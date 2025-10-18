Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивная травма
Спортивная травма
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Мышцы растут — связки рвутся: к чему приводит гонка за весами

Ошибки в упражнениях и чрезмерные веса становятся причиной защемлений нервов — специалисты рассказали о профилактике

Тренажёрный зал — место силы, но и зона риска. Неправильная техника, чрезмерная нагрузка или банальная усталость способны привести к травмам, которые надолго выбивают из спортивного ритма. В этом материале собраны самые частые повреждения, их признаки, причины и способы предотвращения.

Растяжение связок

Связки выдерживают колоссальные нагрузки, но их эластичность ограничена. При превышении амплитуды всего на несколько процентов они могут надорваться. Чаще страдают плечевые, локтевые, лучезапястные и коленные суставы.

"В первый день после растяжения связок боль может отсутствовать", — отметил травматолог-ортопед Олег Миленин.

На следующий день обычно появляется боль и отёк, которые усиливаются при движении. Растяжения часто возникают из-за нарушенной проприорецепции — способности мышц вовремя реагировать на нагрузку. Когда спортсмен устал, мышцы не успевают амортизировать, и связки берут удар на себя. Этому способствуют и ошибки в технике.

"Растяжение нередко случается на беговой дорожке или при неправильном выполнении упражнений", — считает инструктор Руслан Пустовой.

Чтобы помочь себе, нужно сразу прекратить тренировку, зафиксировать сустав, приложить холод и нанести противовоспалительную мазь. При лёгкой степени боль проходит за 3-4 дня. Если отёк не спадает, нужно обратиться к врачу.

"Иногда уже на следующий день можно начинать занятия ЛФК под контролем тренера", — пояснил врач ЛФК Олег Евдокимов.

Профилактика проста: укрепляйте мышцы, отвечающие за поддержку суставов, и тренируйте баланс.

Частичный надрыв мышцы

Когда мышца сокращается против направления нагрузки, происходит её надрыв. Чаще всего рвутся мышцы задней поверхности бедра, ахиллово сухожилие, грудные мышцы и бицепс.

"При разрыве в средней части мышцы появляется гематома, а при более обширной травме деформируется весь участок", — объяснил Олег Миленин.

Боль может быть минимальной, но это не повод откладывать визит к врачу. Главные причины — чрезмерный вес, отсутствие разминки и слабые сухожилия.

"Надрыв возникает, если поднимать большой вес без подготовки или работать в статике слишком долго", — уточнил реабилитолог Андрей Питиримов.

Первая помощь — покой, холод и фиксация повреждённой зоны. Далее — консультация травматолога. Лечение зависит от тяжести: от тугой повязки до операции. При частичном надрыве восстановление занимает не менее четырёх недель.

Для профилактики добавляйте в тренировку прыжки, упражнения на координацию и работу антагонистических мышц. Это укрепляет сухожилия и снижает риск повторной травмы.

Защемление нерва

Эта травма может показаться безобидной, но последствия бывают серьёзными. При сдавливании нервных корешков спазмированной мышцей появляются покалывания, онемение или острая боль.

"Защемление возникает, когда мышца спазмируется или смещаются позвонки из-за остеохондроза", — пояснил Андрей Питиримов.

Главная ошибка — пытаться "размять" боль самостоятельно. Если защемление вызвано мышечным спазмом, помогают расслабляющие препараты, массаж и физиопроцедуры. Если проблема в позвоночнике, может потребоваться мануальная терапия или операция.

Восстановление при лёгком спазме занимает до 10 дней, но при грыже или смещении позвонков срок увеличивается в разы. Чтобы избежать этого, не делайте однотипных движений и не перенапрягайте суставы.

Межпозвоночная грыжа

Самая неприятная травма, формирующаяся годами. Это разрыв фиброзного кольца диска и выход пульпозного ядра, которое сдавливает нерв.

"Межпозвоночная грыжа чаще всего возникает в пояснице, реже — в шее", — отметил Андрей Питиримов.

Боль в пояснице, отдающая в ногу или ягодицу, — первый сигнал. Причина — рывковые упражнения и работа с большими весами без контроля техники. Даже перенос блинов с пола может закончиться грыжей, если наклоняться неправильно.

