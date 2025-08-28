Шторм ушёл, но море не простило: чем встречает Хайнань отдыхающих

Шторм уходит, но его следы остаются — именно так можно описать атмосферу на Хайнане после разрушительного тайфуна "Кадзики". Курортный остров, еще недавно сиявший тропическим спокойствием, сегодня встречает туристов прохладной водой, мусором на берегах и закрытыми пляжами.

Пляжи открываются постепенно

Российские туристы отмечают, что ситуация постепенно улучшается. В популярных районах Ялонг Бэй, Санья Бэй и Сяодунхай уже можно купаться, хотя спасатели по-прежнему следят за безопасностью и выгоняют отдыхающих из воды при высоких волнах. А вот пляж Дадунхай пока остается закрытым — его обещают открыть только завтра.

Некоторые путешественники не дожидаются официальных решений и отправляются к стихийным пляжам возле отелей. "Из Додунхая ездили на такси к берегу рядом с Intercontinental. Людей там немало, ограждений нет. Мусор, конечно, встречается и в воде, и на суше, но это все же лучше, чем сидеть взаперти в номере", — рассказывает туристка.

Последствия стихии

Главные изменения, которые заметили отдыхающие:

море стало ощутимо холоднее;

в ряде мест сохраняются сильные волны;

на воде и пляжах много мусора, выброшенного штормом.

Эти факторы серьезно портят впечатление от отдыха, ведь именно море и пляжи — главные причины, по которым туристы выбирают Хайнань.

Застрявшие туристы

Накануне сообщалось, что около 600 россиян не смогли вовремя покинуть Санью из-за отмены рейсов. Их временно разместили в местных отелях, где они ждут возобновления авиасообщения.

Тайфуны в Южно-Китайском море — явление нередкое. Сезон штормов длится с июня по ноябрь, и власти Хайнаня обычно закрывают пляжи задолго до подхода стихии, чтобы избежать несчастных случаев. Однако сила "Кадзики" оказалась настолько значительной, что последствия до сих пор ощущаются даже после его ухода.

Вопрос лишь в том, сколько времени понадобится курорту, чтобы вернуться к привычному облику. Пока же туристам остается только терпеливо ждать, когда море очистят, а волны стихнут.