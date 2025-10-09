Обычная краска может запустить цепную реакцию: вот как волосы теряют силу изнутри
Частое окрашивание действительно может стать причиной выпадения волос, особенно если волосы тонкие или фолликулы ослаблены. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.
"У некоторых людей волосяные фолликулы от природы более слабые, поэтому они чувствительно реагируют на окрашивание, особенно если оно проводится часто или с осветлением", — объяснила трихолог Татьяна Егорова.
По словам специалиста, мнение о том, что краска не влияет на состояние волос, ошибочно. Химические компоненты действительно могут вызывать повреждения волосяных луковиц, нарушая их питание и структуру.
Почему окрашивание ослабляет волосы
В составе красок содержатся аммиак, перекись водорода и другие активные вещества, которые раскрывают чешуйки волоса и разрушают природный пигмент. Этот процесс делает волосы визуально ярче, но ослабляет их изнутри.
"Иногда выпадение начинается даже после редкого окрашивания. Это не миф и не преувеличение — просто у некоторых людей фолликулы чувствительны к химическому воздействию", — уточнила Егорова.
Как часто можно красить волосы безопасно
Оптимальной частотой окрашивания врач называет один раз в три-четыре месяца. При этом важно учитывать индивидуальные особенности: тип кожи головы, плотность и толщину волос, склонность к сухости или жирности.
|Тип волос
|Безопасная частота окрашивания
|Особенности ухода
|Тонкие и сухие
|Раз в 4 месяца
|Питательные маски и сыворотки
|Нормальные
|Раз в 3 месяца
|Бальзамы и несмываемые кондиционеры
|Жирные
|Раз в 2,5-3 месяца
|Лёгкие ухаживающие спреи без масел
Советы шаг за шагом
-
Перед окрашиванием проведите тест на чувствительность кожи головы.
-
Выбирайте мягкие краски без аммиака или с уходовыми маслами.
-
После окрашивания используйте шампуни для окрашенных волос и не мойте голову первые 48 часов.
-
Сделайте курс восстановления: кератин, пептидные маски или ампулы с витаминами группы B.
-
Питайтесь сбалансированно, включая в рацион белки, цинк и железо — без них фолликулы не восстанавливаются.
"Те фолликулы, которые уже повреждены химическим веществом, всё равно выпадут. Здесь можно только простимулировать рост новых волос — за счёт витаминов или процедур мезотерапии", — пояснила Егорова.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: частое окрашивание с осветлением.
Последствие: ломкость и истончение волос, выпадение.
Альтернатива: щадящие тонирующие средства или окрашивание без аммиака.
-
Ошибка: нанесение масел сразу после окрашивания.
Последствие: вымывание краски, потеря блеска.
Альтернатива: использовать масла через 1-2 недели после окрашивания.
-
Ошибка: игнорирование ухода за кожей головы.
Последствие: закупорка пор, замедленный рост волос.
Альтернатива: пилинг и лёгкий массаж с никотиновой кислотой.
А что если волосы уже начали выпадать?
Полностью остановить процесс нельзя, если фолликулы повреждены, но можно стимулировать рост новых. Подходят мезотерапия, витаминные комплексы и препараты с миноксидилом (по назначению врача).
"Никотиновая кислота хорошо стимулирует кровообращение, благодаря чему рост волос ускоряется. А репейное масло воздействует на стержень волоса, улучшает его структуру", — рассказала Егорова.
Однако эксперт уточняет: масла после окрашивания лучше не использовать — они вымывают пигмент, и волосы становятся тусклыми.
Плюсы и минусы окрашивания
|Плюсы
|Минусы
|Возможность обновить образ
|Риск повреждения фолликулов
|Современные краски содержат ухаживающие компоненты
|Потеря блеска и эластичности
|Подчёркивает стиль и индивидуальность
|Может вызвать выпадение при частом использовании
FAQ
Почему после окрашивания волосы выпадают?
Из-за повреждения фолликулов химическими веществами и пересушивания кожи головы.
Можно ли предотвратить выпадение?
Да, с помощью витаминов, ухода и ограничением частоты окрашиваний.
Что помогает восстановить волосы?
Маски с кератином, никотиновая кислота, мезотерапия, мягкие шампуни без сульфатов.
Мифы и правда
-
Миф: профессиональная краска не вредит волосам.
Правда: даже салонные составы разрушают структуру при частом применении.
-
Миф: масла лечат волосы после окрашивания.
Правда: сразу после окрашивания они вымывают пигмент.
-
Миф: выпадение после окрашивания — временное.
Правда: иногда фолликулы не восстанавливаются без терапии.
3 интересных факта
-
При осветлении волосы теряют до 20% кератина.
-
Никотиновая кислота расширяет сосуды кожи головы, усиливая питание луковиц.
-
Женщины с тонкими волосами чаще страдают от выпадения после окрашивания.
Исторический контекст
Первые химические краски для волос появились в XIX веке и содержали агрессивные вещества, вызывавшие ожоги кожи головы. Современные формулы стали мягче, но принцип воздействия остался тем же — разрушение пигмента и вмешательство в структуру волоса.
"Такие средства, как маски и спреи с ультрафиолетовыми фильтрами, полезны — они ухаживают за волосами, делают их блестящими и живыми", — заключила Татьяна Егорова.
