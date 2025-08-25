Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Antoine Chivot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Опубликована сегодня в 15:37

Шевелюра в два раза гуще: приём, который работает за 5 минут

Трихологи: густоту волос определяет генетика, но уход снижает выпадение

Мечта о плотной, пышной шевелюре — у половины ленты. Но у густоты есть честный ограничитель: количество волосяных фолликулов заложено генетически. Их "прибавить" шампунем, стрижкой налысо или маской из чудо-ингредиентов нельзя. Зато можно перестать терять лишние волосы, укрепить те, что есть, и грамотно "сыграть" укладкой и уходом. Разбираем 5 простых шагов — без магии, только то, что действительно помогает.

Мифы убираем

  1. Стрижка не "размножает" волосы. Волос — это стержень над кожей, фолликул — под кожей. Срез влияет только на форму кончиков, не на количество фолликулов и не на скорость роста.
  2. Шампунь не "наращивает" густоту. Он очищает кожу головы. За плотность отвечают генетика, здоровье и бережный режим ухода.

Диагностику делаем

Потеря до ~100 волос в день — норма. Если на щетке остаются пряди, виднеется кожа в проборе, выпадают "пучками" после стресса/болезни/родов — идите к врачу (терапевт, дерматолог-трихолог). Частые триггеры: дефицит железа, витаминов D, B12, A, цинка/селена; заболевания щитовидной железы; хронический стресс; жесткие диеты.

Что можно сделать уже сегодня: сдать общий анализ крови, ферритин, витамин D, ТТГ, В12 — и корректировать дефициты по назначению врача.

Питание настраиваем

Волосу нужны "кирпичики" и "рабочие":

  1. Белок (курица/рыба/яйца/творог/бобовые): 1-1,2 г на кг веса в сутки.
  2. Железо (красное мясо, печень, гречка), цинк и селен (яйца, морепродукты, орехи), витамины D, группы B, A.
  3. Жиры (омега-3, качественные растительные масла) — без них нарушается работа волосяной луковицы.

Добавки — только после анализов: избыток микроэлементов не менее вреден, чем дефицит.

Уход упрощаем

  1. Моем кожу головы регулярно. Жир, пыль и стайлинг "забивают" поры — волос тоньше выглядит у корня. Частота — по мере загрязнения (хоть каждый день, если это ваш ритм).
  2. Выбираем мягкий шампунь для кожи головы, кондиционер — для длины. Кондиционер и маски не наносим на корень — только от середины полотна.
  3. Тепло щадим. Фен — в режиме теплого воздуха, расстояние 15-20 см, термозащита обязательна. Щипцы и утюжок — реже и с термозащитой.
  4. Механика без насилия. Не рвем "мокрые" волосы (самые уязвимые): используем полотенце-микрофибру, аккуратное распутывание с кончиков щеткой с мягкими зубцами. Резинки — спиральки/шелковые, хвост — не "намертво".
  5. Локальные стимулы. Кофеиновые и никотинамидные тоники, мягкие пилинги кожи головы 1-2 р/нед — улучшают микроциркуляцию и визуально прибавляют плотности у корня. Если есть перхоть/себорея — сначала лечим кожу головы.

Укладкой обманываем

  1. Стрижка с легкой градуировкой и объем у корней. Ровное "полотно" всегда кажется тоньше. Попросите мастера проработать форму с учетом вашего типа волос.
  2. Сухой шампунь и пудры-текстурайзеры: быстрый объем в проборе и зоне макушки.
  3. Рассветление на 1-2 тона и мягкие блики делают визуальную "глубину". Сильное осветление — минус прочность, поэтому аккуратно.
  4. Фен вниз головой + брашинг у корней: классика для лифтинга без лака-шлема.

Стресс снижаем

Волосы "падают" с отложением во времени: стресс → через 2-3 месяца — телогеновое выпадение. Что помогает: сон 7-9 часов, регулярные прогулки/спорт, дыхательные практики. Это не "косметика", это гормональная гигиена, от которой волосы реально выигрывают.

Когда срочно к врачу

  1. Выпадение пучками дольше 4-6 недель.
  2. Проплешины/очаги, зуд, боль кожи головы, корочки.
  3. Резкое поредение в проборе.
  4. Послеродовое выпадение, которое не стихает > 6 месяцев.
  5. Есть хронические болезни/прием лекарств — нужен совместный план с врачом.

