Красота нарощенных волос
Красота нарощенных волос
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:15

Волосы блестят, как стекло — но только до первого душа: вся правда о глянцевании

Дерматолог Линдси Зубрицки: глосс не лечит волосы, а создаёт косметический эффект блеска

Глянцевание волос — тот случай, когда эффект "вау" наступает сразу: блеск, гладкость, более "собранные" кончики. Но делает ли hair gloss волосы действительно здоровее или это всего лишь аккуратная маскировка повреждений? Разбираемся, чего ждать от процедуры, кому она подходит и как встроить её в уход без разочарований.

Что такое глосс и как он работает

Большинство "трансформаций" — окрашивание, осветление, химвыпрямление, завивка — приподнимают кутикулу волоса, чтобы состав проник в кортекс. Это даёт стойкий результат, но ослабляет пряди: появляются сухость, ломкость и сечение.

Глосс — наоборот. Это полуперманентное покрытие, которое образует на поверхности волоса тонкую плёнку с кондиционирующими компонентами: свет отражается лучше, пряди выглядят "стеклянными" и послушными. Эффект длится в среднем 4-6 недель — на срок влияют частота мытья, формула и техника нанесения.

"Представьте, что это как топовое покрытие при маникюре", — сказала колорист Елена Руис.

Часть глоссов бесцветные (clear), часть — с лёгким пигментом для освежения тона и борьбы с нежелательной теплоты или тусклостью.

Делает ли глосс волосы здоровее

Короткий ответ — нет, он не "чинит" уже полученные поломки. Покрытие работает снаружи, а не в кортексе, поэтому это косметическое улучшение: блеск, сглаженные торчащие чешуйки, более аккуратный вид секущихся концов.

"В норме наши волосы имеют кислую среду", — пояснила дерматолог Линдси Зубрицки.

Кислый pH (примерно 4-6) характерен для волос и кожи головы. Глоссы как раз более "кислые", чем аммиачные красители и осветлители, поэтому лучше поддерживают закрытую кутикулу и меньше провоцируют ломкость и сухость.

Плюс, современные глоссы не содержат аммиака и перекиси водорода — основных "агрессоров" кератина. Потому их рекомендуют даже тем, кто борется с пушением после фена или стайлера: покрытие приглаживает поверхность и визуально дисциплинирует пряди.

Когда глосс — удачная идея

  1. Волосы выглядят тусклыми и пушатся, хочется "зеркала", но без жёстких процедур.

  2. Нужно нейтрализовать нежелательный оттенок между окрашиваниями.

  3. Волосы тонкие, волнистые или пористые — требуется мягкое "склеивание" кутикулы без утяжеления.

  4. Вы отращиваете длину и хотите визуально "собрать" кончики до стрижки.

Когда одного глосса мало

Если стоят задачи восстановления — разрывы дисульфидных/ионных связей, глубокая пористость, жёсткое сечение — подключайте уход со связестроителями (bond-building), протеинами и аминокислотами, регулярные стрижки и термозащиту. Покрытие не заменит терапию и не "сварит" кончик заново.

"Сравнение": какой глосс выбрать

Параметр Салонный Домашний
Стойкость 4-8 недель 2-6 недель
Персонализация Высокая: pH, пигмент, время Ограниченная готовой формулой
Риск ошибок Минимальный Выше при передержке/избытке
Цена $75-100 за сеанс $20-60 за флакон
Для кого Первое знакомство, коррекция сложных оттенков Поддержка между визитами

Тип Clear-глосс Тонирующий глосс
Что делает Добавляет блеск и гладкость Освежает тон, нейтрализует нежелательные оттенки
Кому подходит Любой базе Блондам, брюнеткам, рыжим для "приполировки" цвета
Ограничения Не меняет цвет Не делает радикальных переходов (тёмный→светлый)

Как сделать глосс правильно: пошагово

  1. Подготовка: вымойте голову мягким шампунем без сульфатов, подсушите до влажного состояния (не капает).

  2. Нанесение: распределите состав по длине, отступая 1-2 см от корней (если так указано в инструкции). Прочешите редкой расчёской.

  3. Экспозиция: выдерживайте рекомендованное время — не "на глаз".

  4. Смыв: тщательно промойте, при необходимости нанесите кондиционер/маску.

  5. Финиш: промокните полотенцем, используйте термозащиту и сушите феном на среднем нагреве.

  6. Уход после: 2-3 раза в неделю — питательная маска; по длине — сыворотка с аминокислотами/керамидами; перед стайлингом — термозащита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Передержка состава → тусклость, утяжеление → строго по таймеру, тонкий слой.
• Слишком частое применение → налёт, зуд кожи головы → повтор каждые 4-6 недель.
• Нанесение на "забитую" длину (силоконы/масла не смыты) → неравномерный блеск → мягкое очищение перед процедурой.
• Ожидание "лечебного" эффекта → разочарование → параллельно ввести bond-building и регулярную стрижку.
• Игнор патч-теста → риск аллергии → проба на предплечье за сутки до нанесения.

А что если… хочется именно восстановления

Добавьте:
• Связестроители (bond-building) 1-2 раза в неделю.
• Протеиновые маски раз в 7-10 дней при явной пористости.
• Лёгкие масла по концам (жожоба, аргана) на влажные волосы — "запечатывать" влагу.
• Термозащиту перед каждым феном/стайлером.
• Стрижку секущихся концов раз в 6-8 недель.

Плюсы и минусы глосса

Плюсы Минусы
Быстрый зрительный эффект "здоровых" волос Временный результат, требует обновления
Мягкая кислотная среда, без аммиака и перекиси Не ремонтирует внутренние повреждения
Подходит почти для всех типов волос Может накапливаться и утяжелять
Можно освежить тон без полноценного окрашивания Не делает радикальных изменений цвета

FAQ

Сколько держится результат?
В среднем 4-6 недель. Чем чаще моете голову и горячее вода, тем быстрее эффект сходит.

Сколько стоит салон?
Обычно $75-100 за процедуру, около часа по времени.

Подходит ли кудрявым и тонким волосам?
Да, при правильной дозировке и мягком составе — блеск без утяжеления.

Как часто повторять?
Раз в 4-6 недель. Между сеансами — уход для барьера и защита от тепла.

Исправит ли секущиеся концы?
Визуально "соберёт", но не склеит навсегда — кончики нужно подстригать.

Мифы и правда

Миф: глосс лечит волосы изнутри.
Правда: это внешнее покрытие. За ремонт отвечают регулярные протеиновые и связестроительные процедуры.

Миф: глосс опасен для ослабленных прядей.
Правда: кислые формулы без аммиака мягче красок и подходят повреждённым волосам.

Миф: тонирующий глосс заменит окраску в другой цвет.
Правда: он освежает тон, но не делает резких переходов.

3 факта

  1. Кислый pH помогает держать чешуйки кутикулы закрытыми — отсюда гладкость и блеск.

  2. Частая горячая вода и жёсткие шампуни сокращают "жизнь" глосса.

  3. Отражение света усиливается на ровной поверхности — поэтому покрытие так эффектно в кадре.

Исторический контекст

Сначала мастера использовали кислые ополаскиватели для "закрытия" кутикулы после окрашивания. Затем появились полупрозрачные глоссы — как финиш для блеска. Сегодня линейки включают clear- и тоновые варианты, а также домашние формулы: акцент сместился в сторону "быстрых эффектов" без агрессии для волос.

В сухом остатке: глосс — быстрый и щадящий способ вернуть блеск и "полировку", а не ремонт. Если ожидания реалистичны и уход продуман, результат выглядит дорого и ухоженно.

