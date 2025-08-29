Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:30

Что на самом деле убивает эффект от тренировок — и это не лень

Эйприл Уитни назвала привычки в зале, которые мешают прогрессу

В спортивном зале легко попасть в ловушку привычек, которые на первый взгляд кажутся безобидными, но на деле тормозят прогресс. Перерывы между подходами — это не только время для восстановления, но и момент, когда многие совершают ошибки, мешающие тренировкам.

Залипание в телефоне

Самое распространённое — потянуться к смартфону. Пара минут на соцсети или переписку быстро превращают 30 секунд отдыха в три минуты. За это время сердце остывает, снижается интенсивность, и тренировка теряет эффективность.

"Со временем это может негативно сказаться на выносливости, количестве сжигаемых калорий и достижении целей", — сказала сертифицированный тренер Эйприл Уитни.

Чтобы телефон не отвлекал, она советует ставить таймер сразу после завершения сета — тогда сигнал напомнит вернуться к делу.

Неправильный выбор шейка

Смузи или коктейль перед тренировкой могут дать заряд энергии, но состав напитка имеет значение. В шейках с высоким содержанием жиров — ореховое масло, авокадо, кокосовое масло — энергия усваивается медленно, а желудок перегружается.

"Жиры важны, но во время тренировки они замедляют пищеварение и вызывают дискомфорт", — отметила Уитни.

Лучший вариант — сочетание углеводов и белка: быстрый источник топлива и поддержка мышц.

Растяжка не к месту

Разминка важна, но удержание статических поз в разгар тренировки снижает силу и скорость движений. Исследование 2013 года в Journal of Strength and Conditioning Research показало: такие упражнения перед подъёмом весов уменьшают мощность.

Вместо этого во время паузы лучше выбрать динамику: круговые движения тазом, боковые выпады, лёгкие махи ногами — они поддерживают тонус и не мешают продуктивности.

Спешка вместо качества

Попытка уложить часовой план в 20 минут — прямой путь к травмам и плохой технике. Неразогретые мышцы, спешка и неправильное дыхание приводят к боли и излишней нагрузке.

"Лучше выполнить меньше упражнений, но с правильной техникой и концентрацией", — подчеркнула Уитни.

Если времени мало, стоит выбрать короткий комплекс из базовых движений, а не метаться от тренажёра к тренажёру.

Игнорирование порядка в зале

Этикет — не пустая формальность. Оставленные в проходе гантели и блины — риск падения и травм. Важно не только убирать за собой, но и размещать диски на свои места: 45-килограммовая "блина" в слоте для десятки — опасность для других.

Нечистое оборудование

Пот после тренировки — естественно, но оставлять следы на тренажёрах недопустимо. В каждом зале есть станции для дезинфекции. Несколько секунд, чтобы протереть ручки, сиденье и спинку, — вклад в здоровье и комфорт всего спортклуба.

Уважение к окружающим, внимание к технике и осознанный подход к деталям помогают не только сохранить мотивацию, но и ускорить прогресс. Ведь спорт — это не только нагрузка, но и культура поведения, где мелочи решают многое.

