Домашняя, но опасная: Хейли Бибер призналась, какой стала после рождения сына

Хейли Бибер призналась, что с рождением сына её внутренний мир полностью изменился. Звезда откровенно рассказала о новом этапе жизни, о неожиданной "свирепости" и внутренней силе, которые пробудило в ней материнство.

Новая версия самой себя

Хейли Бибер, супермодель и предпринимательница, призналась, что после рождения сына Джека она словно стала другим человеком. По её словам, материнство дало ей особое чувство уверенности и спокойствия, которого раньше не было.

"Я нравлюсь себе такой, какой стала сейчас гораздо больше, чем такой, какой была до того, как у меня родился сын. Я будто обрела эту тихую силу и уверенность. Ты уже не можешь сказать мне то же самое, что мог сказать раньше", — сказала модель Хейли Бибер.

По словам звезды, раньше она часто прислушивалась к мнению окружающих, старалась угодить всем и быть удобной. Теперь же Хейли чувствует внутреннюю устойчивость, не зависящую от чужих оценок.

Тихая сила и новая энергия

Материнство, по признанию Хейли, стало не просто новой ролью, а испытанием, изменившим её мировоззрение. Она осознала, что сила не всегда проявляется во внешней активности или напористости — иногда она в умении быть спокойной и уверенной, даже когда всё вокруг меняется.

Хейли отметила, что после рождения ребёнка стала более домашней и ценит каждую минуту, проведённую с семьёй.

"Я чувствую, что время стало таким ценным. Только имея детей, ты понимаешь это", — добавила она.

Эта "тихая энергия", по словам Бибер, помогает ей сохранять равновесие в динамичном мире шоу-бизнеса и бизнеса, где давление и ожидания особенно высоки.

Испытание, которое дарит силу

Ранее звезда уже говорила, что роды стали самым трудным, но в то же время самым сильным опытом в её жизни.

"Родить ребёнка было самым трудным из всего, что я когда-либо делала. В тот момент я чувствовала себя физически сильнее, чем когда-либо прежде", — призналась Хейли Бибер в одном из интервью.

После этого события модель стала по-другому относиться к своему телу и к женской природе в целом. Теперь она рассматривает материнство не только как вызов, но и как путь к самопринятию и личной зрелости.

Перемены в ритме жизни

До рождения ребёнка Хейли часто появлялась на мероприятиях, участвовала в фотосессиях и путешествовала вместе с мужем, певцом Джастином Бибером. Теперь её дни проходят тише, но наполнены глубоким смыслом.

Она призналась, что стала меньше общаться с внешним миром, ограничивая круг общения только самыми близкими. Эти изменения помогли ей научиться ценить покой и простые радости — утренние прогулки, семейные вечера, моменты без телефонов и камер.

А что если бы не материнство?

Хейли не скрывает: если бы не рождение сына, она, возможно, так и не узнала бы, насколько глубока её внутренняя сила. Раньше модель воспринимала себя прежде всего как профессионала — человека, который должен соответствовать ожиданиям индустрии. Теперь же она ставит личное счастье и эмоциональное равновесие выше внешних успехов.

Эта перемена, по словам экспертов в области психологии, свойственна многим молодым матерям: рождение ребёнка часто становится мощным стимулом для переоценки ценностей и поиска новой точки опоры.

FAQ

Как зовут сына Хейли и Джастина Биберов?

Их сына зовут Джек. Пара впервые стала родителями в 2025 году.

Как материнство повлияло на отношения пары?

По признанию Хейли, их семья стала сплочённее, а отношения — теплее и стабильнее.

Продолжает ли Хейли заниматься бизнесом?

Да, она остаётся основательницей косметического бренда Rhode Skin и совмещает материнство с развитием компании.

Как она поддерживает баланс между работой и домом?

Хейли делегирует часть обязанностей команде, но старается лично участвовать в ключевых решениях.

Что помогает ей сохранять внутреннее спокойствие?

По словам звезды, это медитация, прогулки с сыном и поддержка близких.

3 факта о Хейли Бибер