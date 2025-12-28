Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:50

Лекарственная устойчивость вируса — не повод для паники, но причина действовать

Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов

Штамм гриппа A(H3N2), который в этом сезоне называют "гонконгским", вызывает тревогу из-за сообщений о лекарственной устойчивости, но подход к лечению остается прежним: ключевую роль играет грамотная симптоматическая терапия и соблюдение режима. Об этом сообщает aif. ru: заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ Александр Мелерзанов объяснил, почему универсального "суперпрепарата" от гриппа ждать не стоит и какие ошибки в лечении могут привести к осложнениям.

Почему основной подход — симптоматическая терапия

Мелерзанов напомнил, что противовирусные препараты существуют и используются в клинической практике. Однако, как отметил эксперт, общий консенсус в лечении острых респираторных заболеваний, включая грипп, сводится к тому, что базовым методом остается симптоматическая терапия. Она направлена на облегчение состояния пациента, поддержку организма и снижение риска осложнений.

"Существует целый ряд противовирусных препаратов, однако общий консенсус по лечению пациентов с острыми респираторными заболеваниями, включая грипп, заключается преимущественно в симптоматической терапии", — ответил эксперт.

Такой подход, по его словам, связан и с особенностями самого вируса: он постоянно меняется, и это влияет на эффективность лекарств. Поэтому на практике важнее не искать "волшебную таблетку", а корректно действовать при первых симптомах.

Как вирус становится устойчивым к лекарствам

Эксперт пояснил, что препараты, которые блокируют распространение вируса, со временем могут терять эффективность. Причина — мутации патогена: по мере циркуляции в популяции вирус изменяется, и это делает его более устойчивым к лекарственным воздействиям. Именно поэтому любая противовирусная стратегия в долгосрочной перспективе сталкивается с ограничениями и требует постоянной адаптации.

Мелерзанов подчеркнул, что устойчивость — не повод для паники, но сигнал о необходимости действовать рационально. Важно не начинать лечение хаотично и не пытаться "перестраховаться" набором препаратов без назначения врача. Грипп — это заболевание с прогнозируемым течением, где многое зависит от режима и своевременности корректных мер.

Что делать при первых признаках заболевания

При появлении симптомов эксперт рекомендует оставаться дома и соблюдать покой. По его словам, важны теплое питье и применение симптоматических средств по рекомендации врача. Такой набор действий помогает организму справляться с интоксикацией и снижает риск ухудшения состояния, особенно в первые дни болезни.

Кроме того, специалист предостерег от бесконтрольного приема жаропонижающих при невысокой температуре. Он отметил, что стремление "сбить" небольшую температуру любой ценой может быть ошибкой, если нет строгих медицинских показаний. В материале подчеркивается, что лекарства должны использоваться осознанно и по схеме, согласованной со специалистом.

Почему антибиотики могут навредить

Отдельно Мелерзанов категорически не рекомендовал принимать антибиотики, если нет признаков бактериальной инфекции. Грипп вызывается вирусом, поэтому антибиотики не воздействуют на его причину и не ускоряют выздоровление. Более того, необоснованное применение таких препаратов может привести к дополнительным рискам и осложнить дальнейшее лечение, если бактериальные проблемы действительно возникнут.

Таким образом, даже при обсуждении "устойчивости" гриппа ключевым остается базовый алгоритм: изоляция, режим, теплое питье, симптоматическая поддержка и отказ от самолечения сильными препаратами. Эксперт подчеркивает: именно дисциплина и правильные действия в начале болезни чаще всего определяют, как быстро пройдет инфекция и удастся ли избежать осложнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смех снижает риск инфаркта миокарда — кардиолог Майкл Миллер сегодня в 8:34
Смех по рецепту: кардиолог выписывает его как обязательную часть здорового образа жизни

Кардиолог из Пенсильванского университета заявил, что регулярный смех снижает давление и риск инфаркта. Смеяться стоит 2-5 дней в неделю.

Читать полностью » Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online сегодня в 8:10
Поздравительная открытка от короля и рак, побеждённый в 99: что стоит за шуткой о долголетии

Британке Маргарет Харт исполнилось 106 лет: она победила рак, живет активно и с юмором назвала свой "секрет долголетия".

Читать полностью » Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи сегодня в 7:54
Новогодние поездки разнесут вирус: почему после каникул начнётся массовое заражение

Эксперты предупреждают о новом "гонконгском" штамме гриппа: вспышку ждут в январе после каникул. Какие симптомы и меры защиты называют врачи.

Читать полностью » Маски нужны в транспорте и магазинах при гриппе — вирусолог Виктор Зуев сегодня в 7:52
Гонконгский грипп возвращает маски: эксперт рассказал о ситуационном использовании

Вирусолог объяснил, когда маски при гонконгском гриппе действительно нужны и почему их не стоит носить постоянно — особенно дома и на улице.

Читать полностью » Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова сегодня в 7:49
Внутренние часы организма влияют на всё: от сна до расхода жира — солнце помогает их настроить

Эндокринолог объяснила, как дневной свет влияет на циркадные ритмы и помогает снизить резкие скачки сахара — и почему это не замена терапии.

Читать полностью » Алкоголь повышает риск развития семи видов рака — психиатр Хакимзанов сегодня в 7:47
Риск растёт с каждой рюмкой: как регулярное употребление спиртного повышает шансы на опухоль

Нарколог объяснил, почему алкоголь признан канцерогеном и как этанол повреждает ДНК. Врач назвал виды рака, риск которых растет.

Читать полностью » Майонезные салаты опасны для людей с хроническими заболеваниями — диетолог Стародубова сегодня в 7:12
Не превращайте праздник в проблему: как избежать тяжести и обострения болезней после застолья

Диетолог предупредила: майонезные салаты на Новый год опасны для части россиян. Кому их стоит исключить и почему — объяснили врачи.

Читать полностью » Отказ от статинов может привести к инсультам и инфарктам — врач Мясников сегодня в 7:10
Опасная мода: почему люди, верящие блогерам, отказываются от жизненно важных лекарств

Мясников резко высказался о россиянах, отказывающихся от статинов, и предупредил: особенно в праздники такой шаг может обернуться бедой.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Комплексный уход улучшил качество жизни пожилых кошек и собак — The Conversation
Экономика
Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева
Общество
МВД зафиксировало рост схем с психологическим давлением на пользователей — ТАСС
Туризм
Власти Таиланда развернули 39 бесплатных кемпингов для туристов — Турпром
Туризм
Emirates с декабря 2026 года обновит сервис сна в первом классе — Турпром
Дом
Изогнутые зеркала вытеснили прямоугольные в ванных — House Digest
Авто и мото
Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт
Садоводство
Зимняя обрезка снижает риск болезней и улучшает проветривание кроны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet