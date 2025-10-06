Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ирригатор
Ирригатор
© https://www.freepik.com by drazenzigic
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:32

Здоровая улыбка под угрозой: что убивает эмаль быстрее сахара и кофе

Стоматологи предупредили: жевание льда приводит к трещинам и сколам эмали

Здоровая улыбка — это не только регулярная чистка зубов и использование нити. Многие мелкие привычки, которые кажутся безобидными, на самом деле ускоряют износ эмали, провоцируют кариес и другие стоматологические проблемы. Стоматологи предупреждают: даже самые дисциплинированные пациенты совершают ошибки, которые приводят к дорогому лечению.

Жевание льда — враг эмали

"Одна из худших привычек, которую я вижу каждый день, — это жевание льда", — сказал главный косметический стоматолог Дженна Чимон.

Лед кажется безвредным, но твердая структура легко приводит к сколам эмали, трещинам и повреждению виниров.

"Кубики льда, даже самые маленькие, прочнее, чем думает большинство людей, и могут треснуть или сломать зубы", — отметил стоматолог Мария Сеспедес.

Альтернатива — колотый лед, который быстро тает, или жевательная резинка без сахара.

Несвоевременная замена щетки

Старая щетка перестает быть эффективной и становится рассадником бактерий.

"Соблюдение правильного графика смены зубной щетки помогает поддерживать общее состояние здоровья", — подчеркнула стоматолог Лорен Беккер.

Менять насадку или щетку стоит каждые 2-3 месяца, а также после болезни.

Полоскание после чистки

Многие сразу смывают остатки пасты водой, считая это правильным. На самом деле фтор должен оставаться на зубах.

"Полоскание удаляет фтор, который должен оставаться в зубах в течение нескольких часов", — объяснила косметический стоматолог Кэтрис Остин.

Лучше просто выплюнуть пасту, но не полоскать рот.

Зубы вместо инструментов

Открывать пакеты, бутылки или щелкать орехи зубами — прямой путь к трещинам. Зубы не рассчитаны на такие нагрузки.

Угольные пасты и порошки

Модные средства с древесным углем разрушают эмаль.

"Он удаляет эмаль, поэтому вам следует избегать всего, что содержит этот ингредиент", — предупредила Лорен Беккер.

Безопаснее выбирать профессиональные отбеливающие пасты с одобрением стоматологов.

Побочные эффекты лекарств для похудения

Препараты вроде Ozempic уменьшают выработку слюны, что приводит к сухости во рту, быстрому размножению налета и кариесу.

"Сухость во рту, тошнота и задержка заживления связаны с семаглутидными препаратами", — сказала Кэтрис Остин.

Решение — больше пить воды и использовать фторсодержащие ополаскиватели.

Привычка грызть ногти

Микротрещины, кариес и изменение формы зубов — частый результат этой привычки.

"Этот тип давления и трения ослабляет края ваших зубов", — отметила Дженна Чимон.

Неправильная подушка

Недостаточная поддержка головы и челюсти приводит к сжатию зубов, микротрещинам и проблемам с ВНЧС.

"Вы подвержены риску возникновения проблем с ВНЧС, сжатия челюстей и микротравм зубов", — пояснила Кэтрис Остин.

Сравнение привычек

Привычка

Последствие

Безопасная альтернатива

Жевание льда

трещины, сколы

жевательная резинка без сахара

Старая щетка

кариес, воспаление десен

замена каждые 2-3 месяца

Полоскание после чистки

ослабление эмали

не полоскать, оставить фтор

Зубы как инструмент

поломка зуба

ножницы, открывалка

Угольные пасты

истончение эмали

паста с фтором

Лекарства для похудения

сухость, налет

гидратация, ополаскиватель

Грызть ногти

микротрещины

стресс-мяч или жевательная резинка

Плохая подушка

ВНЧС, трещины

анатомическая ортоподушка

Советы шаг за шагом

  1. Заменяйте щетку раз в 2-3 месяца.
  2. Используйте пасту с фтором и не смывайте её сразу.
  3. Пейте больше воды для защиты эмали.
  4. Храните дома зубную нить и жевательную резинку без сахара.
  5. Следите за подушкой — выбирайте модели с поддержкой шеи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Жевание льда → трещины → колотый лед или жвачка.
  • Угольная паста → повреждение эмали → сертифицированная паста с фтором.
  • Использование зубов как инструмента → сколы → специальные аксессуары (кухонные ножницы, открывалка).

А что если…

Если игнорировать эти мелочи, риск визита к стоматологу возрастает многократно. Даже крепкие зубы со временем истончаются, а лечение винирами или имплантами обходится куда дороже, чем профилактика.

