среднем 37,5 волос на квадратный сантиметр, а через четыре месяца — уже 47,3. Почти все добровольцы (91%) отметили заметное улучшение, а 95% заявили, что довольны внешним видом. И самое важное — серьёзных побочных эффектов не зафиксировано.

Компания уже проводит масштабные испытания Фазы 3 по всей территории США. Если данные подтвердят эффективность, запрос на регистрацию поступит в FDA в начале следующего года.

Сравнение: старый и новый подход