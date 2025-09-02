Старение волос начинается раньше, чем вы думаете — и это не всегда про седину

Возрастные изменения волос — тема, о которой редко задумываются заранее. Но примерно к 40 годам многие женщины начинают замечать перемены: волосы становятся тоньше, суше, теряют блеск и даже меняют цвет. Причины кроются не только в гормональных перестройках, но и в наследственности, образе жизни и естественном износе волос.

Почему это происходит

Период перед менопаузой — перименопауза — часто сопровождается падением уровня эстрогена. Этот гормон напрямую влияет на цикл роста волос. Его снижение меняет баланс в сторону тестостерона, что сокращает фазу активного роста и ускоряет выпадение. У кого-то это выражено сильнее, у кого-то почти незаметно — всё зависит от генетики.

Кроме того, к этому возрасту накапливаются последствия окрашиваний, химических укладок, горячих фенов и щипцов. Волосы становятся менее устойчивыми к нагрузкам, а кожа головы вырабатывает меньше жира, из-за чего страдает увлажнённость и блеск.

Основные изменения после 40

Редкость и проборы. Волосы могут становиться заметно реже в области макушки или вдоль центрального пробора. Истончение. Фолликулы уменьшаются в размере, и на их месте вырастают более тонкие волоски. Сухость и ломкость. Недостаток кожного сала, агрессивные процедуры и воздействие окружающей среды делают волосы жёсткими и уязвимыми. Потеря блеска. Из-за сухости и накопленных повреждений волосы выглядят тусклее. Седина. С возрастом снижается активность меланоцитов — клеток, отвечающих за пигмент. У кого-то это начинается в 30 лет, у других — ближе к 50, и во многом зависит от наследственности.

Как ухаживать за волосами

Чтобы минимизировать последствия, стоит скорректировать привычный уход.

Выбирайте мягкие шампуни без сульфатов, а если волосы сухие — мойте реже. Для борьбы с перхотью можно чередовать увлажняющий шампунь с противогрибковым.

Обязательно используйте кондиционер или маску с кератином, аминокислотами и растительными протеинами. Они укрепляют структуру волоса и защищают от ломкости.

Силиконы в составе помогут восстановить гладкость и добавить блеск.

Старайтесь реже прибегать к окрашиванию, химическим средствам и горячим приборам. Если без них не обойтись — используйте термозащиту.

Когда обратиться к врачу

Иногда изменения волос связаны не только с возрастом. Проблемы с щитовидной железой, диабет, дефицит железа, витамина D, цинка или биотина могут вызывать выпадение и истончение. Регулярные медосмотры помогут вовремя выявить такие причины.

При выраженном выпадении стоит посетить дерматолога. Современные методы включают препараты с миноксидилом, антиандрогенные лекарства, а также процедуры вроде плазмотерапии. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс сохранить густоту.

Важный момент

Даже если волосы изменились, это естественная часть взросления. Уход и медицина могут помочь, но нет обязанности бороться с каждым признаком возраста. Главное — подобрать такой подход, который будет комфортным именно для вас.