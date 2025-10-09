Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Закрашивание седых корней
Закрашивание седых корней
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:46

Обычная краска может запустить цепную реакцию: вот как волосы теряют силу изнутри

Трихолог Татьяна Егорова: частое окрашивание может вызвать выпадение волос

Частое окрашивание действительно может стать причиной выпадения волос, особенно если волосы тонкие или фолликулы ослаблены. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

"У некоторых людей волосяные фолликулы от природы более слабые, поэтому они чувствительно реагируют на окрашивание, особенно если оно проводится часто или с осветлением", — объяснила трихолог Татьяна Егорова.

По словам специалиста, мнение о том, что краска не влияет на состояние волос, ошибочно. Химические компоненты действительно могут вызывать повреждения волосяных луковиц, нарушая их питание и структуру.

Почему окрашивание ослабляет волосы

В составе красок содержатся аммиак, перекись водорода и другие активные вещества, которые раскрывают чешуйки волоса и разрушают природный пигмент. Этот процесс делает волосы визуально ярче, но ослабляет их изнутри.

"Иногда выпадение начинается даже после редкого окрашивания. Это не миф и не преувеличение — просто у некоторых людей фолликулы чувствительны к химическому воздействию", — уточнила Егорова.

Как часто можно красить волосы безопасно

Оптимальной частотой окрашивания врач называет один раз в три-четыре месяца. При этом важно учитывать индивидуальные особенности: тип кожи головы, плотность и толщину волос, склонность к сухости или жирности.

Тип волос Безопасная частота окрашивания Особенности ухода
Тонкие и сухие Раз в 4 месяца Питательные маски и сыворотки
Нормальные Раз в 3 месяца Бальзамы и несмываемые кондиционеры
Жирные Раз в 2,5-3 месяца Лёгкие ухаживающие спреи без масел

Советы шаг за шагом

  1. Перед окрашиванием проведите тест на чувствительность кожи головы.

  2. Выбирайте мягкие краски без аммиака или с уходовыми маслами.

  3. После окрашивания используйте шампуни для окрашенных волос и не мойте голову первые 48 часов.

  4. Сделайте курс восстановления: кератин, пептидные маски или ампулы с витаминами группы B.

  5. Питайтесь сбалансированно, включая в рацион белки, цинк и железо — без них фолликулы не восстанавливаются.

"Те фолликулы, которые уже повреждены химическим веществом, всё равно выпадут. Здесь можно только простимулировать рост новых волос — за счёт витаминов или процедур мезотерапии", — пояснила Егорова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое окрашивание с осветлением.
    Последствие: ломкость и истончение волос, выпадение.
    Альтернатива: щадящие тонирующие средства или окрашивание без аммиака.

  • Ошибка: нанесение масел сразу после окрашивания.
    Последствие: вымывание краски, потеря блеска.
    Альтернатива: использовать масла через 1-2 недели после окрашивания.

  • Ошибка: игнорирование ухода за кожей головы.
    Последствие: закупорка пор, замедленный рост волос.
    Альтернатива: пилинг и лёгкий массаж с никотиновой кислотой.

А что если волосы уже начали выпадать?

Полностью остановить процесс нельзя, если фолликулы повреждены, но можно стимулировать рост новых. Подходят мезотерапия, витаминные комплексы и препараты с миноксидилом (по назначению врача).

"Никотиновая кислота хорошо стимулирует кровообращение, благодаря чему рост волос ускоряется. А репейное масло воздействует на стержень волоса, улучшает его структуру", — рассказала Егорова.

Однако эксперт уточняет: масла после окрашивания лучше не использовать — они вымывают пигмент, и волосы становятся тусклыми.

Плюсы и минусы окрашивания

Плюсы Минусы
Возможность обновить образ Риск повреждения фолликулов
Современные краски содержат ухаживающие компоненты Потеря блеска и эластичности
Подчёркивает стиль и индивидуальность Может вызвать выпадение при частом использовании

FAQ

Почему после окрашивания волосы выпадают?
Из-за повреждения фолликулов химическими веществами и пересушивания кожи головы.

Можно ли предотвратить выпадение?
Да, с помощью витаминов, ухода и ограничением частоты окрашиваний.

Что помогает восстановить волосы?
Маски с кератином, никотиновая кислота, мезотерапия, мягкие шампуни без сульфатов.

Мифы и правда

  • Миф: профессиональная краска не вредит волосам.
    Правда: даже салонные составы разрушают структуру при частом применении.

  • Миф: масла лечат волосы после окрашивания.
    Правда: сразу после окрашивания они вымывают пигмент.

