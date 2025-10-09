Обычная краска может запустить цепную реакцию: вот как волосы теряют силу изнутри

Частое окрашивание действительно может стать причиной выпадения волос, особенно если волосы тонкие или фолликулы ослаблены. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

"У некоторых людей волосяные фолликулы от природы более слабые, поэтому они чувствительно реагируют на окрашивание, особенно если оно проводится часто или с осветлением", — объяснила трихолог Татьяна Егорова.

По словам специалиста, мнение о том, что краска не влияет на состояние волос, ошибочно. Химические компоненты действительно могут вызывать повреждения волосяных луковиц, нарушая их питание и структуру.

Почему окрашивание ослабляет волосы

В составе красок содержатся аммиак, перекись водорода и другие активные вещества, которые раскрывают чешуйки волоса и разрушают природный пигмент. Этот процесс делает волосы визуально ярче, но ослабляет их изнутри.

"Иногда выпадение начинается даже после редкого окрашивания. Это не миф и не преувеличение — просто у некоторых людей фолликулы чувствительны к химическому воздействию", — уточнила Егорова.

Как часто можно красить волосы безопасно

Оптимальной частотой окрашивания врач называет один раз в три-четыре месяца. При этом важно учитывать индивидуальные особенности: тип кожи головы, плотность и толщину волос, склонность к сухости или жирности.

Тип волос Безопасная частота окрашивания Особенности ухода Тонкие и сухие Раз в 4 месяца Питательные маски и сыворотки Нормальные Раз в 3 месяца Бальзамы и несмываемые кондиционеры Жирные Раз в 2,5-3 месяца Лёгкие ухаживающие спреи без масел

Советы шаг за шагом

Перед окрашиванием проведите тест на чувствительность кожи головы. Выбирайте мягкие краски без аммиака или с уходовыми маслами. После окрашивания используйте шампуни для окрашенных волос и не мойте голову первые 48 часов. Сделайте курс восстановления: кератин, пептидные маски или ампулы с витаминами группы B. Питайтесь сбалансированно, включая в рацион белки, цинк и железо — без них фолликулы не восстанавливаются.

"Те фолликулы, которые уже повреждены химическим веществом, всё равно выпадут. Здесь можно только простимулировать рост новых волос — за счёт витаминов или процедур мезотерапии", — пояснила Егорова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частое окрашивание с осветлением.

Последствие: ломкость и истончение волос, выпадение.

Альтернатива: щадящие тонирующие средства или окрашивание без аммиака.

Ошибка: нанесение масел сразу после окрашивания.

Последствие: вымывание краски, потеря блеска.

Альтернатива: использовать масла через 1-2 недели после окрашивания.

Ошибка: игнорирование ухода за кожей головы.

Последствие: закупорка пор, замедленный рост волос.

Альтернатива: пилинг и лёгкий массаж с никотиновой кислотой.

А что если волосы уже начали выпадать?

Полностью остановить процесс нельзя, если фолликулы повреждены, но можно стимулировать рост новых. Подходят мезотерапия, витаминные комплексы и препараты с миноксидилом (по назначению врача).

"Никотиновая кислота хорошо стимулирует кровообращение, благодаря чему рост волос ускоряется. А репейное масло воздействует на стержень волоса, улучшает его структуру", — рассказала Егорова.

Однако эксперт уточняет: масла после окрашивания лучше не использовать — они вымывают пигмент, и волосы становятся тусклыми.

Плюсы и минусы окрашивания

Плюсы Минусы Возможность обновить образ Риск повреждения фолликулов Современные краски содержат ухаживающие компоненты Потеря блеска и эластичности Подчёркивает стиль и индивидуальность Может вызвать выпадение при частом использовании

FAQ

Почему после окрашивания волосы выпадают?

Из-за повреждения фолликулов химическими веществами и пересушивания кожи головы.

Можно ли предотвратить выпадение?

Да, с помощью витаминов, ухода и ограничением частоты окрашиваний.

Что помогает восстановить волосы?

Маски с кератином, никотиновая кислота, мезотерапия, мягкие шампуни без сульфатов.

Мифы и правда

Миф: профессиональная краска не вредит волосам.

Правда: даже салонные составы разрушают структуру при частом применении.

Миф: масла лечат волосы после окрашивания.

Правда: сразу после окрашивания они вымывают пигмент.

Миф: выпадение после окрашивания — временное.

Правда: иногда фолликулы не восстанавливаются без терапии.

3 интересных факта

При осветлении волосы теряют до 20% кератина. Никотиновая кислота расширяет сосуды кожи головы, усиливая питание луковиц. Женщины с тонкими волосами чаще страдают от выпадения после окрашивания.

Исторический контекст

Первые химические краски для волос появились в XIX веке и содержали агрессивные вещества, вызывавшие ожоги кожи головы. Современные формулы стали мягче, но принцип воздействия остался тем же — разрушение пигмента и вмешательство в структуру волоса.