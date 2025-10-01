Кремниевая долина в замешательстве: Трамп перекрыл кислород иностранным гениям
20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном изменении программы H-1B: теперь сбор за рассмотрение заявлений на получение визы повышен до $100 000. Это решение вызвало резонанс в технологической индустрии, где H-1B традиционно служила инструментом для привлечения специалистов из-за рубежа.
Что изменилось
H-1B — это неиммиграционная виза, позволяющая компаниям нанимать иностранных сотрудников с высокой квалификацией. В 2022 году было выдано более 265 тысяч таких виз. Теперь подача заявления фактически невозможна без уплаты нового сбора. Администрация Трампа объясняет изменения борьбой с чрезмерным использованием программы.
Реакция лидеров индустрии
Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, воспринял нововведение спокойно:
"Нам нужно привлечь в страну самых умных людей со всего мира, и мне кажется, оптимизация этого процесса с пересмотром финансовых стимулов будет полезна", — заявил Альтман.
Дженсен Хуан, руководитель NVIDIA, также поддержал инициативу:
"Мы хотим, чтобы в Соединённые Штаты приезжали самые яркие умы. Иммиграция — это основа американской мечты, а мы олицетворяем американскую мечту. Я рад тому, что президент Трамп делает то, что делает", — отметил Хуан.
Илон Маск известен своей активной защитой H-1B. В 2024 году он писал в X:
"Я нахожусь в Америке благодаря программе H-1B, как и многие другие важные люди, которые построили SpaceX, Tesla и сотни других компаний, сделавших Америку сильной".
Тогда Маск резко критиковал противников программы, но нынешнее повышение сбора он не прокомментировал.
Сундар Пичаи, глава Alphabet, тоже хранит молчание. Ещё в 2020 году он заявлял:
"Иммиграция внесла огромный вклад в экономический успех Америки и сделала её мировым лидером в сфере технологий. Мы разочарованы сегодняшним заявлением и продолжим поддерживать иммигрантов и работать над расширением возможностей для всех".
Пока неизвестно, изменилось ли его мнение по поводу реформы.
Сравнение условий H-1B
|Период
|Сбор за рассмотрение
|Особенности
|До 2024 года
|несколько тысяч долларов
|стандартная плата за подачу
|С 20 сентября 2025 года
|$100 000
|ограничение подачи без оплаты
Советы шаг за шагом
-
Компаниям заранее планировать бюджет на подачу заявлений по H-1B.
-
Рассматривать альтернативные визовые категории для сотрудников.
-
Отслеживать изменения законодательства, чтобы не пропустить новые льготы или послабления.
-
Вести диалог с юристами по миграционному праву.
-
Искать пути локального найма в странах с филиалами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: надеяться, что повышение сбора не затронет компанию.
→ Последствие: невозможность легально привлечь иностранных специалистов.
→ Альтернатива: заранее закладывать расходы или использовать другие визы.
• Ошибка: откладывать подачу до последнего.
→ Последствие: рост конкуренции и риски отказа.
→ Альтернатива: подавать документы как можно раньше.
• Ошибка: игнорировать политические риски.
→ Последствие: стратегические сбои в кадровой политике.
→ Альтернатива: диверсифицировать набор сотрудников через международные офисы.
А что если…
А что если повышение сбора действительно сократит поток иностранных специалистов? Тогда американские компании будут вынуждены больше инвестировать в локальные кадры и образовательные программы. Но это может ударить по скорости развития отрасли, ведь рынок США давно привык к глобальному обмену талантами.
Плюсы и минусы нового закона
|Плюсы
|Минусы
|Снижение числа злоупотреблений
|Резкий рост затрат для бизнеса
|Повышение ценности визы
|Снижение притока талантов
|Возможность развития локальных кадров
|Риск потери лидерства США в технологиях
FAQ
Что такое виза H-1B?
Это рабочая виза, позволяющая компаниям нанимать специалистов с высокой квалификацией из-за рубежа.
Сколько теперь стоит подать заявление?
С 20 сентября 2025 года — $100 000.
Кого больше всего затронет повышение?
Крупные IT-компании и стартапы, активно нанимающие сотрудников из-за границы.
Мифы и правда
• Миф: повышение сбора закроет программу.
Правда: программа остаётся, но доступ к ней усложняется.
• Миф: визы H-1B используют только IT-компании.
Правда: ими пользуются также фармацевтика, финансы и консалтинг.
• Миф: реформа поможет американцам найти работу.
Правда: многие компании нанимают иностранцев на должности, где в США дефицит специалистов.
Три интересных факта
-
H-1B существует с 1990 года и стала символом "иммиграции для талантов".
-
Многие основатели стартапов в Кремниевой долине приехали в США по H-1B.
-
По оценкам USCIS, конкуренция за визы H-1B ежегодно превышала лимит в три раза.
Исторический контекст
• 1990 год — введение визы H-1B.
• 2017 год — администрация Трампа приостанавливала некоторые рабочие визы.
• 2022 год — рекордные 265 тысяч выданных виз.
• 2025 год — повышение сбора до $100 000, крупнейшая реформа программы.
