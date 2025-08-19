Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:36

Хотели густую шевелюру, а получили мышиный хвост? Пейте эти витамины

Недостаток витамина Е ухудшает кровообращение кожи головы и лишает волосы блеска

Густые, блестящие и быстро растущие волосы — мечта многих. Но в реальности постоянный стресс, несбалансированное питание, укладки и воздействие окружающей среды делают волосы ломкими и тусклыми. Маски, масла и сыворотки помогают извне, но красота волос начинается изнутри. Именно здесь на помощь приходят витамины.

Витамины питают волосяные фолликулы, укрепляют корни, уменьшают выпадение и ускоряют рост. Если организм недополучает определённые вещества, волосы сразу подают сигнал — замедляют рост, становятся ломкими и безжизненными. Хорошая новость в том, что восполнить дефицит можно, и результат будет заметен.

Вот 5 витаминов, которые действительно помогают ускорить рост волос и вернуть им блеск.

Биотин (витамин B7): звезда среди витаминов

Биотин — главный помощник для волос. Он участвует в выработке кератина — белка, из которого состоят волосы, кожа и ногти. При дефиците биотина волосы становятся ломкими и растут медленнее.

Где найти: яйца, орехи, семена, лосось, сладкий картофель. Если в рационе его мало, можно подключить добавки. Через пару месяцев регулярного приёма заметны более крепкие и блестящие волосы.

Витамин D: "солнечный" активатор фолликулов

Недостаток витамина D часто связывают с выпадением и истончением волос. Он стимулирует образование новых волосяных фолликулов, а значит, без него трудно добиться густоты и объёма.

Где найти: солнечные лучи (15-20 минут на улице несколько раз в неделю), жирная рыба, грибы, молочные продукты. При сильном дефиците врач может назначить витамин в капсулах.

Витамин Е: блеск и здоровье кожи головы

Витамин Е улучшает кровообращение и питание волосяных луковиц, действует как мощный антиоксидант, защищает волосы от повреждений. Регулярное поступление этого витамина делает волосы гладкими и сияющими.

Где найти: миндаль, семечки подсолнечника, шпинат, авокадо. Дополнительно можно использовать масла с витамином Е для массажа кожи головы.

Витамин А: стимулятор роста

Витамин А нужен каждой клетке организма, в том числе клеткам волос. Он помогает вырабатывать кожное сало — естественный "кондиционер" для кожи головы. При его дефиците волосы становятся сухими и ломкими.

Где найти: морковь, шпинат, сладкий картофель, капуста, печень. Важно: переизбыток витамина А может привести к выпадению волос, поэтому лучше придерживаться нормы.

Витамин C: строитель коллагена

Витамин C не только повышает иммунитет, но и укрепляет структуру волос, стимулируя выработку коллагена. Кроме того, он помогает усваивать железо, без которого рост волос замедляется.

Где найти: цитрусовые, клубника, перец, брокколи, гуавы. Так как витамин C не накапливается в организме, его нужно получать ежедневно.

Как заставить витамины работать

  • Основной источник — это еда, а не таблетки. Постарайтесь включить в рацион овощи, зелень, фрукты, рыбу, яйца и орехи.

  • Если волосы всё равно остаются слабыми, сдайте анализы и уточните, каких витаминов не хватает именно вам.

  • Будьте терпеливы: волосы растут в среднем всего по полсантиметра в месяц, поэтому первые заметные результаты появятся через 2-3 месяца.

Важное дополнение: уход снаружи

Даже при самом правильном питании волосы нуждаются в уходе. Массаж кожи головы, мягкое очищение, регулярное кондиционирование и масла помогут усилить эффект от витаминов.

Сочетание питания изнутри и ухода снаружи — лучший рецепт для густых, блестящих и здоровых волос.

