В первой половине 2024 года российские малые и средние предприятия столкнулись с новой мошеннической схемой, причиняющей ущерб на сотни тысяч рублей за каждый случай. Мошенники под видом представителей крупных компаний предлагают заключить контракты на миллионные суммы и требуют пройти платную "оценку уровня экономической безопасности" для выполнения условий контракта, сообщает Газета.Ру.

После оплаты за услугу, жертвы теряют деньги, так как организация-оценщик исчезает. С начала года зафиксировано несколько десятков таких инцидентов, с эффективностью атак около 30%.

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