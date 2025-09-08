Секрет сухости и секущихся кончиков — в привычке, о которой молчат

После душа большинство из нас привычно закручивает волосы в полотенце или энергично их растирает. Этот жест кажется естественным, но именно он нередко становится причиной ломкости и обезвоживания. Волосы в мокром состоянии особенно уязвимы, и любое грубое воздействие оставляет след на их здоровье.

Почему обычное полотенце вредит волосам

Толстые и жёсткие волокна стандартных махровых полотенец создают лишнее трение. Они утяжеляют пряди, тянут их у корней и делают структуру пористой. Итог — пушение, потеря блеска и ощущение сухости. Особенно сильно страдают окрашенные или уже повреждённые волосы.

"Обычные полотенца, с их толстыми и грубыми волокнами, утяжеляют волосы", — пояснил специалист по пересадке волос доктор Мигель Валенсуэла.

Когда мы дополнительно начинаем интенсивно тереть голову, ситуация ухудшается: кутикула волоса приоткрывается, влага испаряется быстрее, и волосы становятся ломкими.

Мягкая альтернатива: микрофибра и хлопок

Главный способ избежать этих проблем — заменить привычное полотенце. Полотенца из микрофибры идеально подходят для сушки: их волокна намного тоньше человеческого волоса, поэтому они не царапают поверхность и не утяжеляют пряди. Сушка проходит быстрее и мягче.

Не менее удобный вариант — обычная хлопковая футболка. Она лёгкая, мягкая и не создаёт излишнего давления. Такой простой приём может заметно изменить состояние волос уже через несколько применений.

"Интенсивное растирание увеличивает пористость волос, что приводит к большей сухости", — отметил стилист Алекс Сестело.

Важна не только ткань, но и техника

Даже самое мягкое полотенце будет бесполезно, если использовать его неправильно. Эксперты советуют отказаться от привычного трения. Вместо этого нужно аккуратно прижимать ткань к волосам, впитывая влагу. Такой способ не травмирует кутикулу и сохраняет гладкость.

Ещё одна ошибка — тугой тюрбан. Он оказывает сильное давление на волокна, которые после мытья ослаблены. Лучше слегка обернуть волосы полотенцем или футболкой и снять его через несколько минут.

Фен против естественной сушки

Многие считают, что естественная сушка безопаснее. Однако волосы, высыхающие на воздухе, дольше остаются влажными, а значит — дольше уязвимыми. Фен может быть даже предпочтительнее, если соблюдать правила:

использовать термозащиту;

держать фен на расстоянии около 15 см;

выбирать тёплый или прохладный поток воздуха.

При таком подходе волосы сохраняют влагу, становятся мягче и меньше секутся.

Как закрепить результат

Чтобы волосы выглядели ухоженными и блестящими, важно сочетать правильную сушку с регулярным уходом. Лёгкие несмываемые кондиционеры, масла для кончиков и маски помогают сохранить эластичность и сияние. А бережное обращение после мытья — основа красивых и здоровых прядей.