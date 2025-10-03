Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Три цели в спортзале — три разные программы: как не перепутать и не потерять результат

Как правильно совмещать кардио и силовые нагрузки — рекомендации кардиолога Иванова

Большинство девушек приходят в зал с разными целями: кто-то хочет избавиться от лишнего веса, другие мечтают о рельефных мышцах, а кто-то просто стремится поддерживать тело в тонусе. Универсальной программы не существует — каждую схему стоит подстраивать под себя. Но есть базовые подходы, которые помогут выстроить тренировки грамотно и безопасно.

Чем отличаются тренировочные программы

1. Для снижения веса

Основной упор делают на сочетание кардио и силовых нагрузок. Кардио позволяет расходовать больше калорий, а силовые упражнения подтягивают мышцы, формируя красивый рельеф.

  • Занимайтесь трижды в неделю силовыми и добавляйте две кардиосессии.

  • Кардио может быть продолжительным на тренажёре (30-60 минут) или в формате интенсивного круга (20-30 минут).

  • Работайте по схеме: 5 подходов по 6-12 повторений.

  • В питании создавайте дефицит калорий.

2. Для набора мышечной массы

Здесь кардио лучше исключить, чтобы не мешать росту мышц.

  • Достаточно трёх силовых тренировок в неделю с перерывами минимум 48 часов.

  • Стандартная нагрузка — 5 подходов по 6-12 повторений.

  • В рационе увеличьте белок: 2 г на килограмм веса тела. Подойдут мясо, рыба, яйца, а также протеиновые порошки.

3. Для поддержания формы

Подходит тем, кто хочет быть сильнее и выносливее без выраженного упора на похудение или массу.

  • Оптимально выполнять три силовых тренировки в неделю и после каждой добавлять 15-20 минут кардио.

  • Делайте 3 подхода по 6-12 повторений.

  • Питайтесь сбалансированно, добавляйте овощи, фрукты и минимум 1,8 г белка на килограмм веса.

"Перед походом в спортзал лучше проконсультироваться с врачом, особенно если есть проблемы с сердцем или суставами", — отметил врач-кардиолог Алексей Иванов.

Какие бывают силовые тренировки

Перед любыми упражнениями нужна разминка. Она должна включать суставную гимнастику и 5-10 минут лёгкого кардио. Дополнительно перед рабочими весами выполняйте разминочные подходы с пустым грифом или лёгкими весами.

  • Рабочий вес подбирается так, чтобы последние повторы давались с усилием, но без нарушения техники.

  • Между подходами отдыхайте 60-90 секунд, между упражнениями — 1-2 минуты.

  • Если спина округляется или движение идёт рывками — снизьте вес.

Примеры силовых упражнений

  1. Скручивания на пресс. 3 подхода по 15-20 раз.

  2. Гиперэкстензия. Развивает спину и ягодицы.

  3. Приседания со штангой. Основное упражнение для ног.

  4. Тяга блока к груди. Формирует спину.

  5. Подъёмы таза со штангой. Для ягодиц.

  6. Жим лёжа. Нагрузка на грудь и трицепсы.

  7. Разведение гантелей стоя. Для плеч.

Во второй и третьей силовых тренировках можно чередовать выпады, тягу гантели к поясу, становую тягу, жим стоя, румынскую тягу и отведение ноги в кроссовере. Такая комбинация позволяет прорабатывать все группы мышц равномерно.

Какими должны быть кардиотренировки

Кардио бывает двух типов — на тренажёрах и круговое. Если вес выше нормы, стоит избегать бега на дорожке, чтобы не перегружать суставы. Подойдут быстрая ходьба под наклоном, велотренажёр, эллипс, степпер или эйрбайк. Задача — удерживать пульс на среднем уровне и работать без срывов по времени.

Круговые тренировки — отличный способ совместить нагрузку и экономию времени. Например:

  • 5 кругов упражнений без перерыва, отдых между кругами 30-60 секунд.

  • Интервальная схема: 30 секунд работы, 30 секунд отдыха, всего 6 кругов.

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель: похудение, набор массы или поддержание формы.

  2. Составьте план: количество силовых и кардио.

  3. Подберите подходящий инвентарь: штанга, гантели, тренажёры.

  4. Отслеживайте прогресс в дневнике.

  5. Корректируйте питание под задачи.

  6. Не забывайте про сон и восстановление.

  7. Раз в 2-3 месяца меняйте программу, чтобы мышцы не привыкали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск разминки → риск травм → суставная гимнастика и лёгкое кардио.

  • Работа с максимальными весами без техники → перегрузка суставов → постепенное увеличение нагрузки.

  • Отсутствие контроля питания → нет результата → подсчёт калорий и БЖУ в приложениях.

  • Монотонное кардио → быстрое выгорание → чередование с круговыми тренировками.

  • Недостаточный отдых → хроническая усталость → полноценный сон и 1-2 дня без нагрузок.

