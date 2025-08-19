Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выпадение волос
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:02

Незаметные причины выпадения волос: когда пора обращаться к трихологу

Дерматолог Галлямова объяснила, когда выпадение волос указывает на сбои в организме

Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова в беседе с Pravda.Ru сообщила, что интенсивное выпадение волос часто связано не с самостоятельным заболеванием, а с внешними и внутренними факторами.

По словам специалиста, чаще всего с проблемой сталкиваются девушки, которые придерживаются строгих диет. Ограничение рациона нередко приводит к дефициту железа, поэтому она рекомендовала проверять общий анализ крови и уровень ферритина, а также исключать патологии щитовидной железы.

Галлямова отметила, что сильный стресс, хроническая усталость или недостаток сна также способны вызвать выпадение волос. Врач подчеркнула: если исключены все перечисленные факторы, необходимо обратиться к трихологу и пройти полное обследование, чтобы выявить истинную причину.

Она добавила, что активное выпадение волос следует рассматривать как тревожный симптом, указывающий на возможные сбои в работе организма, включая заболевания, связанные с самим волосом.