  • Миф: выпадение после окрашивания — временное.
    Правда: иногда фолликулы не восстанавливаются без терапии.

3 интересных факта

  1. При осветлении волосы теряют до 20% кератина.

  2. Никотиновая кислота расширяет сосуды кожи головы, усиливая питание луковиц.

  3. Женщины с тонкими волосами чаще страдают от выпадения после окрашивания.

Исторический контекст

Первые химические краски для волос появились в XIX веке и содержали агрессивные вещества, вызывавшие ожоги кожи головы. Современные формулы стали мягче, но принцип воздействия остался тем же — разрушение пигмента и вмешательство в структуру волоса.

"Такие средства, как маски и спреи с ультрафиолетовыми фильтрами, полезны — они ухаживают за волосами, делают их блестящими и живыми", — заключила Татьяна Егорова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты рекомендуют проветривать комнаты утром до 8:00 и вечером после 20:00 сегодня в 16:35
Дом дышит — вы живёте дольше: главный зимний секрет здоровья

Узнайте, как короткие 5-10 минутные проветривания зимой могут значительно улучшить качество воздуха в вашем доме, снизить риски плесени и сэкономить на отоплении.

Читать полностью » Зелёный чай улучшает концентрацию и поддерживает уровень энергии на протяжении всего дня сегодня в 16:17
Мечтаете о лучшем сне и улучшении настроения? Этот простой напиток решит все проблемы

Узнайте, как зеленый чай может улучшить вашу концентрацию, сон и даже поддержать ваше эмоциональное состояние. Шесть причин добавить этот напиток в свой рацион.

Читать полностью » Профессор Вадим Богачёв: при сердечном приступе давление падает до 100 на 30 сегодня в 15:32
Давление падает, дыхание сбивается — первые секунды, решающие всё

Сердечный приступ может настичь неожиданно. Узнайте, как распознать его признаки и что делать до приезда скорой помощи!

Читать полностью » Влияние напитков на мозг: сладкие газировки и энергетики ускоряют старение мозга и ухудшают память сегодня в 15:03
Пьете эти напитки? Они старят ваш мозг быстрее, чем вы думаете

Некоторые напитки, которые мы часто потребляем, могут пагубно повлиять на здоровье мозга, ускоряя старение и снижая память. Разбираемся, какие из них самые опасные.

Читать полностью » Питание после 60 лет помогает сохранить здоровье сердца и мозга — Елена Соловьёва сегодня в 14:15
Меню долголетия: как заменить 5 привычных продуктов и почувствовать себя моложе уже через неделю

Питание после 60 — не про ограничения, а про энергию и долголетие. Что стоит убрать с тарелки и чем заменить, чтобы тело и ум оставались в форме.

Читать полностью » Инфекционист Поздняков: вакцина сегодня в 14:10
Грипп готовится к атаке, но у врачей уже есть ответ: вакцины нового сезона раскрыты

В России для бесплатной вакцинации от гриппа используют отечественные препараты. Инфекционист объясняет, чем отличаются «Совигрипп», "Ультрикс" и "Флю-М" и какую вакцину выбрать.

Читать полностью » Врач Дэниел Аткинсон: часовая ходьба в любое время дня улучшает здоровье сердца сегодня в 13:16
Шесть утра, шесть вечера, шестьдесят минут: распорядок, который переписывает правила долголетия

Метод "шесть-шесть-шесть" советует гулять по часу утром и вечером. Врач объясняет, действительно ли время имеет значение или для сердца важнее скорость и регулярность.

Читать полностью » Стоматолог Ольга Гусева предупредила: чистка зубов содой разрушает эмаль и раздражает дёсны сегодня в 13:15
Белоснежная улыбка ценой крови: почему сода стирает зубы до боли

Сода кажется быстрым способом сделать улыбку белее, но стоматологи предупреждают: результат может обернуться бедой для эмали. Чем заменить опасный "отбеливатель" — читайте далее.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
По данным Гарвардской медицины, папайя и ананас облегчают вздутие после еды
Дом
Эксперты назвали безопасные средства для очистки индукционных панелей — уксус и микрофибра
Наука
В Германии археологи обнаружили 100 древних металлургических печей
Технологии
AliExpress СНГ назвал самые популярные планшеты 2025 года
Спорт и фитнес
После пандемии офисные сотрудники стали тренироваться чаще, чем на удалёнке
Туризм
Юристы напомнили: загранпаспорт теряет силу через 6 месяцев после смены фамилии
Еда
Гастроэнтеролог Сергей Вялов: два десерта в день — безопасная норма сладкого
Наука
Детёнышам горбатых китов нужно в 38 раз больше энергии после рождения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet