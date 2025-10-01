Кремниевая долина в замешательстве: Трамп перекрыл кислород иностранным гениям

20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном изменении программы H-1B: теперь сбор за рассмотрение заявлений на получение визы повышен до $100 000. Это решение вызвало резонанс в технологической индустрии, где H-1B традиционно служила инструментом для привлечения специалистов из-за рубежа.

Что изменилось

H-1B — это неиммиграционная виза, позволяющая компаниям нанимать иностранных сотрудников с высокой квалификацией. В 2022 году было выдано более 265 тысяч таких виз. Теперь подача заявления фактически невозможна без уплаты нового сбора. Администрация Трампа объясняет изменения борьбой с чрезмерным использованием программы.

Реакция лидеров индустрии

Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, воспринял нововведение спокойно:

"Нам нужно привлечь в страну самых умных людей со всего мира, и мне кажется, оптимизация этого процесса с пересмотром финансовых стимулов будет полезна", — заявил Альтман.

Дженсен Хуан, руководитель NVIDIA, также поддержал инициативу:

"Мы хотим, чтобы в Соединённые Штаты приезжали самые яркие умы. Иммиграция — это основа американской мечты, а мы олицетворяем американскую мечту. Я рад тому, что президент Трамп делает то, что делает", — отметил Хуан.

Илон Маск известен своей активной защитой H-1B. В 2024 году он писал в X:

"Я нахожусь в Америке благодаря программе H-1B, как и многие другие важные люди, которые построили SpaceX, Tesla и сотни других компаний, сделавших Америку сильной".

Тогда Маск резко критиковал противников программы, но нынешнее повышение сбора он не прокомментировал.

Сундар Пичаи, глава Alphabet, тоже хранит молчание. Ещё в 2020 году он заявлял:

"Иммиграция внесла огромный вклад в экономический успех Америки и сделала её мировым лидером в сфере технологий. Мы разочарованы сегодняшним заявлением и продолжим поддерживать иммигрантов и работать над расширением возможностей для всех".

Пока неизвестно, изменилось ли его мнение по поводу реформы.

Сравнение условий H-1B

Период Сбор за рассмотрение Особенности До 2024 года несколько тысяч долларов стандартная плата за подачу С 20 сентября 2025 года $100 000 ограничение подачи без оплаты

Советы шаг за шагом

Компаниям заранее планировать бюджет на подачу заявлений по H-1B. Рассматривать альтернативные визовые категории для сотрудников. Отслеживать изменения законодательства, чтобы не пропустить новые льготы или послабления. Вести диалог с юристами по миграционному праву. Искать пути локального найма в странах с филиалами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: надеяться, что повышение сбора не затронет компанию.

→ Последствие: невозможность легально привлечь иностранных специалистов.

→ Альтернатива: заранее закладывать расходы или использовать другие визы.

• Ошибка: откладывать подачу до последнего.

→ Последствие: рост конкуренции и риски отказа.

→ Альтернатива: подавать документы как можно раньше.

• Ошибка: игнорировать политические риски.

→ Последствие: стратегические сбои в кадровой политике.

→ Альтернатива: диверсифицировать набор сотрудников через международные офисы.

А что если…

А что если повышение сбора действительно сократит поток иностранных специалистов? Тогда американские компании будут вынуждены больше инвестировать в локальные кадры и образовательные программы. Но это может ударить по скорости развития отрасли, ведь рынок США давно привык к глобальному обмену талантами.

Плюсы и минусы нового закона

Плюсы Минусы Снижение числа злоупотреблений Резкий рост затрат для бизнеса Повышение ценности визы Снижение притока талантов Возможность развития локальных кадров Риск потери лидерства США в технологиях

FAQ

Что такое виза H-1B?

Это рабочая виза, позволяющая компаниям нанимать специалистов с высокой квалификацией из-за рубежа.

Сколько теперь стоит подать заявление?

С 20 сентября 2025 года — $100 000.

Кого больше всего затронет повышение?

Крупные IT-компании и стартапы, активно нанимающие сотрудников из-за границы.

Мифы и правда

• Миф: повышение сбора закроет программу.

Правда: программа остаётся, но доступ к ней усложняется.

• Миф: визы H-1B используют только IT-компании.

Правда: ими пользуются также фармацевтика, финансы и консалтинг.

• Миф: реформа поможет американцам найти работу.

Правда: многие компании нанимают иностранцев на должности, где в США дефицит специалистов.

Три интересных факта

H-1B существует с 1990 года и стала символом "иммиграции для талантов". Многие основатели стартапов в Кремниевой долине приехали в США по H-1B. По оценкам USCIS, конкуренция за визы H-1B ежегодно превышала лимит в три раза.

Исторический контекст

• 1990 год — введение визы H-1B.

• 2017 год — администрация Трампа приостанавливала некоторые рабочие визы.

• 2022 год — рекордные 265 тысяч выданных виз.

• 2025 год — повышение сбора до $100 000, крупнейшая реформа программы.