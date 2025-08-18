Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка расчесывает волосы
Девушка расчесывает волосы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:30

Волосы мстят за халатность: игнорируете масла — ждите секущихся концов

Лучшие масла для сухих и ломких волос — рейтинг 5 эффективных средств

Красивые волосы — это не только шампунь и бальзам. Настоящее спасение для ломких, сухих и пушистых прядей — это масла для волос. Они помогают разгладить кутикулу, убрать пушистость, защитить от повреждений и придать блеск, словно после салона.

Сегодня масла для ухода за волосами становятся всё популярнее, потому что они просты в использовании и дают видимый результат уже после первых применений. Мы собрали 5 лучших средств, которые действительно работают.

1. Лёгкое питание: Wella Oil Reflections

Профессиональный хит, созданный на основе масла макадамии и авокадо. Дарит мягкость и сияние без утяжеления. Подходит даже для тонких волос.

2. Универсальное решение: Elseve "Экстраординарное масло"

Самое популярное и доступное масло от L'Oréal Paris. Содержит комплекс ценных масел, придаёт блеск и мягкость. Можно использовать как термозащиту, ночной уход или финальное средство для укладки.

3. Защита и сила: Cadiveu Açaí Oil

Содержит экстракт асаи — мощный антиоксидант. Бережёт волосы от внешних факторов, укрепляет и возвращает эластичность. Отличный выбор для окрашенных и ослабленных волос.

4. Восстановление и уход: Lola Argan Oil

Комбинация арганового масла и растительных экстрактов. Интенсивно увлажняет, восстанавливает сухие кончики, возвращает блеск и защищает при укладке феном или плойкой.

5. Блеск как из салона: TRESemmé Brilho Lamelar

Современная формула с ламеллами мгновенно выравнивает поверхность волос, создавая эффект "зеркального блеска". Отличный вариант для быстрой укладки дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Кондрахин назвал основные симптомы железодефицитной анемии сегодня в 13:08

Болезнь, которая не убивает, но меняет жизнь

Врач рассказал, чем опасен дефицит железа, какие признаки могут указывать на анемию и почему это состояние хоть и не смертельно, но заметно ухудшает жизнь.

Читать полностью » Фитнес для полных: топ упражнений, которые нельзя делать – советы тренера сегодня в 12:45

Фитнес для начинающих: эти упражнения могут быть опасны, если у вас лишний вес

Фитнес-тренер назвала упражнения, от которых стоит отказаться людям с лишним весом. Эксперт подчёркивает важность правильного выбора тренировок для эффективного и, главное, безопасного снижения веса.

Читать полностью » Врач Арсланова назвала категории людей, которым опасны жёсткие диеты сегодня в 12:05

Кому жёсткая диета может навредить больше, чем лишний вес

Врач назвала группы людей, которым строгие диеты могут серьёзно навредить, и объяснила, почему вместо жёстких ограничений стоит выбирать сбалансированный подход.

Читать полностью » Арбуз — ягода, которая обманывает: любимое лакомство скрывает неожиданные запреты сегодня в 11:45

Инна Пичугина: арбуз полезен для сердца, но противопоказан при гастрите и диабете

Узнайте, как арбуз могут укрепить ваше здоровье и кому его лучше не есть. Полезные свойства, рекомендации и интересные факты о ягоде.

Читать полностью » Врач Садулаева: после дождя возрастает риск инфекций и травм глаз сегодня в 11:03

Дождь может подарить не свежесть, а конъюнктивит

Офтальмолог рассказала, почему в сезон дождей возрастает риск глазных инфекций и какие ошибки после прогулки могут привести к воспалению и конъюнктивиту.

Читать полностью » Шашлык для здоровья: врач назвала идеальный вид мяса и гарнир сегодня в 10:45

Секрет стройности раскрыт: готовим шашлык без вреда для фигуры - совет врача

Эндокринолог Татьяна Кокорина советует готовить шашлык из индейки и дополнять овощами. Такой шашлык поможет пищеварению и фигуре, а также не навредит сосудам.

Читать полностью » Кардиолог Мярина объяснила рост числа инфарктов у людей 25–30 лет сегодня в 10:10

Симптомы инфаркта, которые легко принять за усталость

Кардиолог рассказала, почему инфаркты всё чаще случаются у 25–30-летних, какие сигналы подаёт сердце заранее и как вовремя предотвратить болезнь.

Читать полностью » Кошки – переносчики болезней: список опасных для человека инфекций от Роспотребнадзора сегодня в 9:45

Кошки под прицелом: Роспотребнадзор предупреждает о 5 опасных болезнях, передающихся от любимцев

Роспотребнадзор предупреждает: кошки могут быть переносчиками опасных болезней. Узнайте, какие инфекции угрожают здоровью, и как защитить себя и близких от заражения.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мотористы назвали главные причины перегрева двигателя летом
Красота и здоровье

Овощи и бобовые: ключ к профилактике диабета 2 типа по данным EPIC-InterAct
Дом

Осенняя уборка: какие места в квартире обязательно дезинфицировать перед зимой
ЮФО

МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях
ЦФО

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки шести жертв землетрясения IV века в Гераклее Синтике
Спорт и фитнес

Фитнес-коуч Майк Кнойер назвал способ снизить мышечную боль у новичков
Питомцы

Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru