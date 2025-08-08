Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Unsplash by Danielle Cerullo
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:39

Сила не решает: тренировка, в которой техника важнее мышц — и тут есть подвох

Гимнастические и силовые элементы в одном комплексе: тренеры о схеме 21-15-9 в кроссфите

Иногда дело не в весе, а в подходе. Новая тренировка дня, построенная по схеме 21-15-9 повторений, кажется на первый взгляд знакомой, но на деле проверяет не столько силу, сколько технику и выносливость. Секрет — в балансе между гимнастическими элементами и силовой нагрузкой.

Суть тренировки: простота, которая обманывает

Комплекс включает четыре упражнения:

  • подъёмы гантели одной рукой от плеча к голове (правая рука),
  • подъёмы носков к перекладине,
  • подъёмы гантели (левая рука),
  • подтягивания киппингом.

На первый взгляд — ничего сложного. Но именно сочетание двух разных типов движений заставляет тело работать на пределе. Причём важна не только сила, но и грамотное распределение энергии.

Подводные камни: почему всё не так просто

Здесь нет подтягиваний баттерфляем — только киппинг. И это не случайность. Два ключевых движения — подъёмы носков к перекладине и сами подтягивания киппингом — требуют одной и той же техники. Отличный повод её отточить.

"Мы часто видим махи киппингом в самых разных упражнениях — от подъёмов ног до выходов силой. Освоив этот навык, вы сможете уверенно двигаться по многим направлениям", — заявил тренер.

Стратегия и стимул: думай, прежде чем схватишь гантель

Один из ключевых моментов — выбор веса. Он должен быть таким, чтобы вы могли выполнить минимум 10 повторений без остановки. Это проверка не только физики, но и самооценки: не переоценивайте свои силы.

Варианты масштабирования: шаг назад — это тоже прогресс

Если вам пока тяжело выполнить комплекс в оригинальном варианте, вот альтернативы:

Средний уровень (для девушек — 20 фунтов / для мужчин — 35 фунтов)

  • подъём гантели (правая рука),
  • подъём коленей к груди,
  • подъём гантели (левая рука),
  • подтягивания с прыжком.

Новичкам (для девушек — 10 фунтов / для мужчин — 15 фунтов)

  • подъём гантели от плеча,
  • подъём колена в висе,
  • подъём гантели другой рукой,
  • тяга на кольцах.

Также можно адаптировать:

  • заменить гантели на жимы плечами,
  • сократить амплитуду в подъёмах ног,
  • использовать подтягивания с опорой или тяги на кольцах.

Техника прежде всего: советы тренера

Чтобы киппинг был действительно эффективным, важно начинать движение из верхней точки, удерживая ноги под собой. Затем, используя гравитацию, вы перемещаете тело вперёд в характерную дугу. Это движение, по словам тренеров, стоит иметь в арсенале каждого, кто хочет расти в кроссфите.

