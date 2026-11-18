Судоходная компания Hafnia, поддерживаемая BW Group, отказалась от попыток слияния с датским конкурентом Torm. В результате Hafnia планирует выйти из своего пакета акций Torm, размер которого составляет 19,85%.

Компания, чьи акции торгуются в Осло и Нью-Йорке, намерена распределить 20,36 млн акций Torm между своими акционерами в качестве специального дивиденда. По курсу закрытия торгов от 17 ноября ($33,73 за акцию Torm) стоимость этого пакета оценивается в $686,6 млн.

Генеральный директор Hafnia Сёрен Стинберг Йенсен в отчете за третий квартал пояснил, что инициативы по объединению компаний не встретили взаимности со стороны Torm. По его словам, дальнейшее сопротивление со стороны конкурента нивелирует потенциальные выгоды от сделки. В связи с этим Hafnia переориентируется на поиск других возможностей для роста и консолидации.

Согласно предложенному плану, акционеры Hafnia получат одну акцию Torm на каждые 26,3 акции Hafnia; дробные части будут выплачены денежными средствами. Стоимость распределения составляет примерно $1,28 на одну акцию Hafnia (по цене закрытия за вторник). Этот спецдивиденд заменит регулярные денежные выплаты за третий и четвертый кварталы.

Сделка носит предварительный характер и требует согласования с третьими сторонами. Крайний срок реализации плана — 25 ноября. Если соглашение не будет достигнуто, компания выплатит обычный денежный дивиденд в размере 90% от чистой прибыли за третий квартал.

Формирование пакета акций Torm заняло около года и обошлось Hafnia более чем в $514 млн:

В декабре прошлого года компания приобрела 14,16 млн акций у Oaktree Capital Management за $311,4 млн (по $22 за акцию).

В сентябре этого года Hafnia купила 4,5 млн акций за $145,1 млн и еще 1,7 млн акций за $57,8 млн.

Для укрепления баланса после этих закупок Hafnia в сентябре провела размещение акций, привлекши $300 млн.

Несмотря на отказ от слияния, Hafnia продолжает инвестировать в собственный флот. В ближайшие кварталы компания планирует реализовать опционы на покупку восьми судов на общую сумму около $235 млн.