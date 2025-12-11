Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:27

Облысение больше не приговор: компромисс между мощным эффектом и отсутствием побочек найден

Крем от облысения показал рост волос в 5 раз — Cosmo Pharmaceuticals

Новый препарат для лечения облысения впервые за десятилетия показывает результаты, сопоставимые с ожиданиями пациентов, а не только врачей. По данным altapress. ru, компания Cosmo Pharmaceuticals объявила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний крема на основе вещества класкотерон. Разработка позиционируется как принципиально новый подход к терапии алопеции и уже рассматривается как потенциальный кандидат на массовое применение.

Новый тип препарата против алопеции

Класкотерон представлен в форме топического крема, который наносят непосредственно на кожу головы. Такой формат позволяет действующему веществу точечно воздействовать на зону роста волос, не затрагивая при этом весь организм. Механизм работы препарата основан на блокировке гормона, запускающего процесс выпадения волос, что делает терапию более адресной.

Авторы разработки подчёркивают, что ключевым преимуществом крема является минимальное системное воздействие. В отличие от пероральных средств, которые попадают в кровоток и могут затрагивать разные органы и системы, местное применение снижает риск нежелательных эффектов. Для пациентов с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью к лекарствам такое решение может оказаться особенно важным.

Как прошли клинические испытания

Эффективность класкотерона проверяли в крупном клиническом исследовании, в котором участвовали 1465 мужчин из США и Европы. Испытания проходили в несколько этапов, и разработчики фиксировали динамику роста волос по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо. Итоги показали, что новая терапия способна значительно ускорять восстановление волосяного покрова.

На первом этапе было зафиксировано ускорение роста волос в 5,39 раза по сравнению с участниками, которые получали неактивный препарат. На следующем этапе эффективность класкотерона составила 168%, что также заметно превосходит результаты контрольной группы. Исследователи отмечают, что разница между этапами может объясняться естественной вариативностью клинических данных, но подчеркивают устойчивый высокий уровень действия препарата.

Ограниченные альтернативы и место класкотерона

До появления этой разработки арсенал средств против андрогенетической алопеции оставался весьма ограниченным. Пациентам предлагали либо местные препараты с умеренной результативностью, либо сильные системные лекарства, сопровождающиеся серьёзными побочными эффектами. Часто это заставляло людей отказываться от лечения или относиться к нему с настороженностью.

На этом фоне класкотерон рассматривается как компромиссный вариант, сочетающий в себе высокую эффективность и более благоприятный профиль безопасности. Топическая форма позволяет добиться выраженного клинического эффекта без тех рисков, которые обычно ассоциируются с длительным приёмом системных препаратов. Для многих людей, сталкивающихся с алопецией, это может означать возможность вернуться к терапии или задуматься о ней впервые.

Следующие шаги и перспективы выхода на рынок

Компания-разработчик уже готовится к переходу от этапа клинических испытаний к регуляторным процедурам. В ближайшие месяцы планируется завершить все оставшиеся этапы проверки данных и подготовить досье для регистрирующих органов. Речь идёт о подаче заявок в FDA и EMA, что открывает путь к последующему массовому производству препарата.

Если регуляторы одобрят класкотерон, инновационное средство против облысения сможет выйти на рынок в относительно сжатые сроки. Для людей, страдающих алопецией, это создаёт надежду на доступ к новому виду терапии, который сочетает адресное воздействие, высокий уровень эффективности и более предсказуемый профиль безопасности по сравнению с традиционными подходами.

Читайте также

Учёные обнаружили следы литья серебра по моделям на юго-востоке Испании — Archaeology News сегодня в 4:51
Из глины, воска и огня: как забытый метод литья создавал серебряные артефакты, будто вышедшие из мифов Иберии

Новое исследование раскрывает раннее использование сложной техники литья по выплавляемым моделям для изготовления серебряных изделий в Эль-Аргаре.

Читать полностью » Исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся стену II века до н. э. — Archaeology News сегодня в 4:51
Город, который скрывал собственные грехи: под Башней Давида обнаружена стена, помнящая последний крик защитников

В Иерусалиме археологи обнаружили уникальный участок городской стены эпохи Хасмонеев, что стало важным вкладом в реконструкцию истории города. Как это открытие меняет наши представления о прошлом?

Читать полностью » Трофейная голова с редкой расщелиной найдена в Перу — Archaeology News сегодня в 4:51
Голова, которая пережила тело: перуанский трофей скрывает в себе роль человека, которого называли проводником духов

Первая известная трофейная голова с расщелиной губы, найденная в Перу, открывает уникальное понимание отношения к людям с физическими особенностями в древности. Как такие особенности воспринимались как священные?

Читать полностью » Учёные добыли 22-каратное золото без химикатов из материнских плат — Meson Obo сегодня в 3:25
Отходы, которые дороже нефти: золото рождается в мусоре

Швейцарские учёные нашли способ извлекать золото из электронных отходов с помощью молочных белков, превращая старые устройства в экологичный источник богатства.

Читать полностью » В некрополе Дауылбай раскопали 11 элитных сакских курганов — Байгунаков сегодня в 1:03
Загадочный змей-дракон и ритуальные булавки: артефакты из Казахстана заставили учёных ломать голову

Некрополь Дауылбай в Жетысу раскрыл сакские тайны: золото, оружие, редкое парное захоронение и новые детали ритуалов степной знати.

Читать полностью » Учёные создали лабораторную модель бомбы из чёрной дыры — Live Science вчера в 23:52
Чёрная дыра на поводке: лабораторный эксперимент показал, как приручить энергию космоса

Учёные из Саутгемптона впервые создали лабораторную бомбу из чёрной дыры. Эксперимент помогает понять, как вращающиеся чёрные дыры высвобождают энергию.

Читать полностью » Длительная засуха на Флоресе стала ключевым фактором исчезновения хоббитов — Live Science вчера в 21:57
Стегодоны ушли — и хоббиты растворились: природа провела ритуал исчезновения, скрытый в климатических следах

Учёные выяснили, что длительная засуха и изменение экосистемы могли привести к исчезновению "хоббитов" на Флоресе. Новое исследование раскрывает ключевые детали этой древней истории.

Читать полностью » Радиотелескоп ALMA зафиксировал рождение звезды в другой галактике — астрономы вчера в 19:37
Звезда рождается за пределами Млечного Пути: Вселенная повторяет свой сценарий

В соседней галактике учёные впервые обнаружили аккреционный диск вокруг молодой звезды, подтвердив, что рождение светил подчиняется единым законам.

Читать полностью »

