Палестинские политические организации ХАМАС и ФАТХ заключили в столице Китая соглашение, направленное на преодоление длительного раскола и укрепление национального единства. Об этом сообщает агентство AP, ссылаясь на китайские государственные медиа.

Конкретные пункты достигнутых договоренностей пока не разглашаются.

Согласно информации, опубликованной китайским телеканалом CGTN в социальных сетях, переговорный процесс между палестинскими группировками стартовал в Пекине 21 июля. На следующий день делегации ХАМАС и ФАТХ, а также представители еще 12 палестинских движений провели встречу с министром иностранных дел КНР Ваном И.

Напомним, что в июне 2007 года ХАМАС, одержавший победу на выборах годом ранее, вытеснил ФАТХ из сектора Газа и с того момента осуществляет единоличное управление анклавом. С тех пор ХАМАС и Палестинская национальная администрация неоднократно предпринимали попытки провести переговоры по вопросам объединения, однако все они оказались безрезультатными.

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