Плюсы и минусы привычек

Действие

Плюсы

Минусы

Жевание льда

временное удовольствие

сколы, поломка виниров

Угольная паста

быстрый визуальный эффект

истончение эмали

Грызть ногти

снимает стресс

кариес, трещины

Замена щетки вовремя

защита эмали

требует дисциплины

Сон на правильной подушке

снижает нагрузку на челюсть

стоит дороже обычной

FAQ

Как часто нужно менять щетку?
Каждые 2-3 месяца или после болезни.

Что безопаснее для отбеливания зубов?
Профессиональная паста с фтором или клиническое отбеливание.

Можно ли пить газировку без вреда?
Да, но через трубочку и не ежедневно, чтобы снизить контакт кислоты с зубами.

Мифы и правда

  • Миф: угольная паста укрепляет зубы.
    Правда: она абразивна и разрушает эмаль.
  • Миф: полоскание после чистки улучшает эффект.
    Правда: это смывает фтор, снижая защиту.
  • Миф: если зубы крепкие, можно открывать орехи.
    Правда: это быстро приводит к трещинам.

Три интересных факта

  1. Слюна содержит минералы, которые естественным образом восстанавливают эмаль.
  2. В Средние века люди чистили зубы золой и солью.
  3. Первые зубные щетки с нейлоновыми щетинками появились лишь в 1938 году.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте зубы чистили палочками с ароматическими смолами.
  • В XVIII веке в Европе вошла в моду зубная пудра.
  • В XX веке стоматологи открыли роль фтора в укреплении эмали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стилисты отметили рост спроса на тёплые оттенки лака в октябре вчера в 18:28
Маникюр, который пахнет кофе и золотом: 10 оттенков для тех, кто чувствует осень

Октябрь диктует свои оттенки маникюра — от медного до мохового. Рассказываем, какие цвета выбирают мастера и как подобрать идеальный осенний тон.

Читать полностью » Учёные подтверждают: осенью волосы выпадают чаще из-за перехода фолликулов в фазу покоя вчера в 17:42
Почему волосы "сыпятся" осенью — и как вернуть им жизнь без салона

Осенью многие замечают, что волосы выпадают чаще. Узнайте, как предотвратить это явление и сохранить их здоровье с помощью натуральных методов и правильного питания.

Читать полностью » Врачи предупредили: из-за оксалатов руккола может вызывать образование камней в почках вчера в 17:20
Одна порция рукколы в день — и кожа, как после отпуска: в чём секрет зелёного листа

Пикантная зелень, любимая итальянцами, способна не только украшать блюда, но и менять самочувствие. Узнайте, чем руккола полезна и когда она может навредить.

Читать полностью » Бренды Chloé, Armani и YSL выпустили осенние парфюмы с ванилью и амброй вчера в 16:38
Холодные руки, тёплый аромат: парфюмы, которые греют лучше свитера

Откройте для себя новинки осенней парфюмерии 2025 года. Узнайте, как выбирать ароматы для создания уюта, используя имидж весомых ингредиентов.

Читать полностью » Эндокринолог Максим Кузнецов: нори не подходят как источник йода вчера в 16:12
Чем больше нори — тем выше риск: главный миф о йоде, который нас всех обманул

Нори часто называют богатым источником йода, но врачи предупреждают: на деле пользы меньше, чем принято считать. Почему и чем их стоит заменить?

Читать полностью » Мази с цинком и аминокислота лизин помогают замедлить развитие герпеса на ранней стадии вчера в 15:28
Герпес появляется не случайно: эти привычки делают вас идеальной мишенью

Герпес — это неприятная проблема, но с правильными методами лечения вы сможете остановить вирус до появления волдырей. Читайте секреты и советы экспертов!

Читать полностью » Учёные из США выяснили, что манго снижает риск развития диабета при преддиабете вчера в 15:06
Фрукт, который врачи зря исключали из меню: в нём скрыт природный баланс сахара

Учёные выяснили, что сладкий тропический фрукт способен не только не повышать сахар в крови, но и защищать от преддиабета. Почему манго — исключение из правил?

Читать полностью » Египетское манго богато витаминами, но может вызвать аллергию — предупреждает терапевт Мусаев вчера в 14:59
Райский фрукт с характером фараона: египетское манго требует уважения и меры

Египетское манго снова на прилавках. Чем полезен этот фрукт, кому стоит быть осторожнее и как извлечь максимум пользы — рассказываем пошагово.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу фараона Аменхотепа III
Наука
Белок FTL1 связан с ухудшением памяти при старении
Авто и мото
70% водителей неправильно используют прикуриватель в автомобиле
Авто и мото
Аккумулятор неподходящей мощности может привести к поломке авто
Наука
В Колумбии обнаружен новый вид древних морских черепах мелового периода
Еда
Нутрициолог предупредила: классический крем-суп не обеспечивает организм белками и жирами
Туризм
В Египте введут единый прейскурант на медицинские услуги для туристов на курортах Красного моря
Спорт и фитнес
Men Today: трёхнедельный фитнес-план активирует все группы мышц и помогает укрепить пресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet