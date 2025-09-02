Старение волос начинается раньше, чем вы думаете — и это не всегда про седину
Возрастные изменения волос — тема, о которой редко задумываются заранее. Но примерно к 40 годам многие женщины начинают замечать перемены: волосы становятся тоньше, суше, теряют блеск и даже меняют цвет. Причины кроются не только в гормональных перестройках, но и в наследственности, образе жизни и естественном износе волос.
Почему это происходит
Период перед менопаузой — перименопауза — часто сопровождается падением уровня эстрогена. Этот гормон напрямую влияет на цикл роста волос. Его снижение меняет баланс в сторону тестостерона, что сокращает фазу активного роста и ускоряет выпадение. У кого-то это выражено сильнее, у кого-то почти незаметно — всё зависит от генетики.
Кроме того, к этому возрасту накапливаются последствия окрашиваний, химических укладок, горячих фенов и щипцов. Волосы становятся менее устойчивыми к нагрузкам, а кожа головы вырабатывает меньше жира, из-за чего страдает увлажнённость и блеск.
Основные изменения после 40
-
Редкость и проборы. Волосы могут становиться заметно реже в области макушки или вдоль центрального пробора.
-
Истончение. Фолликулы уменьшаются в размере, и на их месте вырастают более тонкие волоски.
-
Сухость и ломкость. Недостаток кожного сала, агрессивные процедуры и воздействие окружающей среды делают волосы жёсткими и уязвимыми.
-
Потеря блеска. Из-за сухости и накопленных повреждений волосы выглядят тусклее.
-
Седина. С возрастом снижается активность меланоцитов — клеток, отвечающих за пигмент. У кого-то это начинается в 30 лет, у других — ближе к 50, и во многом зависит от наследственности.
Как ухаживать за волосами
Чтобы минимизировать последствия, стоит скорректировать привычный уход.
- Выбирайте мягкие шампуни без сульфатов, а если волосы сухие — мойте реже. Для борьбы с перхотью можно чередовать увлажняющий шампунь с противогрибковым.
- Обязательно используйте кондиционер или маску с кератином, аминокислотами и растительными протеинами. Они укрепляют структуру волоса и защищают от ломкости.
- Силиконы в составе помогут восстановить гладкость и добавить блеск.
- Старайтесь реже прибегать к окрашиванию, химическим средствам и горячим приборам. Если без них не обойтись — используйте термозащиту.
Когда обратиться к врачу
Иногда изменения волос связаны не только с возрастом. Проблемы с щитовидной железой, диабет, дефицит железа, витамина D, цинка или биотина могут вызывать выпадение и истончение. Регулярные медосмотры помогут вовремя выявить такие причины.
При выраженном выпадении стоит посетить дерматолога. Современные методы включают препараты с миноксидилом, антиандрогенные лекарства, а также процедуры вроде плазмотерапии. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс сохранить густоту.
Важный момент
Даже если волосы изменились, это естественная часть взросления. Уход и медицина могут помочь, но нет обязанности бороться с каждым признаком возраста. Главное — подобрать такой подход, который будет комфортным именно для вас.
