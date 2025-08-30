Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Блондинка
Блондинка
© freepik.com by Holiak is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:18

Один тон волос — и морщины словно растворяются: омолаживающий эффект без косметики

Стилисты: светлый каштановый и блонд делают лицо мягче у женщин после 40

Цвет волос способен полностью преобразить образ. Удачно подобранный оттенок освежает лицо, смягчает линии и делает взгляд более открытым. Неудивительно, что специалисты снова и снова напоминают: лучший результат достигается только тогда, когда выбор цвета и техники окрашивания индивидуально подобран под женщину. Модные тенденции меняются каждый сезон, но есть палитра оттенков, которые всегда остаются актуальными и особенно хороши для женщин старше 40 лет.

Современные варианты блонда

Блонд традиционно считается одним из самых выигрышных решений. Он не только хорошо маскирует седину, но и придаёт коже лица свет и свежесть. Среди наиболее удачных вариантов выделяются холодные пепельные тона, которые визуально сглаживают мимические морщины и делают покраснения кожи менее заметными.

Популярна и оттеночная новинка — vanilla latte. Это мягкий микс золотистых и пепельных переливов на бежевой основе. Такой блонд смотрится естественно и благородно, не уходит в чрезмерно холодную или искусственную гамму и подходит тем, кто хочет деликатного осветления.

Тёплый и живой махагони

Тем, кто предпочитает более глубокие цвета, подойдёт махагони — гармония каштанового и красного. Этот оттенок придаёт волосам выразительность, тёплый отлив и лёгкий омолаживающий эффект. Важно избегать чрезмерно яркого красного: он может выглядеть слишком агрессивно. Баланс коричневого и красного позволяет сохранить естественность и мягкость образа.

Нужно учитывать, что красные тона быстрее теряют яркость и склонны к выцветанию. Чтобы сохранить насыщенность цвета, парикмахеры советуют использовать питательные средства с маслами (например, миндальным или маслом бурити), а также не забывать о термозащите. Это помогает оградить волосы от негативного воздействия окружающей среды и сохранить их блеск.

Классический светло-каштановый

Светлый каштан — универсальное решение, которое всегда остаётся в моде. Небольшое осветление на один-два тона визуально омолаживает, делает черты лица мягче и придаёт коже сияние. А вот слишком тёмные оттенки каштанового, наоборот, подчёркивают морщины и делают лицо более строгим.

Интересный вариант — latte bronde. Это сложное окрашивание с комбинацией каштановой базы и мягких светлых прядей. Такой приём придаёт волосам глубину и переливы, подходит к любому цветотипу и смотрится дорого и стильно.

Почему важна индивидуальность

Даже самые универсальные оттенки не всегда работают одинаково. Нужно учитывать особенности кожи, цвет глаз, структуру волос и личный стиль. Поэтому грамотная консультация мастера — залог удачного выбора.

В конечном счёте, окрашивание — это не только следование моде. Это способ подчеркнуть индивидуальность, добавить уверенности и подарить себе ощущение обновления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие роллы выбрать, чтобы не поправиться: советы диетолога Румянцевой сегодня в 12:52

Секрет стройности японок: эти роллы помогут похудеть без диет - запомните названия

Диетолог назвала самые полезные виды роллов. Узнайте, какие ингредиенты делают их диетическими и какие роллы стоит исключить из рациона, чтобы сохранить фигуру.

Читать полностью » Мясо и рыба в кляре: почему этот способ приготовления опасен для здоровья сегодня в 12:45

Хрустящая корочка или здоровье: эта дилемма заставит вас пересмотреть рецепт жареной рыбы

Мясо и рыба в кляре кажутся вкусными, но жарка уничтожает витамины и повышает уровень вредных жиров. Узнайте, как готовить эти продукты правильно!

Читать полностью » Белоусов: настоящий мёд должен кристаллизоваться за несколько месяцев сегодня в 12:09

Поддельный мёд может быть опасен: что добавляют вместо нектара

Гастроэнтеролог объяснил, по каким признакам можно отличить настоящий мёд от подделки. Главный секрет — в его свойствах со временем.

Читать полностью » Сладкая зависимость: как снизить потребление сахара и улучшить самочувствие – 3 шага сегодня в 11:51

Сладкий плен: как одна привычка рушит ваше здоровье – узнайте, сколько сахара вам можно

Узнайте, сколько сахара можно употреблять в день без вреда для здоровья. Врач рассказывает о нормах и скрытых источниках сахара, которые вредят здоровью.

Читать полностью » Печень трески – кладезь витаминов: как правильно употреблять для максимальной пользы сегодня в 11:45

Кожа сияет, волосы блестят: печень трески – ваш личный косметолог из глубин моря, результат вас поразит

Печень трески – суперфуд, богатый витаминами и омега-3. Узнайте, как правильно употреблять печень трески для укрепления иммунитета, здоровья сердца и нервной системы.

Читать полностью » Чернышова объяснила, как физическая активность помогает при диабете второго типа сегодня в 11:05

Секрет контроля диабета кроется в тарелке и движении, а не в аптеке

Сахарный диабет второго типа всё чаще развивается из-за сидячего образа жизни. Врач объяснила, как изменить привычки, чтобы держать болезнь под контролем.

Читать полностью » Сало: польза и вред, сколько можно есть без риска для фигуры сегодня в 10:51

Сало против старения: как обычный продукт продлевает молодость – сенсационное открытие

Сало в умеренных количествах – полезный продукт! Содержит арахидоновую кислоту, витамины A, D, E, селен. Укрепляет иммунитет, сердце, улучшает состояние кожи. Важно соблюдать меру – до 30 граммов в день.

Читать полностью » Гомункул и фантомные боли: мозг хранит карту тела даже после ампутации сегодня в 10:28

Карта тела в мозге: почему ампутация не стирает воспоминания о движениях

Новое исследование показало, что мозг продолжает хранить информацию об утраченных конечностях, благодаря чему открываются новые перспективы в нейропротезировании.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Старейшая деревянная церковь Норвегии Урнес сохранилась с 1130-х годов
Садоводство

Агрономы объяснили, что приводит к скручиванию листьев у рассады перца
Спорт и фитнес

Персональный тренер Кехинде Анджорин показала тренировку с метлой для всего тела
Красота и здоровье

Эксперты назвали шоколад и добрые дела простыми способами повысить эндорфины
Дом

Идеи для маленького балкона от организатора пространства: кабинет, сад или спортивный уголок
Наука и технологии

Геном женщины из Юньнани: раскрыты тайны древних миграций народов Азии
Наука и технологии

Карпатский бассейн: анализ останков раскрыл тайны рациона и миграций бронзового века
Садоводство

Эффективная защита огурцов: как хвойное мыло победило паутинного клеща – личный опыт садовода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru