Лекарственная устойчивость вируса — не повод для паники, но причина действовать

Штамм гриппа A(H3N2), который в этом сезоне называют "гонконгским", вызывает тревогу из-за сообщений о лекарственной устойчивости, но подход к лечению остается прежним: ключевую роль играет грамотная симптоматическая терапия и соблюдение режима. Об этом сообщает aif. ru: заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ Александр Мелерзанов объяснил, почему универсального "суперпрепарата" от гриппа ждать не стоит и какие ошибки в лечении могут привести к осложнениям.

Почему основной подход — симптоматическая терапия

Мелерзанов напомнил, что противовирусные препараты существуют и используются в клинической практике. Однако, как отметил эксперт, общий консенсус в лечении острых респираторных заболеваний, включая грипп, сводится к тому, что базовым методом остается симптоматическая терапия. Она направлена на облегчение состояния пациента, поддержку организма и снижение риска осложнений.

"Существует целый ряд противовирусных препаратов, однако общий консенсус по лечению пациентов с острыми респираторными заболеваниями, включая грипп, заключается преимущественно в симптоматической терапии", — ответил эксперт.

Такой подход, по его словам, связан и с особенностями самого вируса: он постоянно меняется, и это влияет на эффективность лекарств. Поэтому на практике важнее не искать "волшебную таблетку", а корректно действовать при первых симптомах.

Как вирус становится устойчивым к лекарствам

Эксперт пояснил, что препараты, которые блокируют распространение вируса, со временем могут терять эффективность. Причина — мутации патогена: по мере циркуляции в популяции вирус изменяется, и это делает его более устойчивым к лекарственным воздействиям. Именно поэтому любая противовирусная стратегия в долгосрочной перспективе сталкивается с ограничениями и требует постоянной адаптации.

Мелерзанов подчеркнул, что устойчивость — не повод для паники, но сигнал о необходимости действовать рационально. Важно не начинать лечение хаотично и не пытаться "перестраховаться" набором препаратов без назначения врача. Грипп — это заболевание с прогнозируемым течением, где многое зависит от режима и своевременности корректных мер.

Что делать при первых признаках заболевания

При появлении симптомов эксперт рекомендует оставаться дома и соблюдать покой. По его словам, важны теплое питье и применение симптоматических средств по рекомендации врача. Такой набор действий помогает организму справляться с интоксикацией и снижает риск ухудшения состояния, особенно в первые дни болезни.

Кроме того, специалист предостерег от бесконтрольного приема жаропонижающих при невысокой температуре. Он отметил, что стремление "сбить" небольшую температуру любой ценой может быть ошибкой, если нет строгих медицинских показаний. В материале подчеркивается, что лекарства должны использоваться осознанно и по схеме, согласованной со специалистом.

Почему антибиотики могут навредить

Отдельно Мелерзанов категорически не рекомендовал принимать антибиотики, если нет признаков бактериальной инфекции. Грипп вызывается вирусом, поэтому антибиотики не воздействуют на его причину и не ускоряют выздоровление. Более того, необоснованное применение таких препаратов может привести к дополнительным рискам и осложнить дальнейшее лечение, если бактериальные проблемы действительно возникнут.

Таким образом, даже при обсуждении "устойчивости" гриппа ключевым остается базовый алгоритм: изоляция, режим, теплое питье, симптоматическая поддержка и отказ от самолечения сильными препаратами. Эксперт подчеркивает: именно дисциплина и правильные действия в начале болезни чаще всего определяют, как быстро пройдет инфекция и удастся ли избежать осложнений.