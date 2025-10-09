Америка поднимает цену за мечту: Трамп ставит барьеры, а Google и Nvidia их перешагивают

На фоне визовых реформ администрации Дональда Трампа, которые резко увеличили стоимость подачи на рабочую визу H-1B до 100 000 долларов, глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания продолжит спонсировать своих иностранных специалистов и покроет все связанные расходы.

Поддержка иммигрантов как корпоративная ценность

Внутреннее письмо, разосланное сотрудникам, стало подтверждением позиции Nvidia в отношении международной команды.

"Как один из многих иммигрантов в Nvidia, я знаю, что возможности, которые мы нашли в Америке, глубоко повлияли на нашу жизнь. И чудо Nvidia, созданное всеми вами и вашими замечательными коллегами по всему миру, было бы невозможно без иммиграции", — отметил Дженсен Хуанг.

Руководитель подчеркнул, что легальная иммиграция остаётся критически важной для лидерства США в сфере технологий и инноваций, а недавние решения правительства лишь подтверждают необходимость поддержки талантов со всего мира.

Новая визовая политика Трампа

Согласно указу президента, вступившему в силу осенью 2025 года, размер взноса за подачу на визу H-1B вырос более чем в десять раз — с 10 000 до 100 000 долларов. Белый дом объяснил этот шаг "необходимостью перераспределения квот и повышения конкурентоспособности внутреннего рынка труда".

Однако технологические компании восприняли нововведение как угрозу для глобального найма. Программы H-1B традиционно позволяют крупным корпорациям нанимать инженеров, программистов и исследователей из-за рубежа.

Реакция Nvidia и других техногигантов

Хуанг признал, что сам указ "может содержать рациональное зерно", однако подверг критике завышенную цену:

"Цена в 100 000 долларов, вероятно, задаёт слишком высокую планку", — сказал он в подкасте BG2 Pod.

Он добавил, что такие меры ударят прежде всего по молодым стартапам, которые не смогут позволить себе спонсировать иностранных специалистов.

Тем временем Nvidia, обладая рыночной капитализацией свыше 4,5 триллиона долларов, остаётся одним из крупнейших спонсоров H-1B в США — только в 2025 году компания одобрила около 1500 заявок.

По словам Хуанга, в Nvidia работают специалисты более чем из 80 стран, и именно их вклад позволил компании стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта и графических вычислений.

Корпоративная солидарность: Amazon, Google и Microsoft

После выхода указа многие компании последовали примеру Nvidia и публично выразили поддержку своим иностранным сотрудникам.

Amazon, Google и Microsoft рекомендовали получателям виз H-1B оставаться в США и пообещали компенсировать все дополнительные расходы.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что не возражает против реформы:

"Нам нужно привлечь в страну самых умных людей со всего мира, и мне кажется, оптимизация этого процесса с пересмотром финансовых стимулов будет полезна", — сказал Альтман.

В свою очередь, технический директор AI-платформы Metaview Шахриар Таджбахш подтвердил готовность компании оплачивать визы H-1B для своих специалистов, подчеркнув, что "ценность квалифицированных кадров превышает любые расходы".

Влияние на стартапы и глобальный рынок

Если для гигантов с миллиардными оборотами новая визовая пошлина — управляемая нагрузка, то для небольших компаний она может стать барьером. Для стартапов с ограниченным капиталом стоимость в 100 000 долларов за одного сотрудника — почти непосильная сумма.

Эксперты предупреждают: в ближайшие годы это может привести к перетоку талантов в другие страны, где визовые условия будут мягче.

Китай отвечает "высокотехнологичной визой"

На фоне американских ограничений Китай запустил собственную программу привлечения иностранных специалистов. Новая виза типа K предназначена для выпускников STEM-специальностей (наука, технологии, инженерия, математика).

Главная особенность программы — возможность въезда без обязательного трудового предложения. Обладатели визы смогут легально проживать и работать в КНР, занимаясь исследовательской или предпринимательской деятельностью.

Аналитики видят в этом шаге Пекина прямой ответ на визовую политику США и попытку привлечь западных инженеров и учёных, которые не смогут оформить H-1B из-за высокой стоимости.

Плюсы и минусы новой визовой ситуации

Плюсы Минусы Усиление конкуренции за квалифицированные кадры Увеличение расходов компаний на наём иностранцев Возможность реформировать устаревшую систему H-1B Снижение доступности виз для стартапов Приток талантов в страны с гибкой политикой (Китай, Канада, Сингапур) Рост риска "утечки мозгов" из США

А что если…

Если инициативы Трампа сохранятся, крупные корпорации вроде Nvidia или Google смогут сохранить приток талантов, но стартап-сектор может столкнуться с кадровым дефицитом. Это создаст парадокс: компании, формирующие инновационную экосистему США, окажутся отрезаны от притока свежих идей.

"Легальная иммиграция по-прежнему имеет решающее значение для лидерства США в технологиях и идеях", — напомнил Хуанг.

Исторический контекст

Программа H-1B существует с 1990 года и позволяет американским работодателям нанимать иностранных специалистов в области науки, инженерии и IT. Ежегодно выдаётся до 85 000 виз, и конкуренция за них крайне высока.

Nvidia, Google, Meta и Microsoft входят в пятёрку крупнейших спонсоров H-1B, а вклад иммигрантов в инновации США оценивается экспертами в более 40% от всех технологических стартапов.