А что если…

Если нет возможности ходить в зал, можно организовать тренировки дома. Резиновые петли, гиря, скакалка и коврик позволят повторить большинство упражнений. Круговые комплексы с собственным весом (отжимания, приседания, планка) не требуют оборудования.

FAQ

Как выбрать кардиотренажёр?

Новичкам подойдут велотренажёр и эллипс: они щадят суставы. Беговая дорожка хороша для опытных спортсменов без лишнего веса.

Сколько стоит абонемент в зал?

Цена варьируется от 2000 до 5000 рублей в месяц в зависимости от города и уровня фитнес-клуба.

Что лучше: свободные веса или тренажёры?

Новичкам удобнее начинать с тренажёров: они фиксируют траекторию движения. Со временем стоит переходить к свободным весам для большей эффективности.

Мифы и правда

  • Миф: кардио нужно делать каждый день. Правда: трёх раз в неделю достаточно.

  • Миф: тяжёлые веса сделают фигуру мужской. Правда: женский гормональный фон не позволяет нарастить избыточные объёмы.

  • Миф: пресс качается только скручиваниями. Правда: он работает во многих базовых упражнениях — приседаниях, тягах, выпадах.

Сон и психология

Недостаток сна напрямую мешает прогрессу. Организм хуже восстанавливается, падает выносливость и мотивация. Оптимально спать 7-8 часов, а также следить за эмоциональным фоном. Регулярные тренировки сами по себе снижают уровень стресса.

Три интересных факта

  • При силовых тренировках организм продолжает сжигать калории ещё 24-36 часов.

  • Женщины лучше мужчин переносят высокоповторные нагрузки.

  • Кардио в виде ходьбы по наклонной дорожке сжигает калорий больше, чем равномерный бег на ровной поверхности.

Исторический контекст

Первые женские тренажёрные залы появились в США в 1930-х. Там предлагали простые гимнастические упражнения и массаж. К концу XX века фитнес индустрия стала массовой: появились аэробика, силовые тренировки и кардио-программы. Сегодня залы оснащены современными тренажёрами, а программы адаптированы под разные цели — от реабилитации до бодибилдинга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спортсмены: одних упражнений для пресса мало, важна кардионагрузка и питание сегодня в 1:25

Кубики на животе не появляются от качалки: главная ошибка тренировок

Узнайте, как сочетать тренировки, питание и отдых, чтобы быстрее избавиться от жира на животе и увидеть заветные кубики пресса.

Читать полностью » Упражнения с гантелями для всех групп мышц: бицепс, спина, грудь и ноги сегодня в 1:10

Гантели — враг или спасение: почему один и тот же вес может и помочь, и навредить

Как выбрать подходящие гантели, какие упражнения действительно работают и чем можно заменить инвентарь дома — подробный разбор с фактами и советами.

Читать полностью » Фитнес-тренеры: боковая планка укрепляет косые мышцы и снижает риск болей в пояснице сегодня в 0:10

Косые мышцы — скрытый корсет тела: почему их называют главным секретом сильного пресса

Косые мышцы живота влияют не только на форму талии, но и на здоровье спины, спорт и даже бытовые движения. Разбираем, как их прокачать правильно.

Читать полностью » Врачи предупредили: жим штанги без фиксации лопаток может привести к воспалению сухожилий вчера в 23:27

Три простых приёма для плеч без боли: дыхание, ролик и лопатки

Боль в плечах мешает тренироваться и жить полноценно. Узнайте, как упражнения, дыхание и простые привычки помогут вернуть свободу движений.

Читать полностью » Эксперты: сон и лёгкая активность — главные элементы восстановления мышц вчера в 22:22

Ролик, йога и прогулка: три секрета быстрого восстановления

Мышцы болят после тренировки? Узнайте, как простые привычки и правильные техники помогут восстановиться быстрее и избежать ошибок.

Читать полностью » Отжимания с выводом руки за спину развивают грудные мышцы и снижают нагрузку на суставы вчера в 21:28

Разминка, которая заменяет массаж и спортзал одновременно

Простая 18-минутная тренировка, которая улучшает осанку, укрепляет плечи и делает движения свободнее — и всё это без сложного оборудования.

Читать полностью » Диафрагмальное дыхание снижает нагрузку на позвоночник и повышает эффективность тренировок — данные экспертов вчера в 21:14

Дышишь неправильно — рискуешь спиной: что делать в зале

Один маленький секрет дыхания способен изменить то, как вы тренируетесь. Эта техника помогает защитить спину и раскрыть новые возможности силы.

Читать полностью » Домашние тренировки с собственным весом снижают риски для суставов и сердца — данные специалистов вчера в 20:04

Без гантелей и зала: как коврик и турник заменят фитнес-клуб

Силовые тренировки без зала и дорогого инвентаря: как построить программу с собственным весом, нарастить мышцы и не убить суставы — пошагово и с готовыми схемами.

Читать полностью »

