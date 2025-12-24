Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Процесс окрашивания корней волос в салоне (крупный план кисти и фольги)
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:34

Частое окрашивание — не приговор: настоящая опасность для волос скрыта в другом

Осветление создаёт наибольшую нагрузку на волосы — трихолог Ткачев

Безопасность окрашивания волос определяется не количеством процедур, а качеством используемой краски и исходным состоянием волос и кожи головы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, член Международной трихологической ассоциации Владислав Ткачев.

От чего на самом деле зависит вред окрашивания

По словам специалиста, само по себе регулярное окрашивание не является критичным фактором риска для волос. Гораздо важнее, какой именно состав используется и в каком состоянии находится волосяной стержень. Наибольшую нагрузку дают агрессивные красители, которые применяются при радикальной смене цвета — например, при осветлении или переходе в блонд.

"Если речь идет об агрессивных красках, которыми радикально меняют цвет, то окрашивание проводят по мере отрастания корней. Это допустимо, если волосы не пересушены и не ломкие. Основные проблемы возникают, когда структура волос уже повреждена — в этом случае окрашивание стоит отложить", — пояснил Владислав Ткачев.

Состояние волос важнее графика процедур

Эксперт подчеркнул, что универсального правила по частоте окрашивания не существует. Одни люди могут без последствий красить волосы регулярно, другие сталкиваются с сухостью, ломкостью и сечением уже после нескольких процедур. Решающее значение имеет исходное состояние волос: уровень увлажненности, плотность кутикулы и наличие предыдущих повреждений.

Если волосы истончены, обезвожены или уже подвергались частому химическому воздействию, дополнительное окрашивание может усугубить проблему. В таких случаях трихолог советует сначала заняться восстановлением, а уже потом возвращаться к изменению цвета.

Реакции кожи головы: что считается нормой

По словам Владислава Ткачева, кожа головы в большинстве случаев переносит окрашивание без серьезных осложнений. Исключение составляют аллергические реакции и контактный дерматит. При этом тяжелые формы аллергии, сопровождающиеся отеком и нарушением дыхания, встречаются крайне редко.

"Чаще после окрашивания наблюдаются сухость, покраснение или шелушение кожи головы. Такие реакции обычно проходят в течение нескольких дней и связаны с индивидуальной чувствительностью, а не с тем, что краска "опасная”", — отметил специалист.

Однако игнорировать даже легкие симптомы не стоит. При регулярном раздражении кожи головы важно обратиться к специалисту, который подберет средства для восстановления кожного барьера.

Как снизить риски и сохранить качество волос

Трихолог подчеркнул, что правильный уход после окрашивания играет ключевую роль в сохранении здоровья волос. Использование профессиональных средств с увлажняющими и восстанавливающими компонентами помогает компенсировать химическое воздействие.

"Для поддержания волос в хорошем состоянии важно использовать средства с церамидами, аминокислотами, жирными кислотами и гиалуроновой кислотой. Они помогают восстановить структуру волоса и снизить сухость кожи головы", — пояснил Ткачев.

Также специалист рекомендует не экспериментировать с красками самостоятельно, особенно при наличии чувствительной кожи или хронических дерматологических проблем.

Когда окрашивание лучше отложить

По словам эксперта, временным противопоказанием к окрашиванию являются выраженная ломкость волос, активное выпадение, воспалительные процессы на коже головы и недавние агрессивные процедуры — химическая завивка или интенсивное осветление. В этих случаях приоритетом должно стать восстановление, а не эстетический результат.

