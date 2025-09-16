Витамины, которые реально работают при выпадении волос: список без лишних обещаний

С возрастом человек замечает, что волосы теряют густоту и силу. Этот процесс естественный, но не значит, что с ним ничего нельзя сделать. При правильном уходе и внимании к организму волосы могут оставаться здоровыми и ухоженными даже в зрелые годы.

Почему волосы меняются с возрастом

Волос имеет сложное строение: его образуют три слоя — кутикула (внешняя оболочка), кортекс (средний слой) и медулла (внутренний стержень). Именно кортекс отвечает за упругость и пигментацию, а кутикула — за защиту. С годами эти структуры истончаются: кутикула уже не так надёжно охраняет волос от повреждений, а в кортексе сокращается выработка меланина, из-за чего пряди седеют и становятся жёстче.

Гормональные изменения усугубляют ситуацию. У женщин в период менопаузы уровень эстрогена снижается, что отражается на скорости роста и обновления волос. У мужчин активнее действует дигидротестостерон (ДГТ) — он приводит к постепенному сокращению размеров волосяных фолликулов и выпадению волос.

Роль наследственности

Генетика во многом определяет, какими будут волосы в пожилом возрасте. Если в семье встречается раннее облысение или быстрое поседение, есть вероятность столкнуться с тем же. Наиболее распространённый вариант наследственной потери волос — андрогенная алопеция. У мужчин она проявляется залысинами на лбу и макушке, а у женщин — равномерным поредением по всей голове.

Сравнение: что влияет на состояние волос