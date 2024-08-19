Какие привычки выдают по-настоящему умных людей: исследование учёных выявило главные признаки

Специалисты провели исследование и выяснили, какие привычки и поведенческие особенности отличают людей с уровнем интеллекта выше среднего, сообщает Daily Mail.

Например, разговор с самим собой, вопреки стереотипам, не является признаком безумия. Напротив, исследователи утверждают, что это свидетельствует о высоком интеллекте и творческих способностях.

Учёные также отмечают, что такая привычка способствует улучшению памяти, повышению уверенности в себе и усилению концентрации внимания.

Ещё одним отличительным признаком является склонность к ночному образу жизни. Люди с высоким IQ часто предпочитают бодрствовать до поздней ночи, ощущая при этом прилив энергии и вдохновения.

К числу таких черт также относятся любовь к чтению, интровертность и склонность к беспорядку. Эти люди не уделяют особого внимания поддержанию порядка в личных вещах, поэтому аккуратистами их не назовешь.

Фото: flickr.com/photosteve101 (CC BY 2.0 license)