Первая помощь — лёжа на твёрдой поверхности, под спину подложить валики. Врач назначит противовоспалительные препараты, ЛФК, иногда вытяжение позвоночника. Хирургия требуется редко. После восстановления важно укрепить мышцы кора и уменьшить рабочие веса.

Вывих

Вывих — это полное расхождение суставных поверхностей, а подвывих — частичное смещение. В зале чаще всего страдают плечо и локоть.

"После первого вывиха у 95% молодых пациентов происходит рецидив", — подчеркнул Олег Миленин.

Признаки — деформация, боль, отёк, гематома и невозможность двигать конечностью. Причины — превышение допустимого веса и неправильная техника.

"Если обратиться к врачу в первые 30 минут, вправление возможно без наркоза", — объяснил Олег Евдокимов.

После вправления — фиксация и физиотерапия. Возвращаться к тренировкам можно не ранее чем через шесть недель. Если повреждены связки, проводится артроскопическая операция, после которой через четыре месяца можно возобновить занятия. Профилактика — укрепление мышц-стабилизаторов и развитие реакции.

Советы шаг за шагом

  1. Перед любой тренировкой делайте разминку не менее 10 минут: суставную гимнастику, кардио, лёгкую растяжку.

  2. Увеличивайте вес постепенно, не более чем на 5% за одно занятие.

  3. Осваивайте новые упражнения только под контролем тренера.

  4. После тренировки используйте роликовый массажёр или компрессионные манжеты для восстановления.

  5. Не игнорируйте сигналы тела — боль, щёлканье или онемение повод снизить нагрузку.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: игнорировать разминку.

  • Последствие: травма связок, растяжение мышц.

  • Альтернатива: использовать мини-резинки и эспандеры для подготовки суставов.

  • Ошибка: работать с максимальным весом.

  • Последствие: надрыв мышц, защемление нерва.

  • Альтернатива: делать акцент на технику и многоповторные подходы.

  • Ошибка: копировать чужие программы.

  • Последствие: перегрузка слабых зон.

  • Альтернатива: индивидуальный план от тренера с учётом опыта и возраста.

  • Ошибка: пренебрегать восстановлением.

  • Последствие: хронические боли, перетренированность.

  • Альтернатива: сон не менее 7 часов, приём витаминов группы B и коллагена.

А что если травма уже случилась?

Не пытайтесь "перетерпеть" боль и не накладывайте повязку без диагноза. Даже лёгкое растяжение может скрывать разрыв. Всегда фиксируйте повреждённую зону, прикладывайте холод и идите к специалисту. Только врач определит тяжесть и назначит лечение. Восстановление — не повод впадать в апатию: лёгкие прогулки, дыхательные упражнения и работа с физиотерапевтом помогут быстрее вернуться к спорту.

Мифы и правда

  • Миф: боль после тренировки — показатель роста мышц.

  • Правда: умеренная боль допустима, но резкая и длительная — сигнал о микротравмах.

  • Миф: если не болит, значит, не тренировался.

  • Правда: эффективность тренировки измеряется прогрессом, а не болевыми ощущениями.

  • Миф: компрессы и согревающие мази можно применять сразу.

  • Правда: в первые часы после травмы допустим только холод, тепло усиливает отёк.

FAQ

Как понять, что у меня растяжение, а не разрыв?
Если боль умеренная и движения ограничены, но возможны — это растяжение. При разрыве ощущается резкая боль и образуется гематома.

Когда можно вернуться в зал после травмы?
Минимум через неделю при лёгком растяжении, до шести месяцев — после операции. Возвращение должно быть постепенным.

Можно ли тренироваться при боли в спине?
Нет. Даже лёгкий дискомфорт может сигнализировать о защемлении нерва или начале грыжи. Нужна консультация специалиста.

Какие добавки помогут для профилактики?
Коллаген, омега-3 и витамин D укрепляют связки и сухожилия, способствуя восстановлению тканей.

Три интересных факта

  • Силовые тренировки без разминки повышают риск травм в пять раз.

  • После 30 лет гибкость связок снижается на 10-15%, поэтому важно регулярно растягиваться.

  • Даже лёгкое обезвоживание ухудшает эластичность тканей — пейте достаточно воды.

Спорт должен приносить энергию, а не визиты в травмпункт. Правильная техника, дозированные нагрузки и внимание к сигналам тела помогут сохранить здоровье и удовольствие от тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Сабри: пилатес укрепляет ягодицы без гантелей и зала сегодня в 1:22
Пилатес против приседаний: кто на самом деле делает ягодицы крепче

Хотите укрепить ягодицы, улучшить осанку и избавиться от боли в пояснице — и всё это без спортзала и утяжелителей? Этот 10-минутный комплекс пилатеса даст результат быстрее, чем вы думаете.

Читать полностью » Низкое седло, одна передача и отсутствие шлема: ключевые ошибки велосипедистов по данным инструкторов сегодня в 1:10
Увлёкся педалями — потерял колени: как одна привычка портит каждую поездку

Даже опытные велосипедисты совершают ошибки, из-за которых устают раньше времени. Узнаем, как исправить пять привычек, мешающих кататься в удовольствие.

Читать полностью » Потеря формы начинается уже через неделю без занятий — профессор Ратгерского университета Арент объяснил причины сегодня в 0:50
Спорт, в который мы верили, оказался обманом: 10 мифов, что мешают стать сильнее

Спорт окружён десятками ложных убеждений — от "утренние тренировки полезнее" до "силовые вредят женщинам". Узнаем, что на самом деле говорит наука.

Читать полностью » Силовой экстрим развивает выносливость и мотивацию спортсменов — данные тренеров сегодня в 0:10
Границы тела стираются: как силовой экстрим превращает боль в источник энергии

Силовые тренировки больше не радуют и не приносят прогресса? Узнаем, как силовой экстрим способен вернуть мотивацию и вывести тело на новый уровень.

Читать полностью » Тренер Станислав Милославский: для снижения жира важны дефицит калорий и регулярные тренировки вчера в 23:26
Сон важнее диеты: 5 факторов, которые тормозят ваше похудение

Фитнес-тренер объяснил, как сочетать силовые тренировки, питание и восстановление, чтобы эффективно избавиться от подкожного жира.

Читать полностью » Men Today: регулярные тренировки после 60 лет продлевают жизнь и укрепляют сердце вчера в 22:26
Не качайся, а укрепляйся: лучшие упражнения для сильного тела после 60

Фитнес-эксперт рассказал, какие упражнения помогут мужчинам после 60 лет укрепить тело, снизить давление на суставы и сохранить активность.

Читать полностью » Men Today: домашние тренировки на руки могут быть не менее эффективными, чем в зале вчера в 21:16
Трицепс — 60% вашей руки: тренируйте то, что делает форму по-настоящему

Эксперты назвали четыре простых упражнения с гантелями, которые помогут проработать руки и поддерживать форму без спортзала.

Читать полностью » Men Today: силовые тренировки после 40 помогают поддерживать тестостерон и метаболизм вчера в 20:27
После 40 — не отдохнуть, а прокачать: как сохранить силу и тестостерон без залов

Кинезиолог объяснил, какие тренировки помогают мужчинам после 40 лет сохранить мышцы, энергию и здоровье на долгие годы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Сильные мышцы кора защищают позвоночник от перегрузок — специалист Евдокимов
Красота и здоровье
Врач Екатерина Сысоева назвала продукты, наиболее богатые селеном
Туризм
Эксперты составили список лекарств, которые стоит взять в аптечку в путешествие
Садоводство
Мандевилла успешно зимует при температуре около +10 °C в прохладном и тёмном месте
Авто и мото
Mazda CX-30 стала самой продаваемой моделью бренда в Испании
Наука
Переработка шин без отходов возможна благодаря новой разработке МИРЭА — Александр Гервальд
Питомцы
Учёные сравнили память кошек и собак: когнитивные различия оказались значительными
Авто и мото
Waymo запустит сервис автономных такси в Лондоне — первый проект компании в Европе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet