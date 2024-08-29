"Страшная цифра": хакеры слили данные об огромных потерях ВСУ

Украинская хакерская группировка Beregini слила в Сеть секретные документы киевских властей. Соответствующая предоставленная информация говорит о том, что в рядах ВСУ очень огромные потери по всей зоне боевых действий, включая Курскую область. Документы хакеры опубликовали в своем Telegram-канале.
"Потери действительно очень большие. Если суммировать цифры Министерства обороны, Нацгвардии, Погранслужбы, МВД и многих других структур, то получится страшная цифра", — говорится в сообщении группировки.
Хакеры утверждают, что, исходя из опубликованных документов можно сделать вывод, что в отряд штурмовиков попадают не только военнослужащие, но и работники вообще других структур, которыми военному командованию приходиться затыкать дыры на фронте. Отмечается, что именно по этой причине в рядах ВСУ огромные потери.
В пример группировка привела бригаду охраны Госспецслужбы транспорта, занимающаяся обеспечением работы транспортной инфраструктуры. Однако по документам они попали в штурмовые подразделения. Причем многие из них уже погибли.
Фото: pxhere.